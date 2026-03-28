El turismo de congresos gana peso en Andalucía con nuevas acciones internacionales y más coordinación con el sector

El turismo de reuniones, incentivos, congresos y exposiciones, conocido como segmento MICE, continúa consolidando su presencia en Andalucía a través de nuevas acciones de promoción internacional y del desarrollo de herramientas de coordinación del sector orientadas a mejorar su posicionamiento.

Los países nórdicos se han convertido en un mercado estratégico. Cerca de un centenar de agentes especializados han participado en jornadas profesionales celebradas en Oslo, Copenhague y Estocolmo. Estos encuentros han permitido conectar a la oferta andaluza con organizadores de eventos en mercados caracterizados por su alta capacidad de gasto y su interés por destinos sostenibles y de calidad.

La evolución de los mercados internacionales respalda esta tendencia, como muestran los datos de viajeros procedentes de los países nórdicos, que en 2025 generaron más de 1,5 millones de pernoctaciones hoteleras en la comunidad, con incrementos en mercados como Suecia y Noruega.

Durante estas jornadas se han desarrollado reuniones comerciales y presentaciones conjuntas en las que el sector ha expuesto las infraestructuras, la experiencia organizativa y la oferta complementaria de Andalucía para la celebración de congresos y encuentros profesionales, favoreciendo así nuevas oportunidades de colaboración.

Este tipo de acciones se enmarca en una tendencia creciente del segmento, que en Andalucía se apoya tanto en la captación internacional como en la celebración de eventos profesionales en el propio destino. Un ejemplo reciente ha sido la celebración del encuentro europeo Break the Ice Forum, que reunió a compradores internacionales y proveedores turísticos, facilitando el conocimiento directo de espacios y experiencias vinculadas al territorio.

En paralelo, el proyecto Andalucía Convention Bureau aglutina una iniciativa concebida como instrumento de articulación del sector que busca reforzar la captación de congresos y mejorar la coordinación entre los distintos actores implicados.

Este modelo se apoya en el análisis del contexto internacional, de la oferta disponible y de la conectividad, e incorpora herramientas como el seguimiento de candidaturas y la elaboración de propuestas conjuntas para la captación de eventos, con el objetivo de estructurar una oferta más integrada.

El consejero de Turismo y Andalucía Exterior, Arturo Bernal, ha señalado que el turismo MICE constituye un segmento especialmente relevante por su impacto en el destino, al tiempo que ha explicado que aporta valor añadido y contribuye a la actividad turística durante todo el año.

En este sentido, ha incidido en que este tipo de turismo atrae a un visitante con mayor capacidad de gasto y vinculado al ámbito profesional.

Este segmento combina promoción exterior, generación de negocio y desarrollo de redes profesionales, y se consolida como uno de los ámbitos con mayor capacidad para diversificar la actividad turística y reforzar su estabilidad a lo largo del año.