Un alumno se defiende de su acosador en Mallorca y acaban a puñetazo limpio a la salida del instituto

Una grave pelea entre dos menores de tan solo 13 años de edad ha sacudido al IES Berenguer d’Anoia, un colegio público del municipio mallorquín de Inca. El incidente ocurrió alrededor de las 14:00 horas, a la salida del instituto, cuando dos alumnos comenzaron a golpearse frente a otros compañeros, quienes se limitaron a observar la escena, mientras que otros incluso grabaron los hechos con sus teléfonos móviles.

Según ha podido saber OKBALEARES, uno de los menores había estado soportando insultos durante toda la mañana por parte del otro alumno. Entre los comentarios, se incluía el insulto “orejudo”, repetido varias veces y que generó tensión acumulada entre ambos a lo largo de la jornada. La situación, que había sido simplemente verbal hasta ese momento, derivó finalmente en una agresión física a las puertas del centro.

El incidente se desencadenó cuando la víctima, ya de camino a casa tras la jornada escolar, recibió nuevamente un insulto del mismo compañero. Esta vez decidió no quedarse de brazos cruzados y respondió, provocando que ambos iniciaran una pelea frente a un grupo de compañeros que observaba la situación sin intervenir.

La pelea duró aproximadamente un minuto y se desarrolló a puñetazo limpio, tal y como se puede ver en el vídeo facilitado a este periódico. Los menores se golpearon en varias partes del cuerpo, y en un momento ambos cayeron al suelo, continuando la pelea mientras permanecían rodeados por otros estudiantes menores. Como resultado del conflicto, la víctima sufrió varias lesiones en el rostro.

El padre del niño agredido ha explicado a OKBALEARES que durante toda la pelea no había presencia de policías ni de profesores que intervinieran para detener la situación.

Sin embargo, es importante recordar que, al producirse los hechos fuera del recinto escolar y una vez finalizada la jornada lectiva, la capacidad de actuación del instituto es limitada. A pesar de ello, este tipo de incidentes genera alarma entre la comunidad educativa y las familias, que consideran fundamental proteger a los menores afectados y prevenir situaciones de acoso que puedan derivar en un epidosio de violencia física de esta envergadura.

La Policía Judicial de la Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer lo sucedido y determinar las responsabilidades correspondientes.