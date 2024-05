Así se encaró Abascal con los separatistas que intentaron boicotear su mitin en Reus

El líder de Vox, Santiago Abascal, se encaró este jueces con unos separatistas que protestaban contra el mitin que estaba realizando su partido en Reus (Tarragona) con motivo de la campaña de las elecciones autonómicas de Cataluña de este domingo. «No vamos a tolerar más la comisión de delitos. Esto no le pasa a ningún otro partido», aseguró Abascal durante su intervención antes de bajar del atril para hacer frente a los que intentaban boicotear el mitin de su formación.

«Allí hay unos cuantos que tienen un problema con el jabón, entre otras cosas, y que se dedican a molestar. Yo dejo de hablar en este momento y avanzo hacia allí con todos vosotros y les echamos a todos, como no los expulsen inmediatamente», sostuvo Abascal en su discurso para protestar por un nuevo intento de boicot en esta campaña electoral.

Los agentes de los Mossos que estaban en el lugar evitaron males mayores al interponerse entre el líder de Vox y sus acompañantes con los separatistas que intentaban boicotear el mitin de Vox. Al volver al escenario, Santiago Abascal pidió a las autoridades que identificasen «a todos los que tratan de interrumpir» para denunciarles por presunto delito electoral.

Además, el presidente de Vox acusó a la Consejería de Interior de la Generalitat de Cataluña, en manos de Joan Ignasi Elena (ERC), de asegurarse «siempre que haya gentuza, una chusma molestando a Vox mientras interviene» en cada mitin de esta campaña electoral. «Una vez más, el problema de convivencia es evidente. Allá hay unos cuantos que tienen un problema con el jabón, entre otras cosas, y que se dedican a molestar», señaló.

«Chusma totalitaria»

«Y quizá algún día le tengamos que decir a la Consejería de Interior que no vamos a tolerar más la comisión de delitos y que yo dejo de hablar en este momento y avanzo hacia allí con todos vosotros y les echamos a todos como no los expulsen inmediatamente y permitan que este mitin se desarrolle como Dios manda. Así que le pido al jefe del dispositivo que eche a esa chusma totalitaria que trata de impedir el desarrollo de este mitin, o lo suspendemos y caminamos directamente hacia ellos, si os parece a todos bien», sostuvo Santiago Abascal antes de bajarse del atril para encararse contra los que intentaban boicotear su mitin.

El líder de Vox defendió también que los ataques a Vox en las campañas electorales no se producen contra otros partidos. «Esto no le pasa a ningún partido en toda España porque no lo toleraría la Policía. Cuando Pedro Sánchez da un mitin, rodean edificios enteros y la chusma separatista lo mismo, sólo lo hacen con Vox de manera calculada», esgrimió.

«La Generalidad de Cataluña, de Aragonés, de Puigdemont y de compañía. Siempre lo mismo. Siempre intentando hostigar, restando libertad a la gente. Hoy mismo, en una carpa de Vox. Se acercaban unos individuos a hostigar a una vecina y amenazar a la propia vecina», denunció.

Santiago Abascal optó además por transmitir su apoyo a los vecinos que tienen que aguantar hostigamientos y ataques del separatismo catalán en municipios como el de Reus. «Nosotros sabemos lo que es venir aquí e intervenir ante vosotros y después irnos y que vosotros os quedéis con algunos vecinos que no creen en la libertad, que no creen que todo el mundo tiene derecho a defender sus ideas», afirmó.

«Y no lo vamos a tolerar de manera normal, Se lo digo al jefe del dispositivo que no hay manera de acercarse hasta él, que aquí se sigan impidiendo la celebración de mítines cometiendo delitos electorales. Espero que identifique a todos los que tratan de interrumpir. Espero que lo haga para poder denunciarles por la comisión de un delito electoral», sentenció Santiago Abascal.

«Una Cataluña próspera»

En este mitin de Vox también estuvieron presentes el candidato a las elecciones catalanas, Ignacio Garriga, y el cabeza e lista por Tarragona, Sergio Macián. El partido cuenta con dos concejales en el Ayuntamiento de Reus.

Garriga pidió el voto para su formación para que Cataluña «vuelva a ser motor de una gran nación como es España». «Vox defenderá una Cataluña libre, próspera, con barrios seguros y libre de ese infierno fiscal impulsado por los separatistas y el socialismo», reivindicó.

«Fruto de sus políticas, nos han arrebatado la libertad, nos la han arrebatado en los colegios, nos la han arrebatado en la administración, nos la han arrebatado en todos los ámbitos y a todos los niveles», apostilló.

Garriga defendió que tanto el PSC como los partidos independentistas «han promovido un proyecto de odio y de división». «La circunscripción de Tarragona es decisiva para que Vox consiga un escaño más».