China desafía las leyes naturales y construye un puente ferroviario de 1.800 km que atraviesa el desierto del Gobi

El proyecto con el que China desafía las leyes naturales consiste en la construcción de un puente ferroviario de más de 1.800 kilómetros que atraviesa el desierto del Gobi, una de las regiones más inhóspitas del planeta.

Diseñado como un ferrocarril elevado sobre pilares de hormigón, este corredor conecta la frontera de Erenhot con Mongolia y continúa hacia Rusia, con el objetivo de crear una ruta directa para el transporte de materias primas estratégicas.

El entorno en el que se desarrolla esta infraestructura es extremadamente complejo. El desierto del Gobi presenta temperaturas que pueden descender por debajo de los -40 °C en invierno y superar los 50 °C en verano, además de un suelo inestable afectado por ciclos de congelación y descongelación.

Cómo funciona el puente ferroviario elevado que cruza el desierto del Gobi

La clave técnica del proyecto ha sido elevar gran parte de la vía ferroviaria sobre pilares de hormigón, evitando el contacto directo con el terreno más inestable. Esta solución permite que las variaciones del suelo, provocadas por el permafrost y los cambios extremos de temperatura, no alteren la alineación de las vías ni comprometan la seguridad de la estructura.

Aproximadamente el 60% del trazado ha sido diseñado como viaductos elevados, mientras que el resto se construirá sobre el terreno únicamente en zonas donde la estabilidad lo permita. Esta combinación busca garantizar la continuidad operativa del corredor sin depender completamente de una única solución estructural.

El corredor comienza en Erenhot, en la frontera entre China y Mongolia, y atraviesa unos 1.000 kilómetros del desierto dentro del territorio mongol antes de llegar a la capital del país y continuar hacia Rusia. La línea ha sido diseñada para soportar una alta capacidad de carga y alcanzar velocidades operativas de hasta 120 km/h.

Además, el proyecto incluye soluciones técnicas específicas para soportar el clima extremo, como túneles equipados con sistemas de ventilación y calefacción, mecanismos para evitar el congelamiento de los rieles y sistemas de monitoreo sísmico en tiempo real. Estas medidas buscan asegurar que el ferrocarril pueda operar de forma constante incluso en las condiciones más adversas.

Otro elemento fundamental ha sido la estandarización del ancho de vía. A diferencia del sistema ferroviario tradicional heredado del estándar soviético, esta línea utiliza el ancho internacional adoptado por China, lo que permite eliminar los transbordos en la frontera y reducir significativamente los tiempos de transporte.

El objetivo estratégico: transportar recursos clave y reforzar el poder logístico

El principal propósito del puente ferroviario es facilitar el transporte directo de carbón, cobre y tierras raras desde Mongolia hacia los puertos chinos, sin interrupciones ni retrasos en las fronteras. Este cambio permite reducir el tiempo de tránsito de semanas a solo unos pocos días o incluso menos, mejorando la eficiencia logística.

Mongolia posee algunas de las reservas minerales más importantes del mundo. La mina Oyu Tolgoi, situada en el sur del país, ha sido considerada la tercera mayor mina de cobre del planeta, mientras que la región de Tavan Tolgoi alberga aproximadamente 6.000 millones de toneladas de carbón.

Además, el país cuenta con importantes depósitos de tierras raras, materiales esenciales para tecnologías como motores eléctricos, turbinas eólicas y sistemas electrónicos avanzados. El acceso rápido a estos recursos resulta fundamental en un contexto de creciente demanda global.

China ya domina una gran parte del procesamiento mundial de estos materiales, incluyendo alrededor del 40% del procesamiento global de cobre y el 85% del procesamiento de tierras raras. Al acortar la distancia logística entre las minas y las plantas de procesamiento, el nuevo corredor refuerza esta posición estratégica.