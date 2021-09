A partir del segundo trimestre, el ginecólogo o partera mide la altura uterina en cada consulta con una simple cinta métrica. Este gesto puede parecer rudimentario a la hora de las ecografías, pero da una buena indicación del crecimiento del bebé y de cómo evoluciona el embarazo. Veamos ahora, que és y cómo se realiza exactamente, la medición de la altura uterina durante el embarazo.

Medición de la altura uterina durante el embarazo: Qué es y cómo se mide

A partir del cuarto mes de embarazo, en cada consulta, la matrona o el ginecólogo mide la altura uterina. Durante este examen, el médico se arma con su cinta métrica y mide el abdomen para determinar el crecimiento del feto y la cantidad de líquido amniótico.

A partir del cuarto mes de gestación, el útero debe medir unos 16 cm y luego crecer 4 cm por mes hasta el séptimo mes. Luego, contamos unos 0,5 cm por semana hasta el final. Esto es solo un promedio. Teóricamente, la medición es fiable pero de hecho el resultado depende mucho de la posición del bebé. Por ejemplo, si está en posición transversal, esto disminuirá la altura. Y luego, todo también depende de la corpulencia abdominal de la futura madre antes del embarazo. Por lo tanto, esto es solo una estimación, que en buenas circunstancias da que pensar al equipo médico.

¿A qué se refiere?

La altura uterina o altura del fondo uterino se refiere a la distancia entre el borde superior de la sínfisis púbica (el hueso púbico) y el fondo del útero (la parte más alta del útero). En cierto modo, es la medida que se corresponde al tamaño de la altura que alcanza el vientre de la futura madre.

¿Cómo se realiza la medición?

Como hemos mencionado, a partir del cuarto mes de embarazo hasta el término, la altura uterina se mide en cada visita prenatal. Para su realización, la futura madre se tiene que acostar boca arriba, con la vejiga vacía y los brazos a los lados. Después de haber palpado su vientre para localizar el fondo uterino, el médico mide la altura del vientre con una simple cinta métrica, cuyo extremo se mantiene en contacto con el borde superior de la sínfisis púbica hasta el fondo uterino.

¿Para qué sirve medir la altura uterina?

A medida que el útero crece en proporción al bebé, la medición de la altura del fondo uterino da una buena indicación del crecimiento fetal entre las ecografías de las 22 semanas y de las 32 semanas y especialmente después de la ecografía de las 32 semanas. Como tal, medir la altura uterina y su progresión es una de las herramientas de detección del retraso del crecimiento intrauterino (RCIU).

La palpación uterina realizada durante la medición también permite evaluar el tono del útero y estimar la cantidad de líquido amniótico. Para interpretar la altura uterina también se tienen en cuenta el examen clínico, la estatura de la madre, la historia obstétrica de un bebé de bajo peso o, por el contrario, de un bebé «grande».

¿Cuáles son las medidas promedio de la altura del fondo uterino?

Según lo establecido para realizar la medida de la altura uterina del embarazo, entre el cuarto y el séptimo mes de embarazo (es decir, entre las 18 y las 32 semanas), la altura uterina debe ser igual o mayor que el número de semanas de amenorrea completadas menos 4 (2). En esta etapa del embarazo, la altura uterina aumenta 1 cm por semana. Después de las 32 semanas y hasta el término, la progresión se ralentiza y la altura uterina aumenta 0,5 cm por semana. Por tanto, se obtienen los siguientes valores:

4º mes de embarazo : 16 cm;

: 16 cm; 5º mes de embarazo : 20 cm;

: 20 cm; 6º mes de embarazo : 24 cm;

: 24 cm; 7º mes de embarazo : 28 cm;

: 28 cm; 8º mes de embarazo : 30 cm;

: 30 cm; 9º mes de gestación: 32 a 34 cm.

Una referencia muy utilizada es que la Altura uterina equivale al mismo tiempo de gestación. Por ejemplo, a las 20 semanas la altura uterina sería de 20 cm pero con un margen de tolerancia de 2 cm más o menos, es decir:

20 semanas de gestación = 18 a 22 cm de altura uterina.

¿Qué factores pueden influenciar la medición de la altura uterina?

Sin embargo y a pesar de tener esos valores como referencia, en ocasiones la altura que se mide da otra medida ya que la posición del bebé puede afectar al resultado. Si se coloca en la parte alta del abdomen, la altura del fondo uterino puede ser un poco más alta de lo normal. Por el contrario, si es baja o en posición transversal (es decir horizontalmente), la altura uterina puede estar un poco por debajo de la media. Con la palpación uterina, el médico puede detectar estas situaciones e interpretar la medida de la altura uterina en consecuencia.

El tamaño de la futura madre también puede influir en la medición de la altura uterina. Si tiene sobrepeso, la presencia de tejido graso en el abdomen puede dificultar un poco la medición de la altura del fondo uterino. Un estudio también ha informado de una diferencia de 2 cm entre las medidas de la altura uterina en mujeres embarazadas delgadas y aquellas mujeres que padecen obesidad. Por lo tanto, el médico tendrá en cuenta estos diferentes elementos.

Razones para una altura uterina más alta de lo esperado

Al margen de lo señalado podemos enumerar una a una las principales causas de obtener una altura uterina mayor que la altura estándar, es decir, más de 2 cm de margen según lo establecido, son:

Embarazo gemelar;

Edad gestacional mayor de lo esperado (esta información se puede confirmar con un examen de ultrasonido);

Diabetes gestacional (como ya hemos señalado las mujeres con diabetes gestacional generalmente tienen hijos más grandes que el promedio, un análisis de sangre puede diagnosticar esta afección);

Bebé grande, dado que los factores genéticos influyen directamente en el desarrollo del bebé, es probable que sea un bebé más grande que el promedio o perfectamente sano;

Fibromas;

Líquido amniótico en mayor cantidad;

Placenta previa , que como hemos señalado también, puede colocar al bebé en una posición más alta;

Posición del bebé encajado, ya que cuando se encaja en el cuello del útero está en una posición más baja;

Músculos abdominales flexibles, que permiten una mayor expansión uterina al ofrecer menor resistencia al crecimiento. Común en mujeres que han tenido embarazos anteriores.

Razones para una altura uterina inferior a la esperada

Cuando la medida de la altura uterina esté por debajo de las expectativas, también será necesario investigar las causas a través de nuevas pruebas. Conoce las principales causas de una altura uterina inferior a la esperada:

Edad gestacional inferior a la esperada (información que se puede confirmar con la ayuda de una ecografía);

Estatura baja de las mujeres embarazadas, ya que las mujeres más bajas tienden a tener una barriga más pequeña;

Líquido amniótico menor;

Crecimiento intrauterino restringido, que debe evaluarse para descubrir causas que pueden ser genéticas (padres pequeños), problemas con el desarrollo del bebé o con la salud de la gestante.

Preeclampsia ;

Desnutrición de la madre;

Abuso de alcohol y drogas;

Uso de ciertos medicamentos sin la debida supervisión médica;

Músculos abdominales definidos, que por ser más fuertes no permiten que la barriga se expanda como en la mayoría de mujeres, pero eso no quiere decir que el bebé no esté sano.

¿Qué pasa si la altura del fondo uterino es demasiado baja?

Una altura del fondo uterina baja a veces puede mostrar una cantidad baja de líquido amniótico, pero esto es bastante raro. En este caso, existe el riesgo de retraso del crecimiento intrauterino, ya que el feto está insuficientemente nutrido. Ante la más mínima duda, el ginecólogo prescribirá una ecografía de vigilancia y determinados exámenes que permitirán comprobar el buen estado de salud del feto.

En caso de retraso del crecimiento intrauterino , el seguimiento médico requerido puede incluir la hospitalización. Si el embarazo se acerca a su término, se puede iniciar el parto para proteger al bebé.

¿Qué pasa si la altura del fondo uterino es demasiado alta?

Contrariamente a la creencia popular, una altura del fondo uterino alta no significa necesariamente que un luchador de sumo en miniatura se esté preparando para entrar en este mundo. A veces, este exceso se debe simplemente a la abundancia de líquido amniótico. Sin embargo, es cierto, también puede revelar patologías graves, en particular malformaciones del tracto digestivo o del sistema nervioso central. Si la madre tiene diabetes insulinodependiente, esto también puede causar edema, al igual que los casos extremadamente raros de incompatibilidad rh. Estas patologías, que pueden requerir el inicio prematuro del parto, no son reveladas por la medición de la altura uterina: esta medición solo sirve como alerta, por lo que la ecografía cuyas mediciones son mucho más confiables, servirá para hacer un diagnóstico.