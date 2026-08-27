Hoy, la provincia de Barcelona amanecerá con intervalos nubosos, especialmente en el litoral, donde la bruma se disipará para dar paso a nubes de evolución diurna. Aunque se prevén algunos chubascos débiles y aislados en el Prepirineo, las temperaturas calentarán el ambiente. Aquí tienes la previsión del tiempo en Barcelona hoy, en los núcleos más importantes.

Previsión del tiempo en Barcelona hoy 27 de agosto

Barcelona: cielo despejado con posible lluvia nocturna

El cielo de Barcelona se despereza lento, dando la bienvenida a un nuevo día que se presenta con algunas nubes pero sin riesgo de lluvia en las primeras horas. Las temperaturas por la mañana rondarán los 26 grados, mientras que la humedad relativa comenzará en un 40%, lo que aportará un ambiente agradable, aunque algo fresco al amanecer. El viento soplará suave desde el sur a 15 km/h, contribuyendo a que la jornada inicie sin sobresaltos.

Ya por la tarde, el sol se mostrará más decidido, alcanzando una temperatura máxima de 32 grados. Sin embargo, la posibilidad de chubascos irá en aumento hacia la tarde-noche, así que es recomendable tener a mano un paraguas. La sensación térmica podría elevarse hasta los 37 grados, haciendo que el ambiente se sienta un tanto pesado, especialmente con la humedad relativa que podría llegar a un 85%. Con el ocaso del día a las 20:32, los barceloneses podrán disfrutar de unas horas de luz perfectas para un paseo antes de que el cielo imponga su manto estrellado.

L’ Hospitalet de Llobregat: brisa intensa con posibles lluvias

Una brisa intensa acaricia L’ Hospitalet de Llobregat esta mañana, anticipando un día marcado por la inestabilidad. A medida que el sol asoma, el cielo presenta tonalidades grisáceas que sugieren la posibilidad de que las lluvias se conviertan en protagonistas. A primeras horas, se registran temperaturas suaves en torno a los 24°C, pero el paisaje cambia conforme avanza el día, con cielos parcialmente nublados y un ambiente cada vez más fresco.

Mientras la mañana se torna en tarde, la sensación térmica puede alcanzar hasta 38°C, pero la realidad es que las ráfagas de viento de hasta 30 km/h comenzarán a hacerse notar, acompañadas por una probabilidad de lluvia del 35% hacia la noche. Con una humedad relativa que puede hacer que el aire se sienta pesado, es aconsejable llevar paraguas y abrigo para estar preparados ante cualquier sorpresiva lluvia.

Cielo nublado y posibles lluvias en Badalona

El día amanece en Badalona con un cielo parcialmente nublado y unos agradables 24 grados que prometen una mañana tranquila. A medida que el sol asoma a las 07:12, la temperatura irá aumentando hasta alcanzar una máxima de 33 grados por la tarde. Sin embargo, la humedad relativa será alta, tocando el 90%, lo que hará que el ambiente se sienta un poco pesado.

Las probabilidades de lluvia son moderadas, especialmente en la tarde-noche con un 35% de posibilidad, aunque hasta mediodía no se espera ninguna precipitación. Además, el viento soplará desde el sur a una velocidad de 20 km/h, con rachas que podrían alcanzar los 37 km/h, así que se recomienda precaución. La jornada, que contará con más de 13 horas de luz, se despedirá con un cielo parcialmente nublado y temperaturas en descenso hacia la noche.

Cielo nublado y ambiente agradable en Sabadell

El tiempo se presenta estable, con temperaturas agradables que oscilarán entre los 19 y los 33 grados. Durante la mañana, el cielo mostrará algunas nubes, mientras que por la tarde permanecerá algo cubierto. Los vientos serán suaves, con rachas moderadas que podrían provocar un ligero movimiento en el ambiente.

La jornada invita a disfrutar de un paseo relajado, perfecto para aprovechar las horas de luz. Un plan ideal para quienes deseen disfrutar de actividades al aire libre con un ambiente tranquilo.

Principales avisos para hoy en Barcelona según la AEMET