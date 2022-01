El Ayuntamiento de Molins de Rey (Barcelona), en manos del PSC, patrocinó una charla en sede municipal en la que se defendió que había que cargarse «la autonomía para sustituirla por la república» catalana. Fue en un acto en el que participó Vicent Partal, reconocido separatista radical que apoya cualquier causa del secesionismo y director de Vilaweb, uno de los medios que más subvenciones recibe de la Generalitat de Cataluña.

«¿Qué debemos hacer ahora? Yo de la autonomía no espero nada, a la independencia no llegaremos desde la autonomía. Nosotros lo que debemos hacer es cargarnos la autonomía, para sustituirla por la república. Por tanto, esta es una de las lecciones que yo creo que he aprendido en estos cuatro años», aseguró Partal durante su intervención.

Esta charla se realizó el pasado 17 de noviembre en el centro cultural y cívico de Molins de Rey, edificio que gestiona el Ayuntamiento de la localidad. El acto lo organizó la entidad secesionista de la ANC bajo el nombre «Proceso de independencia, ¿dónde estamos?». El principal reclamo del evento fue Vicent Partal, conocido por sus mensajes de odio hacia España y por ser uno de los rostros del separatismo radical. Detrás de Partal se exhibió una bandera de España, la bandera autonómica catalana y el escudo y el nombre del Ayuntamiento de Molins de Rey, por lo que el Consistorio apoyó este acto en todo momento.

El alcalde de esta localidad barcelonesa es Xavi Paz, del PSC. Fue investido con los votos de los concejales de su partido y desde marzo de 2020 gobierna en coalición con el JxCAT. Este municipio cuenta con más de 25.000 habitantes. Xavi Paz cuenta con un sueldo como alcalde de 47.413,10 euros brutos anuales, según consta en la web del Ayuntamiento. El Consistorio de Molins de Rey cobró en 2021 8.988.442 euros «de transferencias corrientes del Estado, un 28% de los ingresos de su presupuesto», según apunta Dolça Catalunya.

«España es un país de chichinabo»

Vicent Partal se dedica en su periódico, Vilaweb, redes sociales o en las charlas que da en toda Cataluña a promulgar el odio contra España. Ha dado su apoyo a los violentos CDR en las algaradas que han protagonizado, considera a España «un país de chichinabo» e «incapaz» de frenar el proceso secesionista. Hace siete años aseguró en una de sus charlas que Cataluña estaba «a un palmo de la independencia».

El pasado mes de junio aprovechó la muerte de George Floyd, el ciudadano afroamericano que murió durante un arresto a manos de dos policías blancos, para asegurar que la población de afroamericana de Estados Unidos es como los catalanes en España. Y define nuestro sistema político como una «democracia étnica».

«Y esta desesperación de una parte de la sociedad americana sugiere un gran tema, que también tiene interés en nuestro caso particular. ¿Cómo puede ser que en un sistema democrático, con instituciones que funcionan con normalidad como instituciones democráticas, pueda haber comportamientos de este estilo, que hacen sentir a una parte de la población que no vive en democracia? ¿Qué explicación tiene esto que ocurre en Estados Unidos o, también, en España?», se preguntó Partal en una columna de opinión.