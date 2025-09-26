Muere la escritora y ex diputada Dulce Xerach a los 56 años

Dulce Xerach Pérez, escritora y ex diputada de Coalición Canaria, ha muerto a los 56 años.

Licenciada en Derecho y experta en gestión cultural, fue viceconsejera de Cultura del Gobierno de Canarias y consejera del Cabildo de Tenerife e impulsora de la novela negra en el archipiélago con la serie sobre la inspectora María Anchieta.

Como referente del ámbito cultural en Tenerife, promovió la creación de Tenerife Espacio de las Artes y el Espacio Cultural El Tanque, un ejemplo de defensa del patrimonio industrial de la isla, y fue presidenta del Círculo de Bellas Artes.

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha escrito en redes sociales que la muerte de Dulce Xerach «deja un vacío irreemplazable» y ha destacado que era «una mujer comprometida con la cultura y la palabra». «Dulce no fue sólo compañera también fue una escritora de talla y defensora del patrimonio de nuestras islas. Su huella queda en cada biblioteca, centro cultural, en cada rincón donde se respire nuestra cultura», ha señalado.

Por su parte, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, la ha descrito como una mujer «defensora» de la cultura y patrimonio histórico de Canarias y «creadora y gestora pública». «Todo mi ánimo y cariño para familiares y amistades en estos durísimos momentos», ha apuntado.

El vicepresidente de Canarias, Manuel Domínguez, ha mostrado su «profundo pesar» por el fallecimiento de Dulce Xerach, que «dedicó gran parte de su vida a la cultura y al servicio público». Ha reconocido que su «impulso fue clave» en proyectos emblemáticos como Tenerife Espacio de las Artes, «dejando una huella imborrable en la vida».