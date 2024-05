Santiago Abascal: «No tengo ninguna duda de que estamos ante un autogolpe de Sánchez»

Santiago Abascal habla por primera vez desde el amago de dimisión de Pedro Sánchez. La conversación con el líder de Vox se produce sólo 24 horas después de la «farsa» del presidente del Gobierno anunciando que finalmente se queda, algo en lo que Abascal ve un claro intento de «impunidad para los suyos, bien sean conmilitones, políticos o familiares». Abascal no duda en calificar de «autogolpe» el amago de dimisión de Sánchez tras ese «punto y aparte» en el que Sánchez -«un autócrata desatado y enrabietado»- amenazó a los medios críticos y a los jueces con tomar represalias por las investigaciones que sacaron a la luz los negocios de su mujer con empresas que luego recibieron suculentos contratos y ayudas públicas.

PREGUNTA.- Le iba a decir que ayer había sido un día histórico tras el anuncio de Pedro Sánchez de que se quedaba y no dimitía, pero recordé esa frase de Marx que dice que «la historia primero ocurre como tragedia y luego como farsa», bastante adecuada para lo que hemos vivido ayer. ¿Cómo lo ha visto usted?

RESPUESTA.- Es verdad que es una farsa, pero yo creo que también es un drama para los españoles tener un presidente así, un presidente que de repente dice que se toma cinco días de reflexión para ver si los españoles merecemos su trabajo y su esfuerzo. Y todo porque es incapaz de aguantar la crítica mediática, es incapaz de aceptar las responsabilidades de un cargo como el de presidente del Gobierno y se dedica a lloriquear, a victimizarse y, además, utilizando la figura de Su Majestad el Rey. A mí me parece gravísimo lo que ha ocurrido en España y demuestra que estamos ante un autócrata desatado y enrabietado.

P.- ¿Usted cree que miembros del Partido Socialista y del Gobierno eran parte de esta farsa? ¿O también a ellos Sánchez les tomó el pelo?

R.- No lo sé ni me importa. Lo que sí sé es que son tan culpables como él de la política que se practica en España. Y lo cierto es que, por mucho que el presidente y sus acólitos digan que son atacados por los bulos y por las mentiras, no es mentira que han abierto las fronteras de par en par diciendo que van a legalizar a medio millón de personas; no es mentira ninguna de las cosas de las que le estamos acusando; no es mentira que ha aprobado una Ley de Amnistía que pretende poner en libertad e indultar y convertir en impunes a los golpistas; no es mentira que ha pactado con Bildu. Todo es absolutamente cierto.

P.- Y, sin embargo, Sánchez culpa a los medios. Dice que todo es desinformación, todo es bulo y que a partir de ahora comienza un punto y aparte que suena a revancha. Parece que en España informar sobre los presuntos escándalos de corrupción o de tráfico de influencias de su mujer, Begoña Gómez, es un delito. Como si los medios nos hubiéramos pasado de la raya…

R.- Yo creo que la intención de esta farsa, de esta dimisión que al final no se produce, es precisamente la del punto y aparte, es la de amenazar. Todavía no sabe muy bien cómo, porque creo francamente que está noqueado, pero su intención es sepultar toda crítica. Su intención es impunidad para los suyos, bien sean conmilitones, políticos o familiares. Su intención es no tener que dar ninguna explicación por el hecho de que su familia tenga determinados ingresos o tribute en Portugal o por el hecho de que su esposa envíe cartas pidiendo favores para empresas que acaban recibiendo dinero público. Entendemos que el presidente del Gobierno debe dar explicaciones de eso y quizá tiene que darlas ante un tribunal. Y si no está preparado para eso, pues igual no tiene que ser el presidente del Gobierno. Nosotros, de hecho, pensamos que no tiene que ser el presidente del Gobierno por otras muchas razones. Pretende sepultar la crítica, pretende atemorizar a los jueces y pretende atemorizar también a los periodistas. Es lo que fundamentalmente ha hecho. Aún no sabe cómo, pero ya se está viendo a sus cómplices de investidura comunistas señalando claramente lo que quieren hacer. Quieren amordazar a la prensa y quieren acabar con los jueces independientes para que en España haya jueces de partido y para que el socialismo y Pedro Sánchez se perpetúen en el poder.

P.- OKDIARIO publicó que una estrategia de Sánchez era rebajar las mayorías reforzadas para que los jueces se elijan de forma que se tenga que excluir a otros partidos y así lo tengan más fácil a la hora de decidir estos jueces, lo mismo, por ejemplo, que hizo Hugo Chávez en el año 2004, cuando también rebajó las mayorías cualificadas y lo dejó en una mayoría simple para elegir a los jueces del Supremo a su gusto. Esto huele a chavismo, sobre todo cuando uno escucha también a los socios de Podemos pidiéndole una ley de medios, pidiendo amordazar a la prensa como se hizo en Venezuela.

R.- Yo creo que esto apesta y apesta lo que hemos conocido en otros lugares. El propio Fidel Castro dio un autogolpe, dijo que se iba y lo utilizó en el 59 para obtener todo el poder. Y hablando precisamente de limpieza, Hugo Chávez, que acabó teniendo un programa de TV como esos que aún no tiene pero que cualquier día tendrá Pedro Sánchez, de hecho ya los tuvo durante la pandemia… Hacerse entrevistar -mejor dicho- hacerse masajear ayer después de este bochorno en Televisión Española en mitad de procesos electorales, para victimizarse y no siendo preguntado por ningún periodista sobre las cuestiones de fondo, pues demuestra en qué situación estamos, ante qué abismo se encuentra la democracia española con Pedro Sánchez al frente. Yo creo que hay que estar muy preocupados y tenemos que pedir valentía a todo el mundo, a los periodistas, a los jueces y a nuestros compatriotas, porque en estos momentos el socialismo, el comunismo y el separatismo, que es la triple alianza que gobierna España, van a dar una vuelta de tuerca a las libertades públicas y van a dar una vuelta de tuerca al ataque a la unidad nacional después de las elecciones catalanas.

P.- El espectáculo de la entrevista en Televisión Española fue norcoreano. ¿Qué imagen está dando España frente al mundo con este tipo de medios públicos?

R.- A mí la imagen de España ante el mundo me preocupa, pero me preocupa mucho más lo que eso va a significar en el interior. La imagen de España ante el mundo es bochornosa, incluso la del presidente del Gobierno, porque él ha logrado que se hable en todo el mundo de lo que no quería que se hablase. No quería que se hablase de los negocios de su mujer, de si existe un posible tráfico de influencias, y ha logrado que toda la prensa internacional hablase de eso. Yo he podido hablar con líderes internacionales precisamente en los últimos días y no comprenden esto de que un presidente amague con una dimisión con efecto retardado. Cinco días después. Nadie, nadie lo entendía. Todo el mundo veía esta estrategia como algo delirante y completamente impropio y, por lo tanto, la imagen es muy negativa. Pero la imagen de España es muy negativa en muchos aspectos por desgracia. Hay que resistir y hay que prepararse para ofrecer una alternativa viable a los españoles. Y para eso hay que saber qué es lo que tenemos enfrente y si realmente tenemos a un autócrata desatado y enrabietado que quiere amordazar a los medios, que quiere acabar con la justicia independiente, pues no puede haber ningún tipo de componenda ni de media tinta. Hace falta valentía. En la oposición también. No puede haber ningún diálogo con este Gobierno. No puede haber ninguna negociación para elegir a los jueces, no puede haber ninguna negociación para repartirse la televisión: hay que romper cualquier tipo de acuerdo con Pedro Sánchez a nivel nacional y a nivel europeo. Y eso es lo que creemos que debería hacer el Partido Popular. Nosotros vamos a seguir donde estábamos, que es en la oposición total a este Gobierno y lo vamos a seguir haciendo como hasta ahora, sin ningún miedo, por mucho que Pedro Sánchez y sus acólitos enseñen los dientes.

P.- Y sin embargo, muchos creen que la jugada, desde el punto de vista político ha sido maquiavélica, pero muy efectiva. Ha conseguido que se deje de hablar de Begoña Gómez y ha conseguido legitimarse todavía ante los suyos, aglutinando a gran parte de la izquierda. Muchos creen que si Sánchez hubiera convocado elecciones ayer mismo, el resultado hubiese sido una victoria apabullante. ¿Usted qué cree?

R.- Yo no hago de comentarista. Lo que yo sí digo es que Vox, que sabe qué es lo que pretende Sánchez, ha hecho una cosa que es personarse también como acusación popular en la denuncia que se ha hecho contra la esposa del presidente del Gobierno por tráfico de influencias. Porque queremos que se sepa la verdad y porque queremos decir a los españoles que no tenemos ningún miedo y porque queremos decir a Pedro Sánchez que él tiene la responsabilidad de dar la cara y de asumir lo que asume cualquier ciudadano cuando incumple la ley, cuando se le pone una multa, cuando se salta un semáforo, cuando va a más velocidad, cuando no paga sus impuestos, porque el presidente del Gobierno y su familia no van a ser impunes.

Nosotros hemos pedido que se llame a Begoña Gómez también en la comisión de investigación. Si realmente no hay nada, se dan las explicaciones y todo aclarado. Pero tendrá que explicar por qué la mujer del presidente del Gobierno manda correos electrónicos en favor de empresas que luego reciben dinero público, contratos públicos o subvenciones. Eso es lo que tienen que explicar. Lo que no puede haber es impunidad. Nosotros lo que vamos a decirles es que no nos vamos a atemorizar y que no vamos de ninguna manera a contribuir para que se garantice su impunidad y que vamos a seguir diciendo la verdad, porque no es ningún bulo que las violaciones se han multiplicado por tres en España, por ejemplo, desde que llegó Pedro Sánchez. No es ningún bulo que han votado en el Congreso todos excepto Vox legalizar de golpe a 500.000 personas que entraron ilegalmente en España, con lo que sabemos que eso está suponiendo en materia de inseguridad en las calles, de degradación de los servicios públicos, de colapso en la atención sanitaria, de ayudas sociales que ya no llegan a los españoles porque tienen arraigo en España. No son bulos, son realidades sobre las que no quieren debatir. Quieren que se hable sobre otras cosas y nosotros vamos a decir que los políticos no son impunes. No es impune Puigdemont, no es impune el presidente del Gobierno ni son impunes los familiares de los políticos. Ese es nuestro mensaje que vamos a lanzar con toda claridad. Pero claro, cuando un gobierno pretende la impunidad para ellos, para sus acólitos y para sus familiares, es un gobierno con el que no puede haber ningún tipo de abrazo ni de pacto.

P.- Eso es lo que usted le ha dicho o le ha pedido también al Partido Popular, que rompa cualquier tipo de contacto o de acuerdo con el Partido Socialista.

R.- Es que la oposición es VOX, lo otro no es oposición.

P.- ¿Feijóo no es oposición?

R.- No ejerce la oposición. El Partido Popular se ha puesto de acuerdo con el PSOE para reformar la Constitución y, entre otras cosas, para decir que un hombre discapacitado vale menos que una mujer discapacitada. El PP se ha repartido en este contexto con el PSOE Radiotelevisión Española. En este contexto, han pedido un mediador internacional que les sirviera de excusa en Bruselas para pactar con el Partido Socialista el reparto de nuevo del Poder Judicial. Eso no es ejercer la oposición. O si quiere es una oposición a tiempo parcial. Cuando hablo del Partido Popular también matizo, me refiero a la Dirección Nacional del Partido Popular. Nosotros gobernamos en algunas regiones con el Partido Popular y se están logrando pequeños cambios de rumbo, con algunos avances. Hay quien entiende que se puede ir construyendo una alternativa, pero no lo entiende la Dirección Nacional del Partido Popular, que dice, entre otras cosas, que su principal meta en Cataluña no es ofrecer una alternativa al separatismo, sino quedar por encima de Vox. O sea, la meta en Galicia es que no se presente Vox. La meta en el País Vasco era que desapareciera el escaño de Vox. La meta en Cataluña es quedar por encima de Vox. Están haciendo lo mismo que el 23 de julio. Están más pendientes de destruir a Vox que de derrotar al Partido Socialista. Es realmente triste. Y el mensaje del señor Feijóo también ha sido decir que hay que concentrar el voto en las elecciones europeas porque es la única manera de echar a Sánchez. ¿Se va a echar a Sánchez en las elecciones europeas? ¿De verdad se puede mentir a los españoles de esa manera? Que abandonen toda esperanza: es un sueño húmedo de los dirigentes nacionales del Partido Popular pretender que VOX desaparezca.

¿Cómo va a desaparecer Vox si el Partido Popular vota a favor de legalizar a medio millón de personas con el Partido Socialista? Si el Partido Popular vota en contra de iniciativas de VOX para expulsar a los que entran ilegalmente, para perseguir a las mafias del tráfico de personas, para retirar la ayuda de cooperación internacional a los países que no acepten de vuelta a sus inmigrantes ilegales y vota en contra en el Congreso. ¿Cómo va a desaparecer Vox? ¿Y el Partido Popular está dispuesto a sentarse con Junts? ¿Cómo va a desaparecer Vox y el Partido Popular en Bruselas vota con el Partido Socialista la imposición de la Agenda 2030? Si quieren que desaparezca Vox, que defiendan las cosas que Vox defiende, pero si no las defienden. Hablo con cierta indignación porque me gustaría ver al Partido Popular centrado de una puñetera vez por todas en derrotar al Partido Socialista y en olvidarse de Vox y en no pactar con el Partido Socialista.

P.- Pero también en el caso, por ejemplo, de Madrid, también parece que la líder de Vox, Rocío Monasterio, está empeñada más en hacer la oposición a Isabel Díaz Ayuso que a la izquierda. Recientemente la hemos visto publicando una lista de medios de comunicación en los que figuraba OKDIARIO diciendo que estos son los medios que reciben subvenciones por parte de la Comunidad de Madrid. También desde el Partido Popular podrían decir que ustedes parecen obsesionados con nosotros.

R.- Lo cierto es que somos oposición en Madrid, no somos gobierno. Es más, no han querido que fuéramos gobierno ni siquiera cuando necesitaban los votos de Vox. Es que en la anterior legislatura, y ocurrió en Andalucía y ocurrió en Madrid, el Partido Popular lo que ha dicho es que Vox tenía la obligación de apoyar a las investiduras. No nos quieren. Los gobiernos no han querido aplicar las leyes que Vox exigía en Madrid. Entonces estamos en la oposición y estar en la oposición no significa estar con la izquierda. Vox no va a aceptar ningún chantaje, y cuando Vox sea decisivo para alguna mayoría va a hacer valer esos votos. El Partido Popular querría que los regalemos. ¿Por qué? Porque así no nos votaría nadie, pero estaríamos insultando a nuestros votantes y eso no va a ocurrir. No va a ocurrir ni en Madrid ni en Andalucía, ni, por supuesto, ha ocurrido en Murcia, en la Comunidad Valenciana, en Aragón, en Baleares, en Castilla y León y en Extremadura. ¿Por qué? Porque Vox ha hecho valer sus votos pero negociamos en función del respaldo popular que tenemos. Somos demócratas, pero lo que no somos es estúpidos. Lo que no vamos a hacer es obtener una representación y regalársela a otro partido. Nosotros no somos el coche escoba del Partido Popular.

P.- Pero, lamentablemente, para quitar a la izquierda se necesita que los dos partidos se pongan de acuerdo. ¿Hay algún tipo de autocrítica de Vox en relación a eso?

R.- ¿Que se pongan de acuerdo sobre qué? ¿Para qué? ¿Que nos pongamos de acuerdo para implementar la Agenda 2030? Imposible. ¿Que nos pongamos de acuerdo para legalizar a medio millón de personas que han entrado ilegalmente en nuestro país? No nos vamos a poner de acuerdo. Ponerse de acuerdo está muy bien para algunas personas votantes del Partido Popular, normalmente señoras de mediana edad. «Pónganse de acuerdo. Pónganse de acuerdo», me dicen por la calle. Pero es que el señor Feijóo está negociando los jueces con un mediador internacional en Bruselas, están negociándolos con el Gobierno de Sánchez porque el señor Feijóo no quiere ponerse de acuerdo con nosotros. Sólo quieren los votos para la investidura. Ya los tuvo. Ya le dimos la confianza. Pero nosotros defendemos nuestras posiciones y no son las del Partido Popular. Ojalá compartiéramos más cosas con la dirigencia nacional del Partido Popular. Sí las compartimos con sus electores, eso sí, porque estoy convencido de que piensan como nosotros. Y no eludo la pregunta de la autocrítica: la hacemos siempre, pero de puertas para adentro, que de puertas para afuera ya nos la hacen.

P.- ¿Estamos en la fase del autogolpe o vamos camino hacia eso?

R.- Yo vengo denunciándolo desde el inicio de la legislatura. Dije que el golpe de Cataluña del año 17, con la incorporación de los autores del golpe a la mayoría parlamentaria, se había hecho que el golpe se trasladase al Palacio de la Moncloa. Para nosotros no hay ninguna novedad en esa denuncia.

P.- ¿Pero estamos en la fase del autogolpe?

R.- Yo no tengo ninguna duda de que estamos en esa situación. Probablemente a otro ritmo, al estilo europeo, con otras palabras, pero estamos en esa situación. Estamos en una vuelta de tuerca permanente, que es lo que el socialismo ha traído a España desde el año 2004, cuando llegaron después de los atentados del 11 de marzo. Llegó Zapatero. Y empezó a hacer una serie de políticas nada más llegar que escandalizaron a una parte importante de la población y que trajeron crispación, que era la crispación que Zapatero pretendía. Y pronto pensamos probablemente muchos «bueno, esto es lo peor que puede pasar». Pues no, cada semana, cada mes, pasaba algo peor. Después se fue Zapatero y llegó otro socialista que es Sánchez. Y decíamos que no podía ser peor. Pues resultó ser peor todavía. Y nos ha demostrado que esta legislatura es peor aún que la anterior de Sánchez. Por lo tanto, tenemos que ver la realidad. Tenemos que saber que no se van a detener. Tenemos que saber qué ha hecho el socialismo en países de nuestro entorno, en países hermanos y qué ha hecho el socialismo a lo largo de la historia. En estos momentos con el disfraz de la democracia el socialismo es un peligro que no cree ni en la prosperidad, porque la destruye, que no cree en las libertades para todos y que quiere impunidad para los suyos y que aún canta La Internacional, que es un himno que chorrea sangre y la cantan de manera vergonzosa con el puño en alto, que es el himno que une al socialismo y al comunismo y que ha acompañado a los peores crímenes de la historia de la humanidad en el último siglo. Eso es el socialismo. Entonces tenemos que saber denunciarlo y nosotros vemos con claridad a dónde nos quieren llevar. También puedo decir que los españoles pueden ver con claridad que nosotros vamos a resistir, que vamos a ofrecer una alternativa y que vamos a acabar derrotándoles.

P.- ¿El PSOE se ha podemizado?

R.- Podríamos decir que el socialismo se ha podemizado, pero en realidad, lo que ha hecho es batasunizarse. Porque lo que en su día decía Podemos era lo que sólo habíamos oído a Herri Batasuna y al entorno de ETA. No en vano, Pablo Iglesias empezó sus charlas en las herriko tabernas, que son las cuevas del terror de ETA, son los bares sociales donde se marcaban los objetivos históricamente y donde sale toda la organización de ETA y de Herri Batasuna. Y allí empezó dando charlas Pablo Iglesias, que llevó los mensajes de Herri Batasuna a las Cortes Generales y finalmente los mensajes de Podemos los ha adoptado el presidente del Gobierno. El extremismo en el que ha caído Pedro Sánchez yo creo que es extraordinario, por mucho que ahora se victimice, utilice buenas palabras y hable muy bajito.

P.- ¿Veremos al Gobierno cerrar medios críticos aquí en España? ¿Cree que estamos muy lejos de eso?

R.- Yo creo que no estamos nada lejos de esa posibilidad. Están todos sus tertulianos teorizando sobre ello, están sus cómplices de investidura exigiéndolo. Y yo no tengo ninguna duda de que van a intentarlo muy pronto. No sabemos con quién empezarán, pero dirán que un medio ha contado una mentira y esa mentira le inhabilita para entrar, por ejemplo, al Congreso de los Diputados o para tener una página web en la que informe a los españoles. Yo no tengo ninguna duda de que es lo que está en su hoja de ruta y que lo van a intentar. Eso sí, los bulos y las mentiras del Gobierno, que son gigantescos, van a ser impunes.

P.- ¿Y los jueces van a aguantar este envite o veremos jueces también haciendo las maletas en 24 horas y yéndose al exilio en Miami, como lo hemos visto en el caso de Venezuela?

R.- No lo sé. Yo he conocido hoy una filtración según la cual se ha archivado la querella presentada contra Pedro Sánchez por delito de cohecho, como consecuencia de que ha obtenido la investidura a cambio de obtener favores personales. Presentamos una querella ante el Tribunal Supremo hace ya unos meses y precisamente hoy, precisamente hoy, se ha conocido que esa querella quedaba archivada. [Se refiere al día siguiente a conocerse que Sánchez no dimitía].

P.- Usted ve ahí una presión gubernamental.

R.- Se ha conocido hoy, al día siguiente de la amenaza pública de Pedro Sánchez a jueces y a medios.

P.- ¿Hay jueces atemorizados en España?

R.- Puedo comprender que haya jueces atemorizados, que haya medios de comunicación atemorizados y que haya españoles atemorizados. Animo a todos, a jueces, a periodistas y a españoles a actuar con valentía, porque este Gobierno no va a resistir la valentía del pueblo español.

P.- Las elecciones catalanas están a la vuelta de la esquina. ¿Qué perspectivas tienen ustedes en Vox?

R.- Mentiríamos a los españoles si les dijéramos que en estas elecciones se juega la posibilidad de que gobierne el separatismo o no, eso es falso. Junts, Esquerra y el Partido Socialista de Cataluña, que es el partido que presenta el PSOE porque no tiene coraje de presentar la palabra España en Cataluña, son socios en el Gobierno de la Nación. Estamos asistiendo a una farsa, un teatrillo. Han sido socios en el inicio del proceso separatista desde que gobernó Maragall y comenzó a desafiar al Estado, el propio Partido Socialista con Esquerra Republicana de Cataluña. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer en primer lugar es decir la verdad a los españoles. Los tres primeros partidos en estas elecciones probablemente van a ser tres partidos que no creen en el proyecto común de España. ¿Cuál es nuestro objetivo? Ir reforzando nuestras posiciones poco a poco y creo francamente, que lo vamos a lograr. Vox logró ser la primera fuerza política nacional en Cataluña. Vox ha logrado tener 125 concejales en Cataluña, estar presente en todo el territorio. Yo sé que estos días hay gente de Vox en todos los pueblos de Cataluña con carpas en circunstancias muy difíciles, a veces haciendo llegar nuestro mensaje y señalando, entre otras cosas, el gravísimo problema que afronta Cataluña, no sólo con el separatismo, sino con una inmigración ilegal que está cambiando por completo la cara de Cataluña y que ha traído inseguridad hasta extremos insoportables en esa tierra.

P.- ¿Y las europeas?

R.- Nosotros confiamos en tener un resultado mucho mejor que en las anteriores elecciones. Creemos que el resultado de las elecciones europeas va a ser espectacular. Entre otras razones porque es ahí donde se juegan algunos debates que son esenciales para la sociedad española. Me refiero a la imposición de la Agenda 2030, que es una condena de muerte para el campo, para la industria, para el comercio y que supone un plan de despidos masivo para todas las clases medias como consecuencia de esas imposiciones. Y, por otro lado, la cuestión de la política migratoria y de las fronteras abiertas y del reparto de cuotas. Sólo hay un partido ahora mismo de los españoles que se presenta a las elecciones europeas, que se opone claramente a la actual política migratoria y que se opone claramente a la imposición de la Agenda 2030. Y esos son los dos debates principales de la campaña. Y en esos debates está Vox frente a todos los demás. Estas elecciones europeas vamos a elegir entre Agenda 2030 o España, y los intereses de España sólo los va a defender Vox. Creo que afrontamos por primera vez la posibilidad de un cambio en el liderazgo de la Unión Europea. El pacto histórico entre populares y socialistas se está resquebrajando, está perdiendo apoyos y yo confío en que se produzca un nuevo pacto con los conservadores, con otros grupos y que entre el Grupo de Conservadores y Reformistas Europeos (ECR) podamos facilitar un cambio de rumbo a la Unión Europea desde la perspectiva que nosotros estamos defendiendo.

P.- Le quiero preguntar rápidamente por el tema de la organización territorial y algunos conatos de incendio que ha habido por ejemplo en Baleares, que al votante de VOX le han preocupado. ¿Cómo está el partido ahora en Baleares después de un episodio de tránsfugas donde la imagen del partido se vio francamente dañada?

R.- Ha habido mucho, mucho ruido, y finalmente no ha pasado nada. Yo creo que esa es una buena noticia. Pero lo importante de todo esto es que Vox es un partido nacional con un mismo discurso en toda España, con una organización nacional. Y Vox es un partido que no acepta ningún tipo de transfuguismo ni de chantaje. En Vox se deciden las cosas de una manera determinada. En Vox hay una asamblea que elige una dirección nacional y hace que ese mensaje se aplique igual en todas las regiones y eso va a seguir ocurriendo. Si hay alguien en Vox que no tiene eso claro, pues seremos menos en Vox. A Vox le van a seguir pasando cosas en todas las regiones. No tengo ninguna duda de que vais a poder seguir haciendo noticias como consecuencia de que hay gente de Vox que de repente comete un error y se enfrenta a su propio compromiso con los electores, a su propio compromiso con el partido. Pero lo que tienen que saber los que votan a Vox es que eso va a ser temporal, porque Vox no va a ceder a ningún chantaje. Vox no va a permitir que haya taifas, que haya barones o que haya reyezuelos que hagan distintos discursos en función del territorio. Eso no va a pasar nunca en Vox. Podremos temporalmente perder algo de representación. Nos pasó en Murcia. Teníamos cuatro, se fueron tres que intentaron chantajearnos y no aceptamos el chantaje. Se volvió a votar y tuvimos nueve. Ese es el mensaje importante. A Vox le va a pasar eso y le va a pasar al resto de los partidos, lo que pasa es que lo que ocurre con Vox se oye más. Todo lo negativo de Vox está más amplificado, pero ya lo hemos asumido.

