Vox denuncia la llegada de miles de ilegales a Castilla y León: «No queremos barrios como Molenbeek»

Vox ha retratado a la izquierda a costa de la crisis migratoria que sufre España durante el pleno de las Cortes de Castilla y León que se ha celebrado este jueves. Ha sido el procurador de la formación conservadora, Miguel Suárez Arca, quien ha recordado que el fenómeno de la inmigración ilegal no va a sostener el sistema del bienestar ni tampoco arreglar el problema de la España vaciada. Todo lo contrario. Según él, puede condenar a los barrios a convertirse en zonas no go como Saint Denis o Molenbeeck.

Suárez Arca ha comenzado su intervención en el parlamento castellanoleonés aludiendo a «la verdad» como un «acto revolucionario». «Decía Scruton que en el debate público británico allá por los años setenta se acostumbró a llamar racista a todo aquel que se atrevía a discutir sobre inmigración. Y que este insulto se había convertido en algo así como ‘el burgués’ de la Rusia de Lenin. Una acusación que ya contenía la carga de la prueba», ha dicho.

El procurador de Vox, quien también es portavoz de la formación verde en la comisión de Cultura, Turismo y Deporte y en la comisión de Sanidad, ha continuado increpando a la izquierda por utilizar el término «migrantes» para referirse a cualquier tipo de inmigración sea legal o irregular. «No hablan ustedes de los inmigrantes legales a quienes meten en el mismo saco que quienes violentan nuestras fronteras y nuestras leyes. Tampoco hablan de los emigrantes, de aquellos que abandonan nuestro país en busca de oportunidades, porque eso de mejorar las oportunidades de los españoles y de los inmigrantes legales lo dejamos si tal para otro día. Mejor condenar a los inmigrantes ilegales a hacer los trabajos que ni los progres ni los liberales de boquilla quieren para sus hijos», ha denunciado.

En este misma línea, Suárez Arca, ha aportado una retahíla de datos con el objetivo de desmontar los distintos argumentos que abandera la izquierda política para defender la entrada masiva de inmigrantes ilegales. Así, el procurador de Vox ha explicado que la población inmigrante en España ha pasado del 2% en 1990 al 13,5% en 2023 pero que la mayoría de ellos viven en grandes ciudades, donde existen más oportunidades, en vez de habitar zonas rurales.

«En los municipios menos poblados viven el 3% de los inmigrantes frente al 9% de los españoles. La mitad de los inmigrantes que viven en España se encuentran por debajo del umbral del riesgo de la pobreza lo que les hace, por razones obvias, los principales beneficiarios de las ayudas. Además las tasas de desempleo de los inmigrantes son siempre mayores que las de los españoles. Según los últimos datos, el 11,76 para los españoles y el 17,43 para los extranjeros. No sé que quieren que les diga pero la inmigración no tiene pinta de que vaya a arreglar lo de la España vaciada. Ni paliar los problemas de nuestro mercado laboral. Ni arreglar lo de las pensiones», ha remarcado.

En cuanto al vínculo entre inmigración ilegal y delincuencia, Suárez Arca ha dicho que en España se cometieron en 2022 426.216 delitos de los que uno de cada cuatro fueron cometidos por extranjeros. » La población presidiaria en España era a diciembre de 2023 de 56.698 presos de los que uno de cada tres eran extranjeros. En Castilla y León el porcentaje era del 38%, siendo la tercera comunidad con mayor porcentaje, sólo por detrás de Madrid con el 43 y Cataluña con el 50%. Pero los extranjeros son sólo el 13% de la población. Y todo esto sin incluir a los nacionalizados ni a los inmigrantes de segunda generación», ha expuesto.

Para el procurador es «evidente» la mayor proporción de inmigrantes en el índice de delincuencia aunque rechaza que esto sea debido a una cuestión racial, económica o social sino que afirma que se trata de una cuestión cultural. «Ustedes con su buenismo pánfilo lo que están haciendo es condenar a nuestros barrios en convertirse en zonas no go como las de Saint Denis o Mollenbeck», ha acusado dirigiéndose a la bancada socialista del parlamento castellanoleonés.

«Cuando los sindicatos y las patronales apoyan importar mano de obra barata de otros países y las ONGs hacen negocio con ello. Cuando se pone en peligro nuestro estado del bienestar, se desprotege a nuestros trabajadores y se atenta contra la comunidad nacional. Cuando las élites que predican el multiculturalismo viven en barrios seguros y alejados de la realidad pero condenan a ese multiculturalismo a las clases populares. Cuando unos burócratas imponen pactos migratorios sin atender ni a los parlamentos ni a los pueblos. Cuando todo esto pasa, decir la verdad no es condenable, es una necesidad», ha subrayado.

Por último, Suárez Arca ha lanzado una pregunta a los procuradores del PSOE: «¿que les parecen estas declaraciones sobre los delincuentes de origen extranjero?», ha dicho antes de citar al presidente de la Generalitat de Cataluña, Jordi Turull. «‘Aquí no es que haya multirreincidencia, es que hay impunidad se les puede echar sólo hace falta rigor y firmeza’. Terribles ¿no? Lo malo es que las dijo el delincuente de su socio, el señor Jordi Turull. A unos nos quieren condenar y a otros les indultan, amnistían y les transfieren las competencias en inmigración», ha zanjado.