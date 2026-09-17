Cielo nuboso que dará paso a momentos de calma en buena parte de la provincia. Se esperan chubascos y tormentas localmente intensas en el litoral durante la mañana, con un posible resurgimiento en el interior norte por la tarde. Las temperaturas descenderán y el viento soplará flojo desde el suroeste. Aquí tienes la previsión del tiempo en Barcelona hoy, en los núcleos más importantes.

Previsión del tiempo en Barcelona hoy 17 de septiembre

Barcelona: nubes y sol alternando con riesgo de chubascos

El tiempo en Barcelona se presenta como un lienzo grisáceo, donde la probabilidad de lluvia se siente casi inevitable, especialmente de madrugada a mediodía. El cielo se despereza lento, dejando entrever un leve brillo entre las nubes. Los vientos suaves, que soplan del sureste a 10 km/h, contribuyen a que la temperatura se sienta más cálida, alcanzando hasta los 27 grados. Sin embargo, la humedad elevada le da un aire cargado y pesado, lo que puede resultar incómodo para los más sensibles.

A medida que avance la jornada, el sol intentará hacerse un espacio en el horizonte, desnudando un cielo que se volverá más claro por la tarde. Todavía existe un riesgo de chubascos en la tarde-noche, pero la intensidad será más leve. Con el sol asomándose de un modo tímido, será posible disfrutar de casi doce horas de luz, desde la salida a las 07:33 hasta la puesta a las 19:57. Las temperaturas oscilarán, dejando una mínima de 20 grados y una máxima que tocará los 26. Un día donde lo refrescante se mezcla con la posibilidad de un chaparrón, característico de esta época del año.

L’ Hospitalet de Llobregat: amanecer nublado con lluvias esperadas

Un amanecer nublado y gris envuelve L’ Hospitalet de Llobregat, anunciando un día marcado por la inestabilidad. Las gotas de lluvia comienzan a caer suavemente, mientras el viento del sureste sopla con fuerza moderada, creando un ambiente de expectación. A medida que avanza la mañana, las probabilidades de lluvia alcanzan el 100% y las temperaturas se sitúan en torno a los 19 grados, ofreciendo una sensación térmica que puede llegar a ser más baja.

En contraste, la tarde se presenta más despejada, aunque aún existe una probabilidad del 35% de lluvias y la sensación térmica podría rozar los 27 grados. Sin embargo, las rachas de viento podrían alcanzar hasta los 30 km/h, lo que podría resultar incómodo. Se recomienda a los transeúntes llevar paraguas y abrigarse bien, ya que la humedad puede resultar agobiante en algunas horas del día.

Tarde de nubes y oportunidades en Badalona

La jornada en Badalona amanece con un ambiente pesado y una elevada probabilidad de lluvia del 100% de madrugada a mediodía. El cielo estará cubierto durante la mañana, mientras que la temperatura mínima se sitúa en 19 °C, con una sensación térmica similar. A medida que avance el día, las nubes darán paso a un cielo parcialmente nublado por la tarde, donde se espera que la temperatura alcance los 26 °C. La probabilidad de lluvia disminuye al 35% en esta franja horaria, lo que podría brindar un respiro cómplice tras unas horas intensas de humedad, con vientos suaves de hasta 10 km/h.

Los últimos rayos de sol darán la bienvenida a una noche donde la temperatura descenderá a unos 21 °C, ofreciendo una sensación térmica agradable. Con el sol saliendo a las 07:33 y retirándose a las 19:56, los badalonenses disfrutarán de aproximadamente 12 horas y 23 minutos de luz. Aunque se atiende un día mayormente gris, la tarde ofrece una oportunidad para salir y aprovechar momentos al aire libre, siempre manteniendo a la vista esa probabilidad de lluvia.

Día apacible con nubes pasajeras en Sabadell

El tiempo en Sabadell se presenta estable, con temperaturas que oscilarán entre los 17 y los 26 grados. Aunque hay algunas nubes en el cielo, se espera que el viento sea suave y las posibilidades de lluvia sean bajas, especialmente durante la mañana, lo que permitirá disfrutar de una jornada bastante apacible.

Este día es ideal para pasear por los parques o realizar actividades al aire libre, ya que la sensación térmica será agradable y las condiciones permitirán disfrutar de un ambiente tranquilo en las rutinas diarias.

Principales avisos para hoy en Barcelona según la AEMET