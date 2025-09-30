El aviso de Marta León, experta en microbiota, si bebes aguas mientras comes: «Puede frenar…»

Este aviso de la experta en microbiota Marta León cambiará la forma en la que bebes agua mientras comes. Antes que nada, el agua es la mejor bebida posible si queremos cuidarnos. Una forma imprescindible de hidratar el cuerpo que no contiene ni azucares, ni alcohol, ni ningún otro ingrediente que pueda interferir en esa comida que realmente puede cambiarlo todo. Con lo cual, habrá llegado ese día en el que podemos comer bien, sin esas digestiones pesadas o problemas de estómago que podemos estar experimentando.

Tan importante son los ingredientes que ponemos sobre la mesa como la forma de experimentarlo, de una manera que quizás hasta la fecha no hubiéramos tenido en consideración. Por lo que, habrá llegado ese momento de poner sobre la mesa determinados cambios que serán esenciales. Es hora de saber qué es lo que puede pasar a la hora de comer bien y la manera correcta de ingerir un agua que puede darnos más de una alegría inesperada en estos tiempos que corren. Sin duda alguna, habrá llegado el momento de saber la forma de beber mientras comemos que sea más beneficiosa para nuestro cuerpo.

Si bebes agua mientras comes puede pasar esto

Beber agua mientras comemos puede parecer algo habitual que no conlleva ningún riesgo. Una certeza que se basa en una serie de ingrediente que incorporamos a nuestro día a día y que puede acabar marcando unos días de plena actividad. Con las prisas y el túper que podemos emplear en el día a día, hay una serie de elementos que debemos tener en consideración.

Es momento de saber qué es lo que puede pasar en estos días en los que quizás hasta el momento no sabíamos que podríamos tener por delante y que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días. Por lo que, tenemos que apostar claramente por algunos detalles que, sin duda alguna, serán claves.

Por lo que, tenemos que empezar a tener en consideración algunas situaciones que pueden ser esenciales y que, sin duda alguna, serán las que marcarán estos días que tenemos por delante. Un cambio de ciclo que puede acabar siendo el que nos acompañará en estos días que tenemos por delante y que serán esenciales.

Este tipo de detalles pueden acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que tenemos por delante. Es momento de apostar claramente por un giro radical que puede acabar siendo el que nos acompañará en estos días que tenemos y que puede ser esencial. Las prisas no son buenas y ese gesto de beber agua para llenar el estómago rápido, quizás tampoco lo es.

Marta León es la experta en microbiota que lanza una seria advertencia

Tal y como nos explica esta experta: «Beber mucha agua mientras se come puede frenar la digestión». Un serio aviso que quizás puede cambiar por completo la forma de comer y de beber en estos días en los que hasta la fecha no hubiéramos tenido en consideración. Un cambio de tendencia que puede ser clave.

Los expertos de Arbitrade nos dan una lista de beneficios de beber antes de comer, algo que puede ayudarnos más de lo que nos imaginaríamos:

Favorecen la saciedad y ayuda a controlar el peso: Beber un vaso de agua unos 20-30 minutos antes de una comida puede reducir la sensación de hambre, lo que lleva a consumir porciones más equilibradas. Esto es especialmente útil para quienes buscan mantener un peso saludable sin recurrir a restricciones extremas.

Estimula la producción de enzimas digestivas: El agua ayuda a preparar el estómago para recibir los alimentos, favoreciendo la secreción de jugos gástricos y facilitando la digestión de los nutrientes.

Evita la confusión entre sed y hambre: A menudo, el organismo puede confundir la sensación de sed con hambre, lo que lleva a un consumo innecesario de alimentos. Hidratarse antes de comer permite distinguir mejor estas señales.

Contribuye a una mejor hidratación general: Muchas personas olvidan beber suficiente agua durante el día. Incluir un vaso de agua antes de las comidas ayuda a mantener una hidratación más constante.

Pero, cuidado, tampoco debemos dejar escapar las opciones y beneficios de beber después de comer, algo que también puede resultar beneficioso. Siguiendo el mismo blog: