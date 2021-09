Muchas veces puede ocurrir que el bebé no duerma por las noches y aunque las causas para ello pueden ser muchas, desde hambre a cólicos o que tenga el pañal sucio también es posible que el bebé no descanse porque sencillamente todavía no ha aprendido a hacerlo, de modo que es posible que los padres hayan pensado en darle melatonina, pero ¿a qué se corresponde esta solución exactamente? ¿es bueno darle melatonina a los bebés?.

¿Se puede dar melatonina a los bebés para que duerman mejor?

La melatonina es una hormona producida por la glándula pineal , que juega un papel en el ciclo natural de sueño-vigilia. Los niveles naturales de melatonina en la sangre son más altos por la noche, y algunas investigaciones sugieren que los suplementos de melatonina pueden ser útiles para tratar los trastornos del sueño , como el retraso del sueño, y para aliviar el insomnio y el desfase horario. La melatonina generalmente es segura si se utiliza durante poco tiempo. A diferencia de muchos medicamentos para dormir, es poco probable que sea adictiva.

Sin embargo, no es una sustancia totalmente inofensiva y sin riesgos . Los efectos secundarios más comunes son dolor de cabeza, mareos, náuseas y somnolencia. Sin embargo, también puede causar depresión a corto plazo, temblor leve, ansiedad leve, calambres abdominales, irritabilidad, disminución del estado de alerta, confusión o desorientación e hipotensión.

¿Se puede administrar a los niños?

Es un tema bastante controvertido. Ciertamente no es peligroso administrar melatonina al niño , si se siguen las dosis correctas y siempre con la supervisión del pediatra. Los padres, sin embargo, deben recordar que la melatonina es una hormona con efectos en todo el cuerpo y aún no se sabe exactamente cuáles son las consecuencias a largo plazo del uso de esta sustancia, por lo que no puede ser un tratamiento continuo mientras se esperan los pasos del insomnio del niño.

Además, los bebés no tienen un ciclo de sueño de 24 horas y no producen mucha melatonina hasta aproximadamente los 3 o 4 meses de edad. ¿Por qué? Al principio, el descanso del bebé está regulado por su necesidad de comer. Es normal y se espera que se despierten cada 2 a 3 horas para amamantar. Esto explica por qué la producción de melatonina no forma parte del ciclo de sueño del bebé y su administración sería contraria a su fisiología y reloj biológico normales, en los primeros meses de vida. Se puede administrar en gotas solo de 9 a 12 meses . La dosis mínima corresponde a 3 miligramos.

Además, en este momento, los expertos en el campo del sueño pediátrico no consideran adecuado, en general, administrar melatonina a los niños. Hay formas mucho más seguras y comprobadas de lograr que se duerma, cómo enseñarle a calmarse por sí mismo y cómo establecer una higiene adecuada del sueño.