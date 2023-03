¿Qué significa lactancia materna a término y cuánto tiempo puede durar?

Las posiciones de la OMS, UNICEF y otros organismos señalan de qué modo la leche materna sigue siendo un elemento clave en la dieta de los niños desde que nacen hasta al menos los 6 meses de vida del bebé. ¿Pero puede durar más allá?. La OMS aconseja que a partir del medio año comience la alimentación complementaria ( destete ), pero a partir de esa edad los niños pueden seguir siendo amamantados hasta los 2 años de edad y más y llegando entonces a una fase de la que se suele hablar como lactancia materna a término.

Lactancia materna a término: cómo funciona

La lactancia materna es la disposición de la mujer a proporcionar su leche durante el tiempo que el bebé quiera. O, en la otra expresión utilizada, “mientras la madre y el niño lo quieran ”.

Es muy sencilla ya que significa poner al bebé al pecho cuando él quiera . Sin embargo, es bueno considerar cómo el apego al pecho no es sólo una necesidad de alimento para el niño, sino también una manera de relajarse , calmarse y experimentar el apego a la propia madre .

¿Cuánto tiempo puede durar la lactancia materna a término?

Si hay más precisión temporal sobre el inicio de la lactancia materna, la libertad de los sujetos involucrados juega un papel fundamental en su terminación , aunque no se deben subestimar los condicionamientos sociales y culturales. Generalmente sin embargo no suele superar los dos años, y en aquellos casos en los que se desee extender esa fecha, los expertos recomienda que no afecte negativamente la progresión de la independencia del niño y el bienestar psicológico y/o psiquiátrico de la madre.

La investigación científica realizada sobre los efectos de la lactancia materna en la salud mental materna muestra que, en comparación con las expectativas iniciales, varias mujeres han experimentado depresión y ansiedad asociadas con la lactancia materna. Así, la ciencia señala que cualquier malestar psicológico documentado o patologías psiquiátricas reales del niño y/o de la madre no tienen una relación de causa-efecto con la lactancia materna, sino que posiblemente y simplemente deben entenderse como contemporáneos a una lactancia que se prolonga.

Beneficios de prolongar la lactancia

La duración de la lactancia está ligada a numerosos beneficios , tanto para el bebé como para la madre. Para el niño hay una mejora en la supervivencia, una reducción de enfermedades infecciosas, alergias y el riesgo de asma, así como una mejora en el coeficiente intelectual y lucha contra la obesidad. Para las mujeres, en cambio, hablamos de ayudar a espaciar los nacimientos, reduciendo los riesgos de anemia , cáncer de mama, cáncer de ovario y osteoporosis.

Pero, ¿cuáles son las razones por las que una mujer deja de amamantar antes del final , o por decidir hacerlo y educar al niño para que renuncie a esta dimensión? Según lo que surgió de este estudio , existen varias causas: dolor en los pezones, escasez de leche, molestias, fatiga e implicaciones para el regreso al trabajo.

¿Qué hacer, entonces?

No hay una respuesta unívoca ya que, aquí como en otros casos, se deben considerar todos los factores involucrados que determinan una decisión. Sobre la lactancia materna en general y sobre la lactancia materna a término en particular, existen evidencias que recomiendan (sugiere) la práctica, tanto que existen ejemplos de madres que continúan amamantando a sus hijos incluso más allá de los 3-4 años .

Aunque para ser contextualizado a la situación en Estados Unidos (donde menos del 15% de los bebés son amamantados hasta los 6 meses), la portada del Times causó bastante revuelo en este sentido , mostrando a una mujer amamantando a un niño que evidentemente es mayor. de 2 años . La portada decía “¿ Eres lo suficientemente mamá? Porque la crianza con apego lleva a algunas madres a los extremos ”.

La respuesta a cuánto tiempo amamantar, por lo tanto, no es unívoca porque es una elección y como tal siempre debe ser respetada y nunca juzgada. Tanto el de las mujeres que deciden dedicarse a la lactancia materna a término como el de aquellas que, por una u otra razón, deciden interrumpirla.

La relación madre-hijo y en general la que existe entre padres e hijos es una realidad a construir y, sin negar ni menospreciar la evidencia científica, a vivir en la propia dimensión personal . No es mejor una madre que amamanta solo 6 meses, así como tampoco es mejor la que continúa con los años, así como la que le hubiera gustado continuar pero por cansancio, trabajo, dolor u otros decide o sufre la condición de no poder hacerlo es peor.