Nubosidad y chubascos en Castilla y León hoy, viento moderado según AEMET

El 25 de abril de 2026, el tiempo en Castilla y León se presenta con intervalos nubosos y posibilidad de chubascos, especialmente en el tercio occidental y las regiones montañosas, donde la tormenta podría hacer acto de presencia. Las temperaturas mínimas descenderán ligeramente, mientras que las máximas experimentarán un leve ascenso. El viento soplará del noreste y este, en general flojo, aunque habrá rachas fuertes en algunas áreas.

Consulta la previsión del tiempo en Castilla y León hoy, por provincia (AEMET).

Previsión del tiempo en Castilla y León hoy 25 de abril

Nubosidad creciente y posibilidad de chubascos en León

El cielo se despereza lentamente este día en León, con esperanzas de ver algunos claros, aunque la nubosidad irá aumentando conforme avancen las horas. En la madrugada, los termómetros marcan unos frescos 8 grados, pero a medida que el sol asoma, con su debut a las 07:25, la temperatura se elevará hasta alcanzar los 20 grados durante la mañana. Sin embargo, a partir de la tarde, las probabilidades de lluvia incrementan, haciendo que el ambiente se sienta un tanto pesado; no será raro escuchar el retumbar de algún trueno.

Después del mediodía, el cielo se tornará más denso y, aunque el viento soplará suavemente a 5 km/h, podría haber rachas puntuales, intensificando el sentimiento de inminente tormenta. La temperatura máxima rondará los 23 grados, mientras la humedad alcanzará su punto más alto, generando una sensación térmica similar a la de un día caluroso de verano. Al caer la noche y con la puesta del sol a las 21:15, el riesgo de chubascos se mantendrá presente, así que es recomendable estar preparado para un final de jornada más fresco y húmedo en la ciudad.

Zamora: cielo gris con lluvias intensas

Una mañana en Zamora se presenta con un cielo gris e inquieto, donde las nubes parecen conversar entre sí, anunciando un día de inestabilidad. A medida que avanza la jornada, el viento del noreste comienza a hacerse notar, trayendo consigo un ambiente fresco y la promesa de lluvias intensas.

A medida que el sol se eleva, la temperatura apenas alcanzará los 24 grados, pero no hay que dejarse engañar, ya que la sensación térmica podría descender hasta los 11 grados. La probabilidad de lluvias aumentará con el paso de las horas, alcanzando un 90 por ciento durante la tarde-noche, mientras el viento se intensifica, con ráfagas que podrán superar los 30 km/h. Es un día que invita a llevar paraguas y abrigo, porque el tiempo se mostrará caprichoso y húmedo.

En la ciudad de Salamanca, ambiente fresco y húmedo hoy

Este 23 de octubre, Salamanca se despertará bajo un cielo nublado y una atmósfera bastante pesada, con una elevada humedad relativa que alcanzará el 100%. A medida que avance la jornada, las posibilidades de lluvia se incrementan, especialmente en la tarde-noche, donde se espera un 100% de probabilidad. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 23 grados, pero debido a la humedad, la sensación térmica podría ser más intensa.

El viento soplará del noreste a una velocidad moderada de 10 km/h, aunque se prevén ráfagas de hasta 7 km/h. Con el sol saliendo a las 07:29 y poniéndose a las 21:12, disfrutaremos de 13 horas de luz. En resumen, será un día fresco y húmedo, ideal para actividades en interiores ante la inminente lluvia.

Valladolid: día nublado con posibilidad de lluvia

El tiempo se presenta estable, con temperaturas que oscilarán entre 11 y 23 grados a lo largo del día. Este será un día algo nuboso, especialmente por la tarde y aunque hay posibilidades de lluvia, estas son más pronunciadas para la tarde-noche, por lo que conviene estar preparado. El viento soplará del noreste a una velocidad suave, añadiendo una brisa ligera pero agradable.

Es un momento ideal para disfrutar de un paseo al aire libre durante las horas más cálidas. La atmósfera tranquila permitirá realizar las actividades diarias sin inconvenientes, así que aprovecha para salir y disfrutar de la jornada.

Nubosidad y posibilidad de lluvia en Burgos

La mañana en Burgos se presenta con cielos nublados y una suave brisa del noreste, creando un ambiente fresco con temperaturas que rondan los 9 grados. A medida que avanza el día, se espera que el tiempo cambie, con una mayor probabilidad de lluvia por la tarde-noche, alcanzando hasta 21 grados en su máximo. Es recomendable llevar un paraguas y vestir en capas, ya que el clima puede ser impredecible y la sensación térmica puede descender.

Palencia: chubascos intermitentes y nubosidad creciente

Las primeras horas traen un ambiente fresco con temperaturas en torno a los 10 grados, mientras el cielo se muestra despejado. Sin embargo, conforme avance la jornada, se anticipan chubascos intermitentes que podrían comenzar a partir de media mañana y extenderse hacia la tarde, elevando el mercurio hasta los 23 grados.

A medida que caiga la tarde, se prevé un aumento en la nubosidad, con un cielo más cubierto y una sensación térmica que podría llegar a los 23 grados. Se recomienda llevar paraguas y abrigarse, ya que las temperaturas descenderán nuevamente y el viento del este traerá ráfagas de hasta 7 km/h.

Cielos nublados y lluvia a la vista en Ávila

La mañana en Ávila se presenta marcada por cielos nublados y una sensación térmica fresca, ideal para disfrutar de una taza de café caliente. A medida que avance el día, las temperaturas oscilarán entre los 8 y 18 grados, pero la probabilidad de lluvia aumentará significativamente, especialmente en la tarde y noche, donde será casi segura. Es aconsejable salir con paraguas y abrigarse bien, ya que las ráfagas de viento pueden hacer que se sienta aún más frío.

Segovia: cielo cubierto y chubascos continuos

Las primeras horas traen un cielo cubierto y una sensación fresca con temperaturas que rondan los 12 grados. A medida que avanza la mañana, se prevén chubascos intermitentes que continuarán hasta el mediodía, mientras el viento sopla de forma suave desde el oeste a 10 km/h.

La tarde se vislumbra aún más lluviosa, con un 100% de probabilidad de precipitaciones, así que es aconsejable llevar paraguas. Aunque la temperatura máxima alcanzará los 19 grados, la sensación de humedad, que puede llegar hasta el 100%, acentuará el frescor de la jornada.

Ambiente lluvioso por la tarde en Soria

La jornada comenzará con un frescor notable, donde el sol saldrá a las 07:23 acompañando un cielo parcialmente nublado. A medida que avance la mañana, la temperatura alcanzará los 10 grados, pero la sensación térmica será más fría, rondando los 8. La tranquilidad se verá interrumpida por la tarde, cuando la probabilidad de lluvias será alta, dejando un cielo cubierto y temperaturas que llegarán hasta los 22 grados.

Con el viento del noreste soplando a 10 km/h, la tarde será inestable. A partir del mediodía, las lluvias se intensificarán y, especialmente en la tarde-noche, se prevé un panorama lluvioso. A pesar de la frescura matutina, la sensación térmica podría elevarse hasta los 21 grados. Con 13 horas de luz, el día culminará con un ambiente fresco y húmedo al caer el sol a las 21:01.

Principales avisos para hoy en Castilla y León según la AEMET