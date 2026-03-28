Los reposteros y la OCU lo confirman: el mejor pan de supermercado para torrijas se vende aquí

Ahora que estamos en Semana Santa seguro que se produce la misma escena en muchas casas, con la elaboración de las tradicionales torrijas. Es decir, la leche infusionándose con canela, pan en la encimera y una duda que parece sencilla, pero no lo es tanto. ¿Qué pan usar para que las torrijas salgan bien de verdad?

Porque no todos sirven. De hecho, elegir mal el pan para cocinar nuestras torrijas puede arruinar el resultado, ya que un pan que se rompe, que no absorbe bien o que queda seco puede hacer que todo el esfuerzo no merezca la pena. Por eso, cada año vuelve la misma pregunta: ¿mejor pan de panadería o uno de supermercado? La respuesta, esta vez, la tienen tanto los reposteros como la propia OCU. Y lo cierto es que hay sorpresas si bien hay dos panes de supermercado que son sin duda, los mejores para elaborar torrijas.

Los mejores panes de supermercado para torrijas según la OCU

La Organización de Consumidores y Usuarios ha comparado distintos panes para torrijas, tanto de marcas conocidas como de marca blanca y no se han limitado a mirar el etiquetado, sino que también han analizado cómo se comportan en cocina y, lo más importante, cómo quedan una vez hechas las torrijas.

En total, evaluaron 10 productos distintos con la ayuda de expertos que prepararon y probaron torrijas con cada uno de ellos. Y el resultado deja pocas dudas con dos panes que han destacado claramente. Por un lado, el pan especial para torrijas de Hacendado, de Mercadona que según la OCU, funciona muy bien durante todo el proceso ya que absorbe correctamente la leche, no se deshace y mantiene la forma al manipularlo. Además, el resultado final convence también en sabor.

Por otro lado está el pan de torrijas de Carrefour, que fue el mejor valorado en el conjunto de la prueba. Es decir, no sólo responde bien en cocina, sino que también destaca en degustación, lo que lo convierte en una de las opciones más completas.

El pan, el verdadero secreto de una buena torrija

Más allá de marcas, hay una idea que se repite en todos los análisis: el pan lo es todo. La propia OCU lo explica de forma bastante clara. Para que una torrija salga bien, hay que conseguir un equilibrio complicado: que el pan absorba la leche y quede jugoso, pero que al mismo tiempo tenga suficiente firmeza para no romperse al manipularlo o freírlo.

Por eso, tradicionalmente se ha usado pan duro, de varios días. Ese ligero secado hace que empape mejor y que aguante el proceso sin deshacerse, algo que no pasa si se utiliza pan del día, con el que pasa justo lo contrario dado que absorbe peor la leche, tiene menos sabor y se rompe con más facilidad.

Qué tipo de pan funciona mejor (y cuál no)

En su análisis, la OCU también compara distintos tipos de pan, y aquí hay conclusiones bastante claras. El pan de barra tradicional puede servir, siempre que sea del día anterior y se corte en rebanadas gruesas. Es una opción económica y válida, aunque requiere algo más de cuidado.

El pan candeal, con una miga más compacta y poca humedad, es otra de las mejores alternativas según la OCU ya que aguanta bien el empapado y facilita el proceso. En cambio el chapata no es recomendable. Sus grandes agujeros hacen que no absorba bien la leche, y eso se nota mucho en el resultado final. Por otro lado, el pan de molde puede servir en caso de apuro, pero es demasiado blando. Se rompe con facilidad y obliga a manipularlo con mucho cuidado.

Y luego están los panes especiales para torrijas, tanto de panadería como industriales. Aquí es donde la OCU es bastante clara: son los que mejor funcionan ya que tienen una miga más compacta, una corteza blanda y un formato pensado para cortar rebanadas uniformes. Además, muchos ya incluyen aromas como limón o canela, lo que aporta sabor extra tal y como pasa precisamente con el que encontramos en Mercadona.

Los panes de supermercado, una opción cada vez más fiable

Durante años, la idea de usar pan de supermercado para torrijas no convencía a todo el mundo. Pero eso ha cambiado. Hoy en día, estos panes están diseñados específicamente para este uso. Y los resultados lo demuestran. Soportan bien el empapado, mantienen la forma y facilitan mucho el proceso, sobre todo para quienes no quieren complicarse. Eso sí, tienen un precio algo más elevado que el pan tradicional. Pero a cambio, ofrecen más comodidad y menos margen de error.

De hecho, como ya hemos visto, el propio análisis de la OCU concluye que, por su facilidad de uso y buen resultado, los panes especiales de torrija son la mejor opción para la mayoría de personas.