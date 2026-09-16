Homenaje valenciano a las víctimas del terrorismo: «Donde sembraron el terror hoy preservamos la memoria»

El 16 de septiembre de 1991, dos policías locales y el conductor de una grúa que arrastraba a un vehículo aparentemente mal aparcado fallecieron al explosionar el coche en la localidad de Muchamiel. Aquel atentado de la banda terrorista ETA dejó 27 heridos y se convirtió en el más sangriento de la historia en la Comunidad Valenciana.

Este miércoles, 16 de septiembre de 2026, 35 años después del atentado que tiñó del rojo de la sangre y el negro del dolor a Muchamiel y a toda la Comunidad Valenciana, en el centro polivalente que en aquel 1991 era la casa cuartel de la Guardia Civil, la Generalitat Valenciana ha conmemorado el I Día de las Víctimas del Terrorismo en la Comunidad Valenciana: «Donde sembraron el terror, hoy preservamos la memoria», ha recordado el alcalde de la localidad, el popular Rafael Pastor.

El acto ha estado presidido por el presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, quien ha recordado que «ninguna sociedad digna se puede permitir olvidar a quienes sufrieron las consecuencias del terrorismo». En el caso de la Comunidad Valenciana, 44 vidas sesgadas de cuajo por los terroristas.

El I Día de las Víctimas del Terrorismo en la Comunidad Valenciana ha congregado también a la presidenta de las Cortes Valencianas, Llanos Masó; los portavoces parlamentarios de PP y Vox, Fernando Pastor y José María Llanos; el subdelegado del Gobierno, Manuel Pineda, o el diputado socialista José Díez. Y también al alcalde de Alicante, Luis Barcala; la consellera de Justicia, Nuria Martínez, y el conseller de Infraestructuras y vicepresidente tercero, Vicente Martínez Mus, entre otros.

Pero, sobre todo, ha congregado a muchos de los representantes de asociaciones de víctimas, tanto de ETA como del yihadismo (11-M), víctimas, familiares de las víctimas y sociedad civil.

Pérez Llorca ha realzado, precisamente, el papel de las víctimas como referencia ética para toda la sociedad: «Son un ejemplo de dignidad, libertad y convivencia frente al miedo y la violencia». El presidente del gobierno valenciano ha destacado que recordar a las víctimas no es solo un ejercicio de memoria histórica, sino la obligación cívica orientada a defender los valores democráticos. Y ha incidido en una idea que ya ha puesto en práctica la Generalitat a través del programa Memoria y prevención del terrorismo en las aulas: la responsabilidad de transmitir a las nuevas generaciones de valencianos y valencianas la verdad de lo ocurrido durante los años del terrorismo.

«Las víctimas no son una nota al pie de nuestra historia. Son parte de nuestra historia y merecen ocupar el puesto que les corresponde en la memoria colectiva de la Comunidad Valenciana», ha destacado también Pérez Llorca.