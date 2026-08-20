Pánico en Guadalajara: un toro embiste un coche durante un encierro y se queda enganchado en la puerta

Un toro protagonizó un momento de tensión durante un encierro por el campo celebrado en Iriépal, una pedanía de Guadalajara, cuando embistió a un turismo que se encontraba en el recorrido y terminó con uno de sus cuernos enganchado en una de las ventanillas traseras del vehículo.

El suceso tuvo lugar el lunes 17 de agosto, durante las fiestas patronales de Iriépal en honor a San Roque. El festejo se desarrollaba por el campo cuando uno de los animales se aproximó al vehículo y lanzó una embestida contra su parte trasera.

El impacto provocó la rotura de una de las ventanillas traseras del turismo. Sin embargo, el incidente no terminó con el golpe contra el vehículo. Al romperse el cristal, uno de los cuernos del toro quedó introducido y enganchado en el interior del coche, haciendo que el animal permaneciera unido al turismo mientras este continuaba avanzando.

La situación fue grabada desde el propio vehículo por sus ocupantes. En las imágenes se observa cómo el toro corre junto al coche mientras mantiene uno de sus cuernos atrapado en la ventanilla trasera. El animal intenta liberarse mientras el turismo continúa su marcha por el recorrido del encierro.

Durante unos instantes, el toro permanece enganchado al vehículo, protagonizando una escena especialmente llamativa y peligrosa tanto para el animal como para las personas que se encontraban dentro del coche. La cercanía del animal al coche hizo que el incidente pudiera haber tenido consecuencias mucho más graves.

Finalmente, el toro terminó tropezando y cayó al suelo, lo que permitió que se desenganchara del vehículo. El coche continuó avanzando y el animal quedó nuevamente libre sobre el terreno.

Según la información disponible, ninguno de los ocupantes del turismo resultó herido como consecuencia de la embestida. El principal daño se produjo en el propio vehículo, cuya ventanilla trasera quedó destrozada después del impacto del cuerno.