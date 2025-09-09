Alarma científica: el avance tecnológico que todos aplaudimos podría estar abriendo un agujero en la capa de ozono

Hay un avance tecnológico que todos aplaudimos que podría estar abriendo un agujero en la capa de ozono. La alarma entre la comunidad científica está activada, estamos ante una serie de cambios que pueden acabar siendo los que nos acompañarán en estos días y que, sin duda alguna, podremos empezar a tener en consideración en este momento. Por lo que, habrá llegado el momento de poner sobre la mesa los más y menos de este tipo de avances a los que la humanidad se somete.

La alarma entre la comunidad científica que pone los pelos de punta

Este avance tecnológico podría estar abriendo un agujero en la capa de ozono

La capa de ozono es lo que protege nuestro planeta de las amenazas que llegan del exterior, por lo que, quizás deberemos empezar a pensar en las formas de mantener este elemento en perfectas condiciones. Con algunos esfuerzos por nuestra parte que sean eficientes.

Los expertos de Scitechdaily nos explican que: «Las emisiones de los cohetes y los contaminantes de reentrada amenazan con retrasar la recuperación del ozono, pero una acción coordinada y una propulsión más limpia podrían evitar daños a largo plazo. El fuerte aumento de los lanzamientos de cohetes globales puede dificultar la recuperación de la capa de ozono, advierte Sandro Vattioni. Aunque se está subestimando el riesgo, señala que podría reducirse a través de medidas proactivas y coordinadas. En los últimos años, la expansión de las constelaciones de satélites en órbita terrestre baja ha transformado el cielo nocturno, impulsado por el rápido crecimiento de la industria espacial. Este progreso crea grandes oportunidades, pero también plantea desafíos ambientales. Los contaminantes liberados durante los lanzamientos de cohetes y de los escombros en llamas durante la reentrada se acumulan en la atmósfera media, donde pueden dañar la capa de ozono, el escudo de la Tierra contra la dañina radiación ultravioleta. Los científicos recién están empezando a evaluar completamente la escala de esta amenaza. Las investigaciones sobre cómo las emisiones de los cohetes afectan al ozono comenzaron hace más de tres décadas, pero durante muchos años el impacto se consideró mínimo. A medida que la frecuencia de los lanzamientos sigue aumentando, esta visión está cambiando. En 2019, solo se registraron 97 lanzamientos orbitales en todo el mundo, pero para 2024 la cifra había subido a 258, con proyecciones que apuntan a un crecimiento rápido continuo».

Siguiendo con la misma explicación: «A diferencia de los contaminantes a nivel del suelo, las emisiones de los cohetes y los satélites que vuelven a entrar pueden persistir en la atmósfera media y superior hasta 100 veces más, ya que los procesos de eliminación como la precipitación no ocurren a esas altitudes. Si bien la mayoría de los lanzamientos tienen lugar en el hemisferio norte, la circulación atmosférica finalmente distribuye los contaminantes a nivel mundial. Para investigar los efectos a largo plazo, investigadores de ETH Zurich y el Observatorio Meteorológico Físico de Davos (PMOD/WRC), en colaboración con el equipo internacional de Laura Revell en la Universidad de Canterbury, utilizaron un modelo química-climático para simular cómo las emisiones futuras podrían afectar la capa de ozono para 2030».