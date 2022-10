¿Por qué elegir un desodorante seguro durante la lactancia? La pregunta nos la hacemos en relación a los ingredientes, que tal vez pueden llegar a afectar a la leche materna, pero además debemos saber bien cuál es la diferencia entre desodorante y antitranspirante ya que tal vez uno te vaya mejor que el otro durante este periodo, de modo que te hablamos con detalle de todo ello a continuación.

Elegir un desodorante seguro durante la lactancia es importante ya que dependiendo del que elijamos puede que tenga ingredientes que no son para nada adecuados. Por ejemplo, en los antitranspirantes que crean una barrera contra la sudoración, solemos encontrarnos con ingredientes solventes como el aluminio. Sin embargo, si usas un desodorante todavía vas a sudar, pero te servirá para eliminar, reducir o enmascarar el olor cuando sudas. En el caso de los desodorantes tenemos que decir que a menudo se fabrican con ingredientes antibacterianos como Triclosan y fragancias.

Te vas a dar cuenta enseguida que si comienzas a buscar los ingredientes de las grandes compañías de desodorantes y antitranspirantes y realiza una investigación sobre estos ingredientes cuestionables, te vas a sorprender.

Cómo evitar el sudor durante la lactancia

Nuestro cuerpo necesita sudar. Así es como somos capaces de regular nuestra temperatura. No solo eso, el sudor es una de las formas en que nuestro cuerpo se deshace de las toxinas. Si obstruimos nuestros poros con estos productos llenos de químicos, no dejamos que nuestra piel respire. Un gran no.

Sin embargo, el hecho de que nuestro cuerpo necesite sudar no significa que tengamos que seguir oliendo. Durante la lactancia puede incluso que sudes más por todo el esfuerzo que conlleva pero en lugar de un antitranspirante, es mejor elegir un buen desodorante. Uno eso sí que sea adecuado con tu momento actual.

Evita las «fragancias»

En este sentido, en lugar de cubrir el olor con una fragancia, algunos desodorantes incluyen bicarbonato de sodio , que evita que se formen las bacterias que causan el mal olor.

Mantén tus hormonas bajo control con un desodorante orgánico

Como madres que amamantan, nuestras hormonas ya están alborotadas. ¿Sabías que los desodorantes químicos regulares contienen parabenos? Y los parabenos son estrógenos. Nuestro cuerpo absorbe el estrógeno a través de la piel y esto puede causar un desequilibrio hormonal . ¡No gracias! Los desodorantes orgánicos no contienen parabenos de modo que pueden ser mejor opción.

Cuidado con el riesgo de cáncer de mama

Al margen de la lactancia y siempre sobre el uso de este tipo de producto para la higiene es mejor elegir lo mencionado, sin perfume y sin sulfatos y también descarta los antitranspirantes que pueden contener sustancias químicas cancerígenas, que se atascan en nuestro cuerpo, ya que no podemos excretarlos con el sudor. Además, aún más de estos químicos pueden ser absorbidos si tenemos pequeñas abrasiones en la piel. Al estar las axilas tan cerca de los ganglios linfáticos y los senos, las toxinas pueden acumularse fácilmente allí, lo que lleva a que las células se transformen en cáncer.