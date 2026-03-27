La juez pide repetir la autopsia del menor asesinado en Almería: se busca la «acción última» que causó su muerte

La juez encargada de la Plaza 1 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Vera (Almería) ha solicitado al Instituto de Medicina Legal (IML) que amplíe la autopsia del menor de cuatro años presuntamente asesinado el pasado 3 de diciembre por su madre y su pareja, quienes permanecen en prisión provisional por estos hechos. El objetivo es esclarecer la causa final de la muerte y el origen de lesiones anteriores.

En una providencia reciente, la magistrada ordena enviar un nuevo oficio al respecto, atendiendo las solicitudes de la acusación particular y de la Fiscalía, que pedían un dictamen pericial sobre la «acción directa o última» que provocó el fallecimiento del niño.

El informe forense elaborado a finales de enero ya concluyó que el menor murió debido a un shock hipovolémico y un desgarro hepático, ocurridos en pocas horas durante la jornada en que el cuerpo de Lucas fue trasladado desde su vivienda hasta un búnker abandonado en la playa de Garrucha, donde fue hallado por las autoridades.

En este contexto, la acusación sostiene que el niño habría sido víctima de una agresión violenta que causó las lesiones mortales, mientras que la defensa argumenta que dichas lesiones se produjeron por negligencia, al someter al menor a prácticas de «curanderismo» destinadas a tratar problemas estomacales.

Maltrato continuado

Ahora la juez ordena una nueva exploración para que los peritos determinen, en función de sus posibilidades, la fecha de las «lesiones antiguas» que presentaba el cuerpo del pequeño ante un supuesto maltrato continuado que, según sostiene la acusación, se habría dado en fechas anteriores a su muerte.

En este sentido, se ha solicitado además que se detalle cómo se habrían producido esas lesiones y qué instrumentos se podrían haber empleado para ocasionarlas, sentido en el que autoriza a los forenses el acceso al historial médico del pequeño.

La juez, que también pide a los forenses que se pronuncien si hay que esperar o no a la inhumación del cadáver para realizar esta ampliación del informe, insta a los médicos a que se pronuncien además sobre la compatibilidad de un «tratamiento» o «sobado» realizado por la madre del niño y su pareja con las lesiones que presenta el cadáver y la causación final de la muerte.

La defensa del investigado, que ejerce el letrado Manuel Martínez Amate, sostiene que el niño habría sido sometido a un «masaje abdominal vigoroso de curandero» de forma «repetida» para tratarle de forma «negligente» un dolor abdominal, lo que, según sostienen, explicaría las lesiones hepáticas que dieron lugar a la muerte del niño.

Martínez Amate ha sostenido además que las lesiones anteriores que pudiera presentar el cuerpo del niño no tienen por qué obedecer a «presuntas palizas o malos tratos», sino que derivarían de esos «sobados» que le habrían practicado a Lucas con el objetivo de tratarle «una enfermedad estomacal» que «arrastraba» con anterioridad.

Nuevas declaraciones

En su misma resolución, la juez también ha acordado una nueva comparecencia para el próximo 8 de abril de los presuntos asesinos para ratificar la prisión preventiva en la que se encuentran desde poco después de su detención por estos hechos.

En este sentido, la juez determina la comparecencia por videoconferencia a las 9:30 horas del acusado, quien se encuentra en el centro penitenciario de Albolote, en Granada, al que fue trasladado apenas días después de su ingreso en la cárcel.

Por su parte, la mujer comparecerá físicamente a partir de las 11:00 horas, por lo que acudirá a los tribunales veratenses desde la prisión de El Acebuche. En su caso, se prevé tomarle de nuevo declaración como investigada en relación a estos hechos.