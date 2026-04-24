Cielos nubosos y lluvias intensas en Castilla y León, según AEMET

Predominarán los cielos nubosos en el conjunto del territorio de Castilla y León este 24 de abril de 2026, con nubes medias, altas y de evolución. Las lluvias y chubascos, acompañados de tormenta, serán más intensos hacia el sur por la mañana, extendiéndose y generalizándose por la tarde. Las temperaturas mínimas experimentarán un ligero o moderado ascenso, mientras que las máximas descenderán, especialmente en la mitad oriental. El viento será variable, intensificándose en zonas de tormenta.

Consulta la previsión del tiempo en Castilla y León hoy, por provincia (AEMET).

Previsión del tiempo en Castilla y León hoy 24 de abril

Predominio de nubes y chubascos durante el día

en León

El cielo se despereza con pereza esta mañana en León, ofreciendo una matiz grisáceo que sugiere la llegada inminente de la lluvia. La probabilidad de chubascos es alta, especialmente hasta el mediodía, cuando el termómetro rondará los 12 grados. Con el viento soplando suave desde el sureste, la sensación térmica se mantendrá en torno a los 10 grados, aportando frescura a un ambiente que, debido a la humedad, será un tanto pesado.

A medida que la jornada avanza, la tarde traerá una mezcla de nubes y claros, pero el riesgo de lluvias persistirá, arrojando tibios 18 grados en su máxima expresión. Las ráfagas de viento alcanzarán hasta 7 km/h, un aliento ligero que contrastará con la densidad del aire. El sol, que asomará suavemente a las 07:27, se despedirá a las 21:14, dejando en su camino un día donde evitar el paraguas no será una opción sensata.

Zamora: día inestable con lluvias intensas

Las nubes grises se agrupan en el horizonte zamorano, presagiando un día marcado por la inestabilidad. A medida que avanza la mañana, el cielo se tornará denso y las gotas de lluvia comenzarán a caer con fuerza, mientras el aire se carga de una humedad que puede resultar abrumadora. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 24 grados, pero la sensación térmica podría hacer que esos valores se perciban aún más fríos.

Por la mañana, el viento soplará suave, pero a medida que la tarde se aproxime, las rachas alcanzarán hasta 30 km/h, intensificando la sensación de frío. La posibilidad de lluvias intensas se mantiene en un 95%, lo que sugiere que es un buen día para no olvidar el paraguas y, en caso de salir, tal vez una bufanda.

En la ciudad de Salamanca, ambiente lluvioso y fresco hoy

Esta jornada en Salamanca se presenta con un inicio marcado por una intensa probabilidad de lluvia que alcanzará el 100% durante la madrugada y se mantendrá a lo largo de la mañana. Amanecerá con un cielo cubierto y temperaturas frescas, con mínimas que descenderán hasta los 11°C y una sensación térmica que oscilará entre 11°C y 21°C. A medida que avance el día, la lluvia continuará siendo protagonista hasta la tarde-noche, donde las temperaturas máximas no superarán los 22°C. La humedad relativa será alta, lo que aportará un ambiente pesado.

El viento se mantendrá tranquilo, apenas hará presencia, con velocidades de 0 km/h y ráfagas que apenas alcanzarán los 7 km/h. Las nubes dominarán el panorama, dejando poco espacio para el sol que emergerá a las 07:30, justo al comienzo de este día lluvioso y fresco, que tendrá aproximadamente 13 horas de luz hasta su ocaso a las 21:11. Sin duda, se recomienda llevar paraguas y abrigarse bien para enfrentar esta jornada.

Valladolid: cielos cubiertos con probables lluvias

El tiempo se presenta muy variable, con cielos mayormente cubiertos y la certeza de precipitaciones a lo largo del día. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 21 grados y un suave viento del sur aportará un aire fresco, aunque sin ser molesto.

Un ambiente idóneo para disfrutar de un paseo o realizar actividades al aire libre, ya que las temperaturas son agradables y vale la pena aprovechar estos momentos antes de que la lluvia llegue por la tarde-noche.

Cielos cubiertos y lluvia persistente en Burgos

Esta jornada en Burgos se presenta con cielos cubiertos y una alta probabilidad de lluvia que probablemente nos acompañará desde la madrugada hasta la noche. Las temperaturas oscilarán entre los 11°C de mínima y los 21°C de máxima, pero la sensación térmica se sentirá un poco más fresca.

A medida que avanzamos hacia la tarde, la situación no mejorará mucho, ya que la lluvia persistirá y el viento soplará de manera suave. Se recomienda llevar paraguas y vestirse en capas, por si acaso deciden salir a dar un paseo.

Palencia: cielos cubiertos y chubascos intensos

Las primeras horas traen consigo un cielo cubierto y una sensación de frescura, con temperaturas mínimas de 11 grados. A medida que avanza la jornada, desde media mañana se anticipan chubascos intensos que pueden caracterizar la tarde, cuando el termómetro alcanzará su pico en 21 grados.

Con humedad relativa que rozará el 100%, se recomienda llevar paraguas y abrigarse, ya que la tarde y noche tendrán temperaturas más frescas pero seguirán acompañadas de lluvias. El viento del sureste, moderado, también puede acentuar la sensación de frío.

Expectativa de lluvia y brumas

en Ávila

La mañana en Ávila se presenta con cielos cubiertos y una atmósfera bastante húmeda, lo que podría dar lugar a algunas brumas matinales. La temperatura oscilará entre los 8 y 10 grados, haciendo que la sensación térmica se sienta un poco más fresca.

A lo largo del día, el tiempo empeorará con una probabilidad de lluvia del 100% tanto en la mañana como en la tarde-noche. Por lo tanto, es aconsejable llevar un paraguas y optar por ropa impermeable. A pesar de la inclemencia del tiempo, los amantes del agua disfrutarán de un excelente espectáculo natural.

Segovia: Día gris con chubascos intensos

Las primeras horas traen un aire fresco, con temperaturas alrededor de los 12 grados y un cielo nublado que anuncia la llegada de precipitaciones. A medida que avanza la mañana, los chubascos se intensificarán, alcanzando su punto máximo durante la tarde-noche, donde la sensación térmica podría subir hasta los 20°C.

Con un 100% de probabilidad de lluvia y un ambiente húmedo que ronda el 85%, se recomienda llevar un paraguas si se planea salir. El viento, aunque suave, podría presentar ráfagas de hasta 8 km/h, añadiendo un ligero movimiento al día gris que nos espera.

Lluvias y nubes a la vista en Soria

El día amanece en Soria con un cielo cubierto y temperaturas frescas que rondan los 9 grados, mientras se siente una sensación térmica que puede descender hasta los 8 grados. A medida que avanza la jornada, la probabilidad de lluvia se mantiene alta, especialmente en la tarde-noche y se esperan rachas de viento moderado de hasta 7 km/h.

La tarde traerá una ligera mejora con un cielo parcialmente nublado, pero aún así, la atmósfera húmeda y la cercanía de la lluvia harán que la temperatura máxima alcance solo los 24 grados. Con más de 13 horas de luz, este día puede parecer variable y la sensación térmica alcanzará los 22 grados. Preparen sus paraguas, ya que la lluvia puede ser un acompañante constante.

Principales avisos para hoy en Castilla y León según la AEMET