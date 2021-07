El presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, presiona al Gobierno de Pedro Sánchez con un referéndum de autodeterminación en Cataluña como el que se hizo en 2017 a pesar de haber sido indultado hace unos días. «Volveremos a votar, esto también lo volveremos a hacer», ha asegurado el dirigente separatista.

«Este país ya ha votado y estoy convencido de que, en la medida que sigamos forzando a los políticos, volveremos a votar. Somos muchos los que queremos celebrar un referéndum», ha afirmado Cuixart este viernes en una entrevista concedida a Catalunya Rádio.

Estas declaraciones se producen después de que el Gobierno de Pedro Sánchez no descartase la posibilidad de celebrar un referéndum consultivo en Cataluña. «Todo lo que pueda estar en el marco de la legalidad constitucional forma parte de la política de nuestro país», aseguró este jueves la vicepresidenta primera del Ejecutivo, Carmen Calvo.

El ministro de Política Territorial, Miquel Iceta, afirmó también que este referéndum sería sobre «autogobierno». «Se trataría de un gran acuerdo sobre autogobierno, financiación y participación de las comunidades autónomas en el diseño de las políticas del Estado», señaló Iceta.

Jordi Cuixart ha rechazado esta propuesta del Gobierno de Sánchez por estar «condenada al fracaso». «Las propuestas de más autogobierno están bastante condenadas al fracaso. Y aunque los partidos independentistas lo valoremos, no se está en ese estadio. La ciudadanía no puede tener la sensación que se le está tomando el pelo», ha apostillado.

El pasado 22 de junio, el Ejecutivo de Sánchez aprobó los indultos a los golpistas condenados por el 1-O. A pesar de esto, muchos de los indultados tras salir de prisión no renunciaron a seguir apostando por la independencia de Cataluña mediante un referéndum de autodeterminación. Entre ellos, el propio Jordi Cuixart. «Si no me condicionó todo un Tribunal Supremo, tampoco condicionará un indulto mi palabra», ha asegurado.

«Utilizaremos todos los medios»

El presidente de Òmnium Cultural ha recalcado que harán «todo lo que sea necesario para poder votar». «Lo haremos utilizando todos los medios posibles, incluso la desobediencia civil», ha apuntado.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha rechazado de plano en las últimas horas que se pueda celebrar otro referéndum ilegal como el que se hizo en 2017. «Estamos hablando de un absurdo. La autodeterminación es matemáticamente imposible», afirmó en una entrevista concedida al programa Al Rojo Vivo de La Sexta.

Jordi Cuixart ha querido también responder a esta negativa de Pedro Sánchez: «Lo siento mucho por usted, pero seguiremos con la lucha no violenta y seguiremos presionando para votar tantas veces como sea necesario. Este país no renunciará nunca a votar».