Bombazo en la geología: científicos descubren por qué Yellowstone no ha entrado aún en erupción y se quedan en shock

Este es el motivo por el que Yellowstone no ha entrado en erupción

Uno de los volcanes más grandes del mundo, Yellowstone no ha entrado en erupción por un motivo de peso. Es un elemento que puede acabar siendo un riesgo para la humanidad que podremos descubrir de la mano de algunos cambios destacados.

Tal y como nos explican los expertos de la Universidad de Rice en Estados Unidos: «Debajo de los géiseres humeantes y las macetas de barro burbujeantes del Parque Nacional de Yellowstone se encuentra uno de los sistemas volcánicos más observados del mundo. Ahora un equipo de geocientíficos ha descubierto nuevas pruebas que arrojan luz sobre cómo este poderoso sistema puede comportarse en el futuro, y qué podría evitar que entre en erupción. Los hallazgos se publicaron recientemente en Nature.

Un equipo de investigadores de la Universidad de Rice, la Universidad de Nuevo México, la Universidad de Utah y la Universidad de Texas en Dallas han descubierto un tapón afilado y volátil a solo 3,8 kilómetros por debajo de la superficie de Yellowstone. Esta tapa, hecha de magma, actúa como una tapa, ayudando a atrapar la presión y el calor debajo de ella. Utilizando imágenes sísmicas innovadoras de fuente controlada y modelos informáticos avanzados, sus hallazgos sugieren que el reservorio de magma de Yellowstone está liberando activamente gas mientras permanece en un estado estable. La investigación, dirigida por Chenglong Duan y Brandon Schmandt de Rice junto con colaboradores, proporciona una nueva visión de cómo el magma, los volátiles y los fluidos se mueven dentro de la corteza terrestre. El proyecto fue apoyado por la Fundación Nacional de Ciencias».

Siguiendo con la misma explicación: «»Durante décadas, hemos sabido que hay magma debajo de Yellowstone, pero la profundidad y estructura exactas de su límite superior ha sido una gran pregunta», dijo Schmandt, profesor de Ciencias de la Tierra, ambientales y planetarias. «Lo que hemos encontrado es que este embalse no se ha cerrado, ha estado allí durante un par de millones de años, pero sigue siendo dinámico». Estudios previos sugirieron que la parte superior del sistema de magma de Yellowstone podría estar entre 3 y 8 kilómetros de profundidad, una incertidumbre que dejó a los geólogos debatiendo cómo el sistema de magma hoy en día se compara con las condiciones anteriores a las erupciones anteriores. Eso cambió después de que Schmandt realizara una encuesta sísmica de alta resolución en la parte noreste de la caldera. Un camión de viboseis de 53.000 libras, generalmente utilizado para la exploración de petróleo y gas, esencialmente generó pequeños terremotos para enviar ondas sísmicas al suelo. Estas olas se reflejaron en las capas subterráneas y se registraron en la superficie, revelando un límite agudo a unos 3,8 km de profundidad. «La motivación detrás de mi investigación es avanzar en las imágenes sísmicas estructurales más allá de los límites de los métodos convencionales de tiempo de viaje», dijo Duan, un investigador asociado postdoctoral. «Usando una técnica de imágenes de ecuaciones de ondas que desarrollé durante mi doctorado para datos sísmicos irregulares, hicimos una de las primeras imágenes súper claras de la parte superior del embalse de magma debajo de la caldera de Yellowstone».»Ver un reflector tan fuerte a esa profundidad fue una sorpresa», dijo Schmandt. «Nos dice que algo físicamente distinto está sucediendo allí, probablemente una acumulación de roca parcialmente fundida intercalada con burbujas de gas». Para comprender mejor qué causa esta señal, Duan y Schmandt modelaron varias combinaciones de rocas, fundidas y volátiles. La mejor coincidencia que determinaron es una mezcla de fusión de silicato y burbujas de agua supercríticas dentro de una matriz de roca porosa que resulta en una tapa rica en volátil con aproximadamente un 14 % de porosidad, la mitad de la cual está ocupada por burbujas de fluido. A medida que el magma se eleva y se descomprime en los sistemas volcánicos, gases como el agua y el dióxido de carbono se disuelven de la fusión, formando burbujas. En algunos casos, estas burbujas pueden acumularse, aumentando la flotabilidad y potencialmente impulsando erupciones explosivas. Pero las condiciones actuales en Yellowstone parecen contar una historia diferente. «Aunque detectamos una capa rica en volátiles, su contenido de burbujas y fusión está por debajo de los niveles típicamente asociados con la erupción inminente», dijo Schmandt. «En cambio, parece que el sistema está ventilando eficientemente el gas a través de grietas y canales entre cristales minerales, lo que tiene sentido para mí dadas las abundantes características hidrotermales de Yellowstone que emiten gases magmáticos». Schmandt comparó el sistema con la «respiración constante» con burbujas que se elevan y se liberan a través de la roca porosa, una válvula natural de liberación de presión que reduce el riesgo de erupción»-