Desde el año 1986 la experimentación con animales en Europa se ha guiado por el principio de las 3R: Refinar, Reducir y Reemplazar. Si bien actualmente se contemplan otras alternativas para dejar de utilizar animales con fines científicos, estas pautas permiten, mientras tanto, desarrollar una ciencia ética y más humana. En España, el órgano que asesora sobre estas prácticas es el Comité español para la protección de animales utilizados con fines científicos. Aquí te contamos algunos detalles sobre estas técnicas y procedimientos que se emplean en la experimentación con animales.

El principio de las 3R

El principio de las 3R fue propuesto en 1959, por los ingleses WMS Russell y RL Burch, e instaurado en 1986 en Europa. Los principios de las 3R son:

Refinar los métodos que son utilizados.

Reducir la cantidad de animales en experimentos.

Reemplazar los animales con otras alternativas, en la medida de lo posible.

El objetivo es promover el bienestar animal con el fin de desarrollar una ciencia ética y más humana. Además, actualmente se considera que el sufrimiento animal, no solamente no es ético, sino que puede distorsionar los resultados de las investigaciones.

Refinar y reducir

Refinar quiere decir mejorar la experimentación reduciendo el estrés del animal para obtener información relevante para la ciencia. Según los expertos, este principio se basa en atender al bienestar del animal, en todos sus aspectos, desde proporcionarle un buen alojamiento, alimentación y transporte, hasta reducir su estrés, su angustia y su dolor.

Reducir es utilizar la menor cantidad de animales para las pruebas y optimizar la cantidad de información por animal. Si no existe un objetivo científico, el uso de animales en experimentación no es ético, pero además es imprescindible planificar para constatar que no exista la información que se busca, para no repetir las pruebas innecesariamente.

En España, se establece que no se realizarán procedimientos si estos implican un grado severo de sufrimiento, dolor o angustia que sea duradero y no pueda ser aliviado. Estas directrices se encuentran en el Real Decreto 53/2013, de 1 de febrero, los que se basan en Directiva 2010/63/UE.

Reemplazar: No utilizar animales con fines científicos

Reemplazar a los animales con fines de experimentación es el objetivo principal. Para ello, se utilizan diversos planteamientos alternativos, como el uso de organismos alternativos (bacterias, hongos, plantas o invertebrados), embriones en etapas iniciales o métodos in vitro, como los cultivos o los sistemas acelulares.

Actualmente, es cada vez más común usar modelos computacionales, de recopilación de datos y predicción de resultados. El objetivo es no usar animales para experimentación siempre que no sea absolutamente necesario y, en un futuro, poder dejar de utilizarlos completamente.

