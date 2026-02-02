El pequeño pueblo de Soria donde la familia de Teresa de Urquijo tiene un bonito palacete: es una joya escondida

Un pequeño pueblo de Soria esconde una joya escondida que pertenece a la familia de Teresa de Urquijo la esposa del alcalde de Madrid. Este lugar tiene un palacete que recoge parte de la historia de Castilla, tenemos la suerte de vivir en un lugar que parece que nos sumerge de lleno en el pasado más auténtico de nuestro país. De cada una de las zonas que van surgiendo de la nada, de los palacios o monumentos que se alzan en la España vaciada, podremos descubrir alguna parte destacada de nuestro día a día.

Este viaje que nos puede llevar a descubrir un pueblo pequeño, pero con mucho encanto. Es uno de los que podremos emprender con la llegada de un cambio de ciclo que hasta la fecha no sabíamos que podríamos empezar a tener en consideración. Son tiempos de apostar claramente por un pequeño trozo de la historia, en forma de palacete que lleva en pie siglos y es propiedad de una de las caras más conocidas de nuestro país. La joven que conquistó el corazón del alcalde de Madrid pertenece a una familia que nos descubrirá una joya que hay que visitar.

Es una joya escondida de la familia de Teresa de Urquijo

Los descendientes de estas familias nobles que en su día habitaron la España más profunda, nos recuerdan la grandeza de nuestra historia. Hasta no hace mucho, cuando la agricultura y la ganadería eran los sectores principales de nuestro país, junto con el comercio, la riqueza abundaba.

Hemos tenido la suerte de pertenecer a uno de los imperios más grandes del mundo y ese detalle se percibe en algunas de las grandes obras que vemos en nuestro país. Edificios repletos de detalles y de elementos que pueden acabar siendo los que nos acompañarán en estos días que tenemos por delante.

Un cambio de ciclo que puede acabar convirtiéndose en una forma de conocer un poco mejor cada parte de nuestro territorio. El patrimonio de una joven que se ha convertido en un ejemplo a seguir y cuya familia se ha revelado como una de las que posee un patrimonio increíble.

Teresa de Uruijo es una mujer que tiene un palacete en uno de esos pueblos de la España profunda que hay que visitar para deleitarse en una zona realmente especial.

Este bonito palacete está en este pequeño pueblo de Soria

Soria es una de las provincias que más ha sufrido este éxodo rural que ha dejado a algunos pueblos sin apenas habitantes. Hoy en día estamos ante un rincón del país que posee auténticas joyas, aunque se han alejado de lo que sería habitual en estos días.

Lejos de la masificación de turistas y con el añadido de estar relacionado con la esposa del alcalde de Madrid, se esconde un pequeño pueblo con un palacete que nos conecta directamente con la historia de nuestro país. Un lugar que hay que descubrir y disfrutar.

Tal y como se presenta en la Guia de Soria: «Este hermoso palacio, construido entre 1581 y 1583 por los Hurtado de Mendoza, se levanta sobre un rectángulo, con factura de piedra de sillería, en el que destacan sobre todo las fachadas este y sur. La doble galería porticada de la fachada oriental es la característica más atractiva de esta mansión del siglo XVI. La fachada sur, acceso principal al palacio tras atravesar un amplio patio, dispone de recio portón de piedra de sillería, con dos aspilleras a ambos lados de la puerta».

Situado en un pueblo que hay que visitar, siguiendo la web de Turismo de Soria: «Hinojosa de la Sierra es una pequeña localidad de la comarca del Valle regada por el río Duero. Tiene pasado de villa y fue señorío de los Mendoza, como testimonio los restos de su castillo señorial del s. XV y un magnífico palacio renacentista. El valor ecológico se lo otorga una laguna estacional de La Serna, y aunque menor, la del Arenal flanquea la peña fortificada por el noroeste. Hinojosa de la Sierra, a 16 km de la capital y a los pies de la sierra Carcaña, está rodeada de montes de roble y encina. Por el mismo camino que se llega a se llega a un conjunto de piedras que corresponden a los restos de un castro, hay punto de observación de avifauna en la Laguna de la Serna que es parada de numerosas aves migratorias. De su castillo del siglo XV queda parte del doble recinto amurallado y parte la torre del homenaje. Propiedad de los Hurtado Mendoza que, tras abandonarlo como residencia, con sus piedras mandaron construir un palacio renacentista con galería porticada declarado Monumento Nacional. La iglesia Ntra. Sra. de la Asunción con portada románica y retablo del siglo XVII».