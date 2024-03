¡Alerta! Una tormenta geomagnética embiste la Tierra

Una terrible tormenta geomagnética llega a la Tierra dispuesta a provocar determinados problemas que todos podemos ver llegar. Lo que pasa en el espacio exterior quizás nos acabe sorprendiendo en todos los sentidos. Se acerca un cambio radical contra el que tenemos que luchar.

La NASA es la encargada de dar algunos datos de lo que pasa más allá de la atmosfera que puede acabar siendo la que reciba estos embistes que llegarán también hasta dónde nos encontramos. Las tormentas geomagnéticas también son un riesgo para la salud y el planeta, por lo que hay que estar muy pendientes.

The 23 March CME arrived at around 24/1411 UTC. Severe (G4) geomagnetic storming has been observed and is expected to continue through the remainder of the 24 March-UTC day and into the first half of 25 March. pic.twitter.com/CDXQtyv4yp

— NOAA Space Weather Prediction Center (@NWSSWPC) March 24, 2024