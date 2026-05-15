Frío polar este fin de semana en Cataluña: bajada intensa de las temperaturas, aire y lluvia

Llega una bajada intensa de las temperaturas, aire y lluvia que nos trasladarán en Cataluña a un otoño en pleno mes de mayo. En lugar de avanzar hacia un cambio en el tiempo importante, lo que puede pasar en estas próximas jornadas es una situación totalmente nueva. Lo que puede estar esperándonos en este fin de semana es un giro radical en el tiempo que nos trasladará a unos días en los que las cifras pueden cambiar en todo momento.

Nos vamos a trasladar por completo a un giro radical que puede acabar siendo lo que nos acompañará en breve. En estos días en los que realmente podremos empezar a visualizar un giro radical que hasta la fecha no sabíamos. Es hora de conocer lo que nos estará esperando en unos días en los que realmente puede convertirse en la antesala de algo más. Un cambio en el tiempo que nos hará pensar que vamos atrás en el tiempo, en lugar de hacia delante con una serie de peculiaridades que pueden ser esenciales. La previsión del tiempo del fin de semana no trae buenas noticias en estos días.

Este fin de semana en Cataluña nos espera frío polar

Cataluña será una de las zonas más afectadas por la entrada de un aire polar que puede traer una serie de detalles que, sin duda alguna, deberemos tener en mente, lo que puede pasar en breve es algo para lo que no estamos del todo preparados, sino todo lo contrario.

Nos enfrentamos a una novedad que puede convertirse en este plus de buenas sensaciones que acabarán marcando una diferencia importante. Estaremos pendientes de un giro radical que puede hacer que volvamos a sacar la chaqueta del armario en estas próximas jornadas.

Es hora de conocer lo que puede pasar en breve en estos días en los que realmente puede acabar siendo lo que nos acompañará en un fin de semana en el que el descenso de las temperaturas puede ser notable. Nos enfrentamos a unos cambios que pueden alejarnos de lo que realmente puede pasar en estas próximas horas.

Los expertos del tiempo nos advierten de la llegada de un frío que puede cambiarlo todo en unas horas en las que la inestabilidad llegará en Cataluña de la mano de una masa de aire polar de lo más activa.

Bajada intensa de las temperaturas, aire y lluvia

Las temperaturas serán las protagonistas en estos días en los que el tiempo se convierte en uno de los elementos que debemos tener muy en cuenta antes de salir de casa. Acabará marcando unos días en los que realmente cada detalle cuenta y puede ser el que nos marcará de cerca.

Los expertos de la AEMET no paran de actualizar los mapas del tiempo para darnos una previsión que pone los pelos de punta: «Cielo muy nuboso o cubierto, tendiendo por la tarde-noche a poco nuboso de oeste a este. En el valle de Arán y divisoria del Pirineo occidental, precipitaciones débiles a moderadas localmente persistentes; en la mitad oriental, chubascos ocasionalmente con tormenta, con probabilidad de que sean localmente fuertes en Girona. Cota de nieve en torno a 1200-1500 m, con cantidades significativas en el valle de Arán. Temperaturas en descenso. Heladas débiles en zonas altas del Pirineo. En la mitad sur, viento del oeste y noroeste moderado con intervalos de fuerte y probables rachas muy fuertes en zonas altas o expuestas de Tarragona; en la mitad norte, viento flojo a moderado predominando el noroeste en el Pirineo y el norte en el Ampurdán donde podría haber alguna racha muy fuerte».

Las alertas estarán activadas: «Nevadas significativas en el valle de Arán. Probabilidad de chubascos localmente fuertes en Girona, acompañados de tormenta y granizo menudo. Probables rachas muy fuertes del noroeste en zonas altas o expuestas de Tarragona que no se descartan en el norte del Ampurdán».

En el resto de España la situación puede ser muy distinta: «Se espera una situación de inestabilidad marcada por el paso de un frente y la posterior entrada de una masa de aire de origen polar desde el norte. Los cielos estarán nubosos o cubiertos en Baleares y en la mitad norte peninsular, y se cubrirán transitoriamente en el resto, salvo en el extremo sur, con el paso del frente. Se prevén precipitaciones persistentes en el Cantábrico, ocasionalmente con tormenta y más intensas durante la primera mitad del día. También se esperan chubascos y tormentas localmente fuertes en Girona y, con menor probabilidad, en las islas Baleares y entorno del cabo de la Nao. Nevará por encima de los 1200-1400 metros en el norte peninsular, con acumulados significativos en altitudes superiores, y de los 1600-1900 metros en el resto de montañas. En Canarias, los cielos estarán nubosos en la vertiente norte y con intervalos en el resto; se esperan precipitaciones débiles en el norte de las islas más montañosas y de forma ocasional en el resto de las zonas. Se esperan bancos de niebla matinales en las montañas del norte. Las temperaturas máximas descenderán de forma generalizada en la Península y Baleares, de forma notable en el sur del sistema Ibérico y el prelitoral catalán, salvo en Galicia y en el litoral cantábrico, donde no habrá cambios; las mínimas bajarán en Baleares, el norte y el centro-este peninsular y permanecerán sin cambios en el resto. No se esperan cambios en Canarias. Habrá heladas débiles en los Pirineos y de forma dispersa en otras montañas de la mitad norte».