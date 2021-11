Fátima Pareja es sevillana y estudia Enfermería en la Universidad Autónoma de Barcelona. Ha publicado un vídeo en sus redes sociales que inmediatamente se ha hecho viral. Reclama tener las preguntas de sus exámenes en español. Esta universitaria lamenta que se apuntó a una carrera bilingüe al 50%, pero eso no se cumple ni de lejos.

«Hola, soy Fátima Pareja, alumna de primero de Enfermería en la Facultad de Medicina en la Universidad Autónoma de Barcelona. Necesito vuestra ayuda porque sois la última baza que me queda para intentar que los profesores que se niegan a entregar una copia del examen en castellano a las personas de fuera de Cataluña lo hagan», expresa esta universitaria que ha podido alzar la voz por tener 36.000 seguidores en redes sociales.

OKDIARIO ha tenido acceso a un correo electrónico enviado por la coordinadora del grado de Enfermería en el que confirma este hecho. «En la guía docente de la asignatura Funció del Cos Humà [Función del Cuerpo Humano] consta que la lengua de impartición es el catalán, por tanto, teniendo en cuenta que el examen de la asignatura forma parte de la tarea docente, las pruebas evaluativas de dicha asignatura tendrán que ser elaboradas en catalán, quedando a criterio del profesor elaborarlas en otras lenguas en función del alumnado que tenga en el aula, pero en ningún caso es obligatorio».

Desde el Decanato informan así a las alumnas de Enfermería que está aprobada una normativa de evaluación que indica que la guía docente de cada asignatura ha de contener toda la información incluyendo la lengua en la que se impartirá, incluyendo el enunciado de los exámenes. En relación a la promesa de que la carrera sería 50% en castellano y 50% en catalán indican que «es un error a subsanar cuando se pueda». Este periódico ha contactado con la Universidad para recabar su versión de los hechos pero por el momento no han contestado.

Respuesta a las alumnas de Enfermería de la UAB. (Clic para ampliar)

El malestar es tal que Fátima y sus compañeras han enviado un correo de respuesta mostrando su pesar. Además, ha grabado el citado vídeo en el que explica el problema. «En general no hemos tenido problemas porque normalmente al mandar un correo al profesor avisando y ellos nos preparan una copia en castellano el día del examen. Pero hay un profesor que se ha negado en rotundo. Nos dice: ‘yo soy un unilingüe, a mí no me pagan por traducir, a mí me pagan por enseñar’. Le ha pedido a una chica de otro curso superior que identificara las palabras más complicadas para cambiarlas por sinónimos. Las que no tenían sinónimo las puso entre paréntesis en castellano, todo con tal de no hacer el examen en español. Otra solución era sentáramos en primera fila para preguntar cada duda. Pero es un examen tipo test y el tiempo es limitado para responder. Ni siquiera nos dan más tiempo», afea.

Por otra parte, esta universitaria radicada en Cataluña recuerda que cuando se matriculó se aseguró de que «el idioma de la carrera es un 50 % catalán y un 50 % castellano». «Sino no, no me hubiera matriculado. Y esto no se cumple. A excepción de dos clases o tres que se dan en castellano, el resto son todas en catalán», comenta.

«No me quejo, al final los profesores tienen el derecho de expresarse en el idioma que mejor conozcan. Pero a nosotros, discriminación absoluta. La Universidad Autónoma de Barcelona es pública y se accede mediante una prueba de acceso que el Estado y la Generalitat de Cataluña te permite hacerla en catalán o castellano», recuerda esta universitaria.

Por último, concluye su queja exclamando: «Una voz no hace nada. Os pido por favor que me ayudéis, que nos unamos porque esto se tiene que acabar ya no por mí, sino por toda la gente que viene detrás y toda la gente que está en la carrera aguantando esto».