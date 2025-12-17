Alerta mundial inminente: los expertos avisan de que el colapso de las corrientes atlánticas es inminente

Los expertos han avisado de un colapso de las corrientes atlánticas que tendrá lugar de manera inminente. El futuro es cada vez más negro ya que nos enfrentamos a algunas situaciones que van a suponer un antes y un después en nuestra vida. Hay que estar muy atentos a una serie de elementos que pueden acabar con la realidad tal y como la vivimos. Ha llegado el momento de empezar a pensar en un futuro que no parece nada prometedor…

Al contrario de lo que estábamos esperando, nos enfrentamos a una serie de cambios que pueden ser las que marquen un antes y un después. La ciencia parece que está dando respuesta a varias incógnitas que son cada vez más importantes y todo apunta a que ha llegado el momento en el que tendremos que afrontar determinadas situaciones de inestabilidad. El clima parece que está cambiando y lo hace con la mirada puesta en algunos fenómenos que los expertos están estudiando. Por todo ello, ha llegado el momento de que tengamos claro lo que está por llegar…

Se activa una nueva alerta mundial

Se ha activado una nueva alerta mundial. Ha llegado el momento de empezar a pensar en lo que acabará marcando un antes y un después. En este futuro en el que parece que todo se mueve, es indispensable apostar claramente por algunos detalles que son clave.

Los expertos en el clima están totalmente atentos ante lo que parece que acabará siendo una realidad. El futuro del clima puede acabar siendo lo que marque la diferencia, por lo que, tocará estar pendientes de este tipo de detalles que serán clave.

Los científicos han determinado que este tipo de cambio climático que estamos viviendo tiene una serie de detalles que pueden acabar siendo lo que marque un antes y un después. Por lo que debemos tener en cuenta que estamos ante un cambio destacado que nos afectará de lleno.

Los expertos han lanzado un informe que pone los pelos de punta. Ante todo, lo que tenemos por delante y puede afectarnos de lleno es una serie de detalles que pueden cambiarlo todo. Esta es la dura previsión que nos revela un futuro nada prometedor.

Avisan del colapso de las corrientes del Atlántico

La previsión sobre lo que nos espera puede ser preocupante. Desde el canal de El Tiempo nos dan algunas pistas sobre lo que está por llegar. Teniendo en cuenta algunas situaciones que son las que marcarán estos días que tenemos por delante.

Tal y como advierten: «La AMOC (Atlantic Meridional Overturning Circulation, por sus siglas en inglés) es un sistema de corrientes marinas, tanto profundas como superficiales. Se encarga de distribuir oxígeno, nutrientes y calor por los océanos. En el caso del Atlántico norte, transporta calor hacia el polo. Su funcionamiento es el siguiente: las aguas más cálidas se desplazan hacia el norte y al enfriarse por evaporación e intercambio de calor, incrementa su densidad al concentrar más sales. Esto hace que dicha corriente se hunda, convirtiéndose en una corriente profunda que transporta agua fría hacia el sur por el Atlántico occidental. Así pues, la corriente es uno de los factores clave que determina el clima en Europa. Su existencia, transportando aguas cálidas hacia el norte, favorece un clima más templado y húmedo en la mayor parte de Europa».

Siguiendo con la misma explicación: «La mayor parte de la comunidad científica habla de que a medida que se incrementa el calentamiento global, la probabilidad de que la AMOC se debilite es mayor y en algún momento llegue a colapsar. En el estudio más reciente, los investigadores apuntaban a que había un 90% de probabilidad de que la AMOC colapsara de aquí a 2100. El motivo de este posible colapso se encontraría en el incremento de la aportación de aguas dulces (del hielo derretido) en latitudes septentrionales del Atlántico. Si la AMOC colapsara, las consecuencias no serían inmediatas ni generalizadas. Su mayor efecto se focalizaría, probablemente, sobre Europa. Aquí, de acuerdo a las simulaciones, las temperaturas medias descenderían mucho, a la vez que las precipitaciones se reducirían».

El problema puede llegar en unos pocos años: «El investigador alemán que en los últimos días ha traído de nuevo al foco este tema, ha expuesto en un grupo de trabajo de expertos, que entre el 35 y el 45% de los modelos de alta calidad que científicos y meteorólogos utilizan para pronosticar el comportamiento del clima, dicen que la AMOC podría colapsar en la década de 2030».