Castilla y León apoya la exposición de ‘Las Edades del Hombre’ en Villafranca del Bierzo

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Gonzalo Santonja, ha presentado hoy en Villafranca del Bierzo la exposición de Las Edades del Hombre ‘HOSPITALITAS’. La Gracia del Encuentro. Desde mediados de junio y hasta el próximo mes de noviembre, se podrá visitar en Castilla y León una nueva exposición de Las Edades del Hombre, uno de los ciclos expositivos más importantes de España y una cita imprescindible para cualquier persona interesada en su extraordinario e inmenso patrimonio histórico-artístico.

La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, en manos de Vox dentro del Gobierno de coalición, ha recuperado esta exposición para Castilla y León, ya que se trata de una de las muestras más importantes que ensalza su riqueza patrimonial y artística.

Este año, por primera vez, la muestra tendrá lugar en dos regiones distintas: Castilla y León y Galicia. Villafranca del Bierzo y Santiago de Compostela serán las sedes de esta vigésimo séptima exposición. La elección de la localidad leonesa de Villafranca del Bierzo, por su especial significado en la ruta espiritual del Camino de Santiago, y de Santiago de Compostela, uno de los centros de la peregrinación de la cristiandad, es muy acertada y contribuirá, además, a reforzar el vínculo histórico y geográfico de las dos regiones, además de su proyección nacional e internacional.

Respecto a la exposición, otro de los puntos a tener en cuenta es el título elegido: ‘Hospitalitas’. La Gracia del Encuentro. La hospitalidad es una virtud, una seña de identidad de nuestra tierra que trasciende cualquier tipo de barrera, conectando a las personas a través del cuidado y la generosidad. Este año, Edades del Hombre contará con un escenario perfecto: el Camino de Santiago, así como con un hilo narrativo que constituye uno.

El comisario Miguel Ángel González ha desgranado la forma en la que estará vertebrada la exposición que contará con un preámbulo y cuatro estancias y alrededor de un centenar de piezas. Gregorio Fernández, Luisa Roldán, El Greco, Gil de Siloé, Juan de Juni o Luis Salvador Carmona compartirán espacio en la Colegiata de Santa María con otros artistas más recientes como Venancio Blanco o Vela Zanetti.

Preámbulo y cuatro estancias: Littera Gesta. Todo parte de una historia; Allegoria Credere. ¿Qué he de creer?; Moralis Agere. ¿Cómo he de actuar?; Anagogia Tendere. ¿Qué me cabe esperar?

En estos momentos, la Fundación Las Edades del Hombre trabaja en el montaje de la exposición y en la adecuación de espacios tanto en la iglesia de Santiago como en la Colegiata de Santa María. En las próximas semanas se prevé la llegada de las primeras obras de arte.

Además, en el acto se han avanzado los detalles de la experiencia audiovisual que recibirá al visitante en la iglesia de Santiago. Un proyecto que bajo la temática de la hospitalidad se desarrollará con técnicas pioneras y que convertirá este emblemático templo en una sala de proyección inmersiva.

Un plan de promoción turística exclusivo

Desde la Junta de Castilla y León, conscientes de la importancia de este acontecimiento cultural y de la gran repercusión que cada uno de esos ciclos expositivos posee para el municipio donde se celebra y para su entorno más cercano, se elabora un plan de promoción destinado, de forma exclusiva, a este evento cultural, con el fin de potenciar la vertiente turística del mismo y conseguir una mayor rentabilidad económica

Este plan tiene como objetivo fundamental convertir la muestra de arte sacro en un éxito organizativo que redunde en un despegue turístico y en riqueza económica, tanto para la localidad de Villafranca del Bierzo, como para toda la provincia y para Castilla y León en su conjunto.

El objetivo final de este plan de promoción es conseguir la máxima coordinación e impulsar así la rentabilidad turística de la exposición de 2024, llegando al número máximo posible de mercados y de potenciales clientes. Este objetivo requiere una coordinación total entre las partes implicadas, que potencie la colaboración institucional y público-privada.

La estrategia turística tendrá diferentes hitos, entre los que se encuentran acciones promocionales en Villafranca del Bierzo y sus alrededores; instalación de un punto de información turística y promocional y la realización de un espectáculo singular (videomapping) que se proyectará de manera nocturna en la fachada de San Nicolás.

El éxito de Las Edades del Hombre

Las Edades del Hombre se ha consolidado como un hito de prestigio con proyección nacional e internacional, un orgullo para los castellanos y leoneses y para todos los españoles. Después de más de treinta y cinco años, constituye uno de los proyectos de mayor relevancia cultural y social de cuantos se celebran en España.

Desde su puesta en marcha en 1988, doce millones de personas han podido visitar, en sus distintas sedes, las sucesivas exposiciones celebradas y disfrutar de más de 5.200 obras de arte.

El proyecto de Las Edades del Hombre ha contribuido, durante todos estos años, a la conservación, revitalización y valorización del patrimonio de nuestras nueve provincias, gracias a las labores de restauración de los bienes muebles expuestos y de los inmuebles en los que se han desarrollado los distintos ciclos expositivos.