Tiene sólo 5 letras y significa «bosque»: el nombre de niño que más eligieron los padres vascos en 2025 y su origen

Elegir el nombre de un hijo puede convertirse en una de esas decisiones a las que se dan muchas más vueltas de las previstas. Hay padres que tiran por lo clásico y recuperan nombres familiares, otros que buscan opciones que sean menos frecuentes y también quienes prefieren nombres cortos, fáciles de pronunciar y con algún significado especial detrás tal y como ocurre con el nombre de 5 letras que significa «bosque» y que el que más gusta en el País Vasco.

Se trata de un nombre que procede del euskera y como decimos, está estrechamente relacionado con la naturaleza. Se trata de Oihan, el nombre masculino más utilizado entre los bebés nacidos en País Vasco durante 2025, según los últimos datos publicados por el Instituto Vasco de Estadística (Eustat). No es, además, una aparición repentina si bien Oihan ya ocupó la primera posición en 2024 y ha conseguido mantenerse como el favorito un año después.

El nombre de niño que más eligieron los padres vascos en 2025 y su origen

El origen de Oihan está en el euskera y su significado es especialmente sencillo: «bosque». A diferencia de otros nombres cuya etimología ha ido cambiando o admite distintas interpretaciones, aquí existe una relación directa con la palabra de la que procede. El término oihan hace referencia al bosque o a una zona boscosa.

Convertido en nombre propio, conserva esa conexión con el paisaje y la naturaleza. También tiene algunas características que encajan con una tendencia bastante visible en los nombres actuales: es breve, tiene cinco letras y mantiene una identidad claramente vasca sin resultar excesivamente largo. Pero no es el único ejemplo en euskera inspirado directamente en elementos naturales si tenemos en cuenta que otros de los nombres que aparece entre los preferidos de las familias vascas es Izei, cuyo significado es «abeto». Oihan, sin embargo, ha conseguido situarse por encima del resto.

Los registros de Eustat colocan a Oihan en el primer puesto entre los nombres masculinos de los bebés nacidos durante 2025. Tras él aparecen nombres como Markel, Martin/Martín, Julen y Luken, lo que muestra el peso que siguen teniendo las opciones de tradición vasca junto a otras de origen latino o utilizadas también fuera de Euskadi. Pero el liderazgo de Oihan presenta diferencias cuando se analizan por separado los tres territorios históricos.

En Vizcaya mantiene la primera posición que ya había conseguido el año anterior.En cambio en Álava, en 2024 ocupaba el cuarto puesto entre los nombres masculinos más frecuentes y, sólo un año después, ha conseguido subir hasta la primera posición. En Guipúzcoa, en cambio, no consigue hacerse con el número uno. Allí el nombre masculino más elegido vuelve a ser Martin/Martín, mientras que Oihan ocupa la segunda posición.

Los nombres vascos siguen entre los favoritos de las familias

El éxito de Oihan tampoco puede entenderse de manera aislada. Basta observar los nombres que aparecen en las primeras posiciones para comprobar que el euskera y la tradición vasca continúan teniendo un peso considerable. Junto a Oihan aparecen como ya mencionamos Markel, Julen, Luken, Aimar, Izei y Jon, entre otros.

Algunos tienen orígenes bastante diferentes pese a identificarse actualmente con el repertorio habitual de nombres utilizados en Euskadi. Markel, por ejemplo, está relacionado con el latino Marcellus, mientras que Julen es la forma vasca de Julián y Jon corresponde a la forma vasca de Juan. También encontramos nombres internacionales.

Es el caso de Luka o Paul, que conviven en las primeras posiciones con las opciones vascas. La clasificación tampoco permanece inmóvil de un año para otro. En 2025, Paul, Izei y Jon consiguieron entrar entre los diez nombres masculinos más utilizados, desplazando de esas posiciones a Aiur, Ibai y Telmo. Son movimientos pequeños, pero suficientes para mostrar cómo van cambiando las preferencias de las familias incluso dentro de un grupo de nombres bastante consolidado.

Laia vuelve a ser el nombre femenino favorito

Entre las niñas ocurre algo parecido: el primer puesto tampoco cambia respecto al año anterior. Laia fue nuevamente el nombre femenino más utilizado en Euskadi en 2025, seguido por Ane y June. En las primeras posiciones aparecen además Nora, Malen, Sofia/Sofía, Alaia, Maddi, Mara y Lucía. En este caso vuelve a observarse una combinación entre nombres asociados a la tradición vasca y otros muy extendidos en el resto de España o con carácter internacional. También hubo novedades respecto a 2024 ya que Mara y Lucía consiguieron entrar en las diez primeras posiciones, mientras que Irati y Martina salieron de ellas.

El caso de Oihan destaca, sin embargo, por haber conseguido repetir durante dos años consecutivos como nombre masculino más utilizado de Euskadi. Cinco letras y un significado que no necesita demasiadas explicaciones. Frente a nombres procedentes de personajes históricos, santos o antiguas lenguas cuyo origen puede resultar difícil de rastrear, Oihan remite directamente a una imagen: un bosque. Y, al menos durante 2025, ningún otro nombre de niño convenció a más familias vascas.