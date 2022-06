10 tips fundamentales para embarazadas en verano: qué hacer y evitar

Ya estamos por fin en verano y seguramente muchas mujeres lo pasarán embarazadas. Si ese es tu caso, seguramente te sentirás algo agobiada por el calor, pero lo cierto es que el verano tiene cosas muy buenas que te permitirán disfrutar más de tu embarazo, así que vamos a explicarte con detalle qué se puede hacer y qué no se recomienda hacer durante el embarazo en verano. Descubre ahora los tips fundamentales para embarazadas en verano

Tips para embarazadas en verano

Si este verano estás embarazada, seguramente tendrás mil dudas y preocupaciones sobre cómo comportarse en determinadas ocasiones. Vayamos entonces por partes y analicemos esas ocasiones para saber qué hacer en todo momento o qué es mejor evitar.

Todos sabemos que el verano es la estación más calurosa del año , por eso muchas veces nos sentimos cansadas ​​y fatigadas por las altas temperaturas. Estos episodios son frecuentes, especialmente durante el embarazo, ya que el período ya estresante y agotador en sí mismo se suma a demasiado calor.

Durante la temporada de verano son muchas las precauciones de las mujeres embarazadas para no cansarse y no comprometer la salud del feto. Sin embargo, algunos de ellos operan en exceso . Por ejemplo, algunas mujeres deciden no irse de vacaciones, otras incluso permanecen cerradas en casa todo el día. La verdad es que pueden llevar una vida normal sin problemas.

El primer consejo que podemos dar al respecto es el siguiente: no te limites. No es necesario que te quedes en casa creyendo que así tendrás menos dificultades. Si una mujer tiene una gran barriga en verano, aún puede disfrutarla . Por supuesto que hay que tener un poco más de cuidado, pero puedes pasar un verano muy normal.

Por ejemplo, sal a pasear o a disfrutar del verano en las primeras horas de la mañana, o a última hora de la tarde. Te sentirás más relajada ya que notarás que la temperatura no es tan elevada. Además no dudes en seguir estos tips que a continuación os marcamos.

Descansa mucho y bien

Es muy importante reducir el ritmo de vida y tomar el tiempo adecuado, más aún en verano ya que el calor hace que pierdas sales minerales y puede provocar episodios de bajada de presión. No te limites como hemos mencionado pero tampoco te esfuerces si no te apetece.

Trate de no acostarte demasiado tarde por la noche. ¿Sabías que el hígado funciona mejor de 22:00 a 2 de la madrugada .? Si descansas durante estas horas, permite que el hígado no se sobrecargue y elimine toxinas.

Usa ropa y zapatos cómodos

Llevar ropa cómoda, preferiblemente de algodón o lino que permita una buena transpiración, reduciendo así la sudoración excesiva.

Tampoco subestimes el uso de zapatos “adecuados”: opta por zapatos cómodos, mejor con planta ancha y un tacón de máximo unos 3 centímetros ; este tipo de calzado te permite tener una buena circulación y evitar la hinchazón de los pies.

Minimiza el uso de tacones para evitar caídas accidentales y malas posturas.

Hidrátate y protégete del sol

Es importante mantenerse siempre bien hidratada. Por eso, bebe siempre mucha agua, al menos un litro y medio. También sería mejor evitar el té o el café que aumentan la deshidratación y contienen teína y cafeína, estimulantes no recomendados durante el embarazo.

Prioriza alimentos sencillos, consume muchas frutas y verduras para hidratarte mejor y no sobrecargar el hígado.

Durante los días particularmente calurosos, tome varias duchas y baños; son útiles para refrescarse, pero recuerda no abusar del jabón. De hecho, el uso excesivo podría resecar la piel.

Cuidado con el sol: si te expones al sol, usa siempre una crema con filtros solares altos para evitar que aparezcan manchas, especialmente en el rostro.

Realiza una actividad física adecuada

Se recomienda actividad física diaria. Caminar media hora al día es suficiente para que el cuerpo se vaya adaptando poco a poco a los cambios que trae el embarazo. La caminata también permite superar el molesto problema de piernas y pies hinchados relacionado con la retención de líquidos.

Sin embargo, es fundamental evitar salir durante las horas de más calor para no exponerse a los dañinos rayos solares y evitar episodios de desmayo y deshidratación excesiva.

Reducir el estrés y la actividad laboral

Si todavía está trabajando, trata de reducir la actividad laboral y los factores estresantes que pueda tener. Aprovecha tus vacaciones para disfrutar de siestas por la tarde.

Disminuir el ritmo de la vida diaria te permite reducir el estrés, crear una buena relación con el bebé y prepararte para la nueva vida juntos después del nacimiento.

Elige bien tu destino de vacaciones

¿Qué lugar de vacaciones es el más adecuado durante el embarazo: mar, montaña o lago? Es importante elegir bien tus vacaciones: especialmente a partir del séptimo mes es necesario evaluar el viaje y el mejor medio de transporte para ti, más que el destino en sí.

De hecho, es prioritario reflexionar sobre el tipo de viaje: reducir los desplazamientos para no cansarse demasiado y dar prioridad al medio de transporte más rápido.

Si optas por el avión, recuerda que algunas aerolíneas tienen un límite de viaje de 36 semanas e infórmate si exigen un certificado médico para poder volar.

Prepárate para la nueva llegada

Las vacaciones son una buena oportunidad para encontrar tiempo para preparar mejor el encuentro con el niño. Disfruta de espacios en pareja para vivir y disfrutar de este momento mágico y elegir juntos cómo montar la habitación del bebé-

De hecho, puedes aprovechar el tiempo para arreglar la casa de cara a la nueva llegada. Es importante crear espacio para poder acomodarlo de la mejor manera posible.

Mar y piscina durante el embarazo

Las mujeres embarazadas obviamente pueden ir a la playa, incluso cuando se encuentran en la etapa final del embarazo. Puedes tomar baños largos de forma segura que también son relajantes. A pesar de ello, debes tener cuidado de no recibir demasiado sol : por lo tanto, como ya mencionamos debes evitar exponerte a los rayos del sol durante las horas más calurosas, es decir, desde las 12:00 horas hasta las 16:00 horas. Por otro lado, se recomienda llevar un bañador de una pieza , para que puedas tomar el sol sin exponer directamente tu barriga.

En las montañas, embarazada

La montaña es un lugar donde relajarse. Incluso se recomienda que las mujeres embarazadas visiten estos lugares, ya que pueden disfrutar de un aire saludable . Nuevamente debes tener cuidado de protegerte del sol. La sugerencia es llevar siempre sombrero . Es realmente bueno dar paseos en plena naturaleza , pero no es recomendable preferir caminos sinuosos que supongan un gran esfuerzo.

Viajar durante el embarazo

Las mujeres embarazadas pueden realizar viajes largos con seguridad. Sin embargo, tanto en el coche como en el transporte público, debes tener cuidado con el exceso de aire acondicionado. Es aconsejable desplazarse en coche de tal forma que haga algunas paradas cuando sientas la necesidad. Además, siempre debes usar el cinturón de seguridad y protegerse del sol con una visera . Por último, sería mejor sentarse en los asientos traseros .

En caso de viajar en avión podrás hacerlo hasta la semana 36 aunque dependiendo de la aerolínea ese dato puede variar. Además deberás aportar un certificado médico.