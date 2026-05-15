Cielo muy nuboso en toda la provincia de Zaragoza, con tendencia a despejarse por la tarde. Chubascos dispersos se esperan en el sistema Ibérico, mientras que las temperaturas experimentarán un notable descenso. El viento del noroeste soplará con fuerza, especialmente en el valle del Ebro. Aquí tienes la previsión del tiempo en Zaragoza hoy, en los núcleos más importantes.

El tiempo en Zaragoza para hoy

Zaragoza: cielo cambiante con lluvia y viento

El cielo se despereza con matices de gris y un aire fresco que promete una jornada cambiante en Zaragoza. Con una probabilidad de lluvia en aumento por la mañana, se prevén chubascos que podrían acompañar a la salida del sol a las 6:44. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 18 grados, pero la humedad en el ambiente otorgará una sensación térmica más intensa, que podría llegar a los 18, haciendo la mañana más fresca y cargada.

Ya por la tarde, el cielo se despejará, dejando atrás la amenaza de precipitaciones, aunque el viento, que soplará con rachas de hasta 65 km/h, recordará su presencia. Las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 15 grados al caer la noche, donde el ambiente se sentirá más fresco y grato. Con la puesta del sol a las 21:15, se cerrará un día que ha transitado entre la intensidad de las nubes y la promesa de cielos despejados.

Calatayud: ambiente inestable con lluvias inminentes

En Calatayud, el día se despierta con un ambiente cargado, donde los nublados amenazan con desatar la tormenta en cualquier momento. Las primeras horas traerán temperaturas frescas, que apenas alcanzarán los 8 grados, mientras el viento sopla del norte, anunciando la inestabilidad que se avecina.

A medida que avanza la jornada, las nubes irán cobrando protagonismo. La probabilidad de lluvia es máxima, especialmente durante la tarde-noche, cuando las temperaturas descenderán a solo 6 grados. Con ráfagas de viento que superarán los 40 km/h, el ambiente se tornará más agobiante. No olvide llevar paraguas y abrigarse bien al salir.

Tarazona: nublado con lluvias y vientos suaves

El tiempo en Tarazona se presenta estable, con un cielo mayormente nublado por la mañana y algunas claras por la tarde. Se prevén precipitaciones durante todo el día, acompañadas de vientos suaves que podrían generar ráfagas moderadas, así que conviene estar preparado.

Es un día ideal para aprovechar y disfrutar de un paseo bajo la protección de un paraguas, ya que el ambiente tranquilo puede ser perfecto para realizar actividades cotidianas o simplemente relajarse en casa.