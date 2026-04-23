Castilla y León: AEMET prevé lluvias y nubes, con cambios en temperaturas y viento hoy

Hoy, 23 de abril de 2026, el tiempo en Castilla y León se presenta variable, con nubes altas que darán paso a un aumento de la nubosidad por la tarde. Se esperan lluvias y chubascos, especialmente intensos en el suroeste, donde podrían ser localmente fuertes. Las temperaturas mínimas descenderán en la meseta, mientras que las máximas experimentarán un ligero ascenso. El viento será mayormente flojo, aunque se intensificará en áreas de tormenta.

Consulta la previsión del tiempo en Castilla y León hoy, por provincia (AEMET).

Previsión del tiempo en Castilla y León hoy 23 de abril

Cielo cambiante con posibilidad de lluvia en León

El cielo se despereza lento en León, donde la jornada de hoy promete ser un juego de luces y sombras. A primera hora, la temperatura se mantiene fresca, rondando los 8 grados, mientras el viento sopla suavemente del sur a unos 10 km/h. Sin embargo, a medida que avanza el día, el termómetro alcanzará los 25 grados, aunque la sensación térmica podría sentirse un poco más cálida. La humedad, que se mantendrá alta, hará que el ambiente se sienta algo pesado, especialmente por la tarde.

Ya por la tarde, el cielo se tornará más nublado y hay margen para chubascos, lo que podría sorprender a más de uno. Las ráfagas de viento, que podrían alcanzar hasta 35 km/h, añadirán un toque de dinamismo a la tarde-noche. Con el sol asomándose tímidamente a las 07:28 y despidiéndose a las 21:12, los leoneses disfrutarán de un día que, aunque incierto en cuanto a precipitaciones, promete ser cálido y lleno de matices.

Zamora: nubes grises y lluvia inminente

Las nubes grises se ciernen sobre Zamora, presagiando un día de inestabilidad que alterará la rutina habitual. La mañana comienza fresca, con temperaturas que rondan los 9 grados, mientras el viento sopla suavemente, aunque pronto se intensificará. A medida que avanza el día, la probabilidad de lluvia se eleva al 90% y el cielo se tornará más denso, dejando caer gotas que refrescarán el ambiente.

La tarde traerá consigo un notable contraste, con temperaturas que alcanzarán los 28 grados, pero la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad que superará el 90%. Las ráfagas de viento, que podrían llegar a los 30 km/h, añadirán un toque de agitación al panorama. Es recomendable llevar paraguas y abrigarse, ya que la noche se presentará fresca y húmeda.

En la ciudad de Salamanca, ambiente fresco con lluvia esperada

El día amanece en Salamanca con un ambiente fresco, donde la temperatura mínima se sitúa en 9 grados. A medida que avanza la mañana, el cielo se presenta parcialmente nublado, pero la tranquilidad se verá interrumpida por la tarde, cuando la probabilidad de lluvia alcanza el 100%. Las temperaturas irán subiendo hasta alcanzar un máximo de 26 grados, aunque la sensación térmica podría llegar a ser más cálida, alcanzando los 25 grados.

El viento soplará desde el sur a una velocidad media de 10 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 35 km/h, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más pesado debido a la alta humedad, que superará el 90%. Con la salida del sol a las 07:32 y su puesta a las 21:10, Salamanca disfrutará de más de 13 horas de luz, aunque será recomendable llevar paraguas para la tarde-noche.

Valladolid: cielos nublados y ambiente tranquilo

El tiempo se presenta estable a lo largo de la jornada, con cielos que irán de ligeramente nublados por la mañana a más cubiertos en la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 28 grados y aunque hay posibilidad de lluvia por la tarde-noche, el viento será suave, lo que permitirá disfrutar de un día sin grandes sobresaltos.

Es un momento ideal para pasear y disfrutar de las actividades al aire libre, ya que el ambiente será tranquilo y propicio para compartir con amigos o familiares. Aprovecha para dar un paseo y disfrutar de la ciudad antes de que lleguen las lluvias.

Cielos nublados y lluvia por la tarde en Burgos

La mañana en Burgos se presenta con cielos parcialmente nublados y una temperatura fresca que ronda los 8 grados. A medida que avanza el día, el ambiente se tornará más inestable, con una alta probabilidad de lluvia por la tarde-noche, alcanzando hasta 26 grados en su punto máximo. Se recomienda llevar un paraguas y vestir ropa ligera, ya que el viento soplará suavemente del sur, aportando un toque de calidez antes de que las nubes traigan la lluvia.

Palencia: ambiente fresco con chubascos por la tarde

Las primeras horas traen un ambiente fresco, con temperaturas que rondan los 7 grados y un cielo despejado que invita a disfrutar del aire matutino. Sin embargo, a medida que avanza el día, el mercurio ascenderá hasta alcanzar los 28 grados, mientras que la tarde se tornará más gris, con chubascos intermitentes que podrían hacer su aparición a partir de media tarde.

Con una probabilidad de lluvia del 95% en la tarde-noche, es recomendable llevar un paraguas si se planea salir. Además, el viento del sur soplará a una velocidad media de 10 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 7 km/h, lo que añade un toque de frescura a la jornada. La humedad relativa también será notable, alcanzando hasta el 95%, lo que podría hacer que la sensación térmica se sienta más intensa.

Cielos nublados y lluvia inminente en Ávila

La mañana en Ávila se presenta con cielos cubiertos y una sensación térmica fresca, con temperaturas que rondan los 9 grados. A medida que avance el día, el tiempo empeorará notablemente, ya que se espera una fuerte probabilidad de lluvia por la tarde-noche, con temperaturas que apenas alcanzarán los 22 grados.

Es recomendable llevar un paraguas y vestirse con ropa adecuada para la lluvia, ya que la humedad será alta y las ráfagas de viento pueden hacer que la sensación térmica sea más fría.

Segovia: cielo despejado y chubascos por la tarde

Las primeras horas traen un cielo despejado que dará paso a un panorama más nublado a medida que avanza el día. La mañana se presenta fresca con temperaturas alrededor de los 10°C, pero por la tarde el mercurio ascenderá hasta los 25°C, aunque la probabilidad de lluvia se incrementará, especialmente en la tarde-noche, donde se esperan chubascos intensos.

Con el viento soplando del suroeste a 10 km/h, es recomendable llevar paraguas si se planea salir más tarde. La humedad relativa alcanzará niveles altos, por lo que la sensación térmica podría ser más intensa. Aproveche las horas de sol antes de que las nubes traigan consigo la lluvia.

Cielo despejado con lluvia al caer la tarde en Soria

El día amanece en Soria con una temperatura fresca de 8 grados y un cielo que se presenta despejado, ideal para disfrutar de las primeras horas de luz. A medida que avanza la mañana, la temperatura irá ascendiendo hasta alcanzar los 25 grados, aunque la sensación térmica podría ser más cálida. Sin embargo, la tarde-noche traerá consigo un cambio, con un aumento en la probabilidad de lluvia y un cielo que se tornará parcialmente nublado.

Con el viento soplando del sur a una velocidad moderada de 10 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 7 km/h, la jornada se mantendrá activa. La humedad variará entre un 30% y un 85%, lo que podría hacer que la sensación térmica se sienta más intensa. Con el sol saliendo a las 07:25 y poniéndose a las 20:59, Soria disfrutará de más de 13 horas de luz, un regalo para quienes buscan aprovechar el día.

Principales avisos para hoy en Castilla y León según la AEMET