El ADN de los hombres de la prehistoria revela por qué algunas personas viven más de 100 años

Algunas personas viven más de 100 años gracias al ADN de los hombres de la prehistoria que marcará su vida. La salud es el bien más preciado que tenemos y más en los tiempos que corren. La realidad es que el ser humano ha llegado a los 100 años con anterioridad en la historia, más allá de los avances de los tiempos actuales. El estilo de vida de algunas civilizaciones como la romana lograron que algunos de sus nombres propios, consiguieran tener una vida larga y plena.

Un sueño que hoy en día parece inalcanzable con la cantidad de enfermedades a las que nos enfrentamos. Llegar a los 100 años es cada vez menos frecuente y eso es algo contra lo que no podemos hacer nada y que quizás no dependa ni de nosotros. Hay algunos expertos que han determinados que esta longevidad de algunos no viene tan determinada por lo que hacemos o dónde vivimos, sino más bien por unos genes que se remontan a la prehistoria. Parece imposible, pero es una realidad que se está estudiando y que podría alejarnos de lo que sería habitual en estos días.

Las personas de más de 100 años son más visibles hoy en día. Vemos en las noticias o en las calles o redes sociales, afortunados que han conseguido sobrepasar esta barrera, de una forma que quizás nos costará creer, cuando estamos atravesando una de las épocas de la historia con más enfermedades.

Hemos pasado una pandemia y año tras año se descubren nuevas enfermedades que afectan al común de la población. La enfermedad ya no tiene nada que ver con la edad, sino que hay algo más que influye en ella. Los más jóvenes sin apenas haber disfrutado de la vida, pueden estar igual de expuestos que una persona de mayor edad.

Parece imposible, pero quizás debamos buscar una explicación entre esos afortunados que viven más de cien años en unos genes que pueden acabar siendo los que nos acompañarán en estos días que tenemos por delante. Es hora de saber qué es lo que hace que esos centenarios acaben haciendo historia. Un reciente estudio vincula esta larga vida a unos genes que nada tienen que ver con la sanidad, la dieta o el ejercicio, sino que impiden que les lleguen las enfermedades con un sistema inmunológico que funciona de la mejor forma posible.

El ADN de los hombres de la prehistoria revela este secreto

La longevidad podría vincularse a un ADN que viene de la prehistoria y que dota a las personas que lo poseen de un sistema inmunológico y metabolismo que hace que vivan más años. Lejos de cualquier enfermedad y con unas capacidades que parece que los haga menores, en lugar de 100 años, parece que tengan muchos menos por un motivo que se escapa de cualquier control.

Un reciente estudio publicado en la revista Gerociencia nos explica que: «La genética de la longevidad humana se ha estudiado principalmente utilizando métodos clásicos desarrollados en estudios de asociación de todo el genoma. Con los recientes avances en paleogenómica, ahora es posible investigar hasta qué punto los ascendencias de la población antigua contribuyen a rasgos complejos. En este estudio, exploramos el papel de los componentes genéticos antiguos en la longevidad humana centrándonos en la península italiana, cuya herencia genética incluye varios ascendencias genéticas pasadas que han contribuido a la composición genética europea actual. Analizamos los datos de todo el genoma de 333 centenarios italianos y 690 controles sanos geográficamente emparejados, y comparamos su composición genética con 103 genomas antiguos representativos de los principales ascendencias de la población europea pasada. Nuestros hallazgos indican que los centenarios italianos tienen una mayor afinidad genética con la ascendencia relacionada con Western Hunter-Coatherer (WHG) en comparación con los controles, según las estadísticas de PCA y f4. Los modelos de regresión logística basados en la mezcla supervisada revelaron una asociación significativa entre la ascendencia más alta de WHG y el estado centenario. Además, el análisis predictivo basado en residuos mostró que los centenarios exhiben una contribución WHG significativamente mayor independientemente de la estructuración genética de la población italiana en general. Al pintar los cromosomas de los italianos modernos, también mostramos un número significativamente mayor de alelos WHG en los SNP de prolongevidad. En el presente estudio, demostramos la contribución de los componentes genéticos antiguos al fenotipo de longevidad. En particular, mostramos una mayor contribución de la ascendencia occidental relacionada con los cazadores-recolectores italianos, lo que sugiere que este componente genético pre-neolítico, que se ha relacionado con los cambios de población que ocurren dentro de Europa después del último máximo glacial, podría ser beneficioso para la longevidad actual».