Nos encontramos en plena sesión electoral y es que hoy, domingo, 13 de febrero de 2022, se están celebrando las Elecciones en Castilla y León, donde todos los ciudadanos de la Comunidad Autónoma están llamados a celebrar la fiesta de la democracia. Los colegios electorales ya llevan un buen rato abiertos y los más madrugadores ya se han acercado a depositar su voto a la mesa correspondiente pero, ¿a qué hora cierran los colegios electorales en Castilla y León hoy? ¿Hasta qué hora puedo ir a depositar mi voto? ¿Hay tramos especiales por la COVID-19?

Si quieres saberlo todo sobre el día de hoy y sobre las horas en las que puedes acudir a votar, te lo contamos a continuación.

¿A qué hora cierran los colegios electorales hoy?

Los colegios electorales, como en todas las elecciones, cerrarán a las 20:00 horas, esto quiere decir que hasta esa hora podrás acudir a la mesa a votar, aunque siempre se recomienda no esperar hasta el último momento para acudir a votar y hacerlo a lo largo del día.

La Junta de Castilla y León ha recomendado a todos los votantes llevar el voto preparado desde casa y mantener la distancia de seguridad en todo momento. Asimismo, se ha establecido que sólo puede entrar al colegio electoral el votante, excepto en los casos en los que se necesite ayuda.

¿Qué ocurre si trabajo ese día? ¿Puedo votar?

La normativa recoge que todos los trabajadores tendrán un permiso de hasta cuatro horas retribuidas para poder ejercer el derecho al voto. Si se hace con jornada reducida, el permiso será proporcionalmente reducido.

Pero sí, si trabajas ese día, tendrás el tiempo necesario para acudir al colegio electoral, votar y volver a tu puesto de trabajo.

¿Existen tramos especiales por COVID-19?

Tendrán prioridad de entada los votantes mayores de 65 años, las personas discapacitadas y las personas que les ayudan. En estos casos, la Junta les recomienda que acudan a votar en el tramo de las 10:00 a las 12:00 horas, al igual que los positivos por coronavirus o aquellas personas que tengan síntomas a pesar de tener una prueba de antígenos negativa.

A los afectados por COVID-19, además, se les pide que eviten los horarios en los que pueda haber una mayor aglomeración de personas.

¿Cómo saber en qué colegio electoral votar?

Si no has recibido la tarjeta censal o no recuerdas dónde tienes que ir a votar, no te preocupes, existe otra forma de saber qué colegio electoral te pertenece a la hora de votar. Podrás consultarlo en la sede electrónica del Instituto Nacional de Estadística (INE). En el buscador podrás poner tus datos y te aparecerá el colegio electoral y la mesa la que acudir para ejercer tu derecho al voto.

¿Puedo votar con el DNI caducado?

A pesar de que parezca imposible, sí que se puede votar con el DNI caducado. Igualmente, si lo prefieres, puedes presentar el pasaporte o el carnet de conducir para identificarte ante los miembros de la mesa electoral.

Lo único que no se admite para la identificación son las fotocopias, así que procura llevar los originales.