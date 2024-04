Gallardo lamenta que Sánchez se haya victimizado durante cinco días: «El espectáculo es patético»

El vicepresidente de Castilla y León, Juan García-Gallardo, ha valorado que la decisión de Pedro Sánchez de continuar como presidente del Gobierno ha sido «un numerito para victimizarse» que no es nuevo en el PSOE. El líder de Vox en la región ha recordado que en Castilla y León el Partido Socialista ha llevado a cabo «varios episodios de dramas inventados» para intentar demonizar al Gobierno de coalición PP-Vox de cara a la ciudadanía. «El espectáculo cada día es más patético», ha escrito García-Gallardo en clara referencia hacia los cinco días de «reflexión» que se ha tomado Sánchez para decidir si continúa o no al frente del Ejecutivo nacional.

En esta misma línea se manifestó el pasado viernes el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco. El político del PP criticó, al igual que García-Gallardo, el comportamiento de Pedro Sánchez lamentando la «actitud infantil» de Pedro Sánchez por tomarse cinco días libres para reflexionar sobre su futuro profesional. El dirigente regional consideró que este hecho «desprestigia» a España. «No nos merecemos un presidente tan débil», dijo Mañueco durante una rueda de prensa celebrada el pasado viernes tras rubricar un convenio de colaboración con la presidenta de Cantabria, María José Saénz de Buruaga.

En este sentido, Fernández Mañueco recordó que Sánchez «no es un particular» para adoptar este tipo de decisiones sino que es el presidente que «ha paralizado el Gobierno». «El Gobierno tiene que trabajar, están al servicio de las personas de nuestro país, con su actitud, lo que ha hecho ha sido poner a nuestro país en una situación de desprestigio», explicó el presidente de la Junta de Castilla y León.

Así, Fernández Mañueco defendió que Sánchez actúe «como considere» en su vida privada, al tiempo que ha puntualizado que el país «no se merece un presidente tan débil que está aceptando permanentemente el chantaje de sus socios radicales y que, ante los casos judiciales que le persiguen, no de dos o tres días, sino de varios meses, incluso yo diría de varios años, pues parece que se enfada y se va, o que se toma un periodo de reflexión».

Tras este análisis, Fernández Mañueco recordó que Sánchez decidió gobernar pese a «perder» las elecciones y eso ha llevado a que ésta sea una «legislatura agónica». «El tiempo de Sánchez claramente se ha acabado, pero no por lo que haga la oposición», relató.

Asimismo recordó que en los comicios del pasado 23 de julio los ciudadanos respaldaron al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. No obstante, afirmó que Pedro Sánchez «prefirió pactar con aquellos que no creen en España, con aquellos socios radicales y separatistas».

Pedro Sánchez no dimite

Pedro Sánchez ha anunciado este lunes que continuará como presidente del Gobierno, tras finalizar el plazo de «reflexión» que se dio el pasado miércoles. El socialista ha comunicado su decisión en una declaración institucional en La Moncloa. El jefe del Ejecutivo ha acudido este lunes por la mañana a La Zarzuela para comunicar su decisión al Rey Felipe VI. «He decidido seguir», ha anunciado Sánchez, presentándose como víctima de una «campaña de descrédito» contra él y su mujer, Begoña Gómez que llevan «diez años» sufriendo, ha dicho.

«Exigir resistencia incondicional es poner el foco en las víctimas y no en los agresores. Esta campaña de descrédito no parará. Podemos con ella. Lo importante es que queremos agradecer las muestras de solidaridad recibidas de todos los ámbitos. Gracias a esta movilización, he decidido seguir al frente de la Presidencia», ha comunicado Sánchez.

El socialista ha sumido al país durante cinco días en una incertidumbre inédita al anunciar el miércoles que cancelaba su agenda para «reflexionar» sobre si debía continuar al frente del Ejecutivo o «renunciar a este alto honor» tras la denuncia presentada contra su mujer. En estos días, Sánchez ha estado encerrado en la zona presidencial de La Moncloa, con escaso contacto con sus colaboradores más cercanos.