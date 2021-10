Tener picores durante el embarazo es algo de lo más común: la piel parece más seca, a veces incluso escamosa, y sientes como si una miríada de agujas microscópicas te picaran de la cabeza a los pies. Resistir la tentación de rascarse es realmente difícil, sabiendo sin embargo que esto solo puede empeorar la situación. Ahora te contamos todo lo que hay que saber sobre los picores en el embarazo, a qué se debe y cómo tratarlos.

Picores en el embarazo. Todo lo que debes saber

Los molestos picores en el embarazo es más frecuente en el tercer trimestre y depende de muchos factores. En particular, están provocados por alteraciones hormonales y corporales, por la tensión a la que está sometida la piel del abdomen y la mama (especialmente a partir del séptimo mes de gestación ), por el aumento de la sudoración y la deshidratación de la piel. Una buena mezcla de cosas que es evidente que hará que la piel nos pique.

Por otro lado, el aumento de los niveles de estrógeno afecta la elasticidad de la piel, aumentando el volumen del tejido y la retención de agua . Y solo para concluir el cuadro “agradable”, algunas modificaciones inmunológicas pueden contribuir a acentuar ciertas alergias, incluidas las alergias alimentarias, que son muy responsables de las reacciones con picazón.

Colestasis del embarazo

A priori los picores en el embarazo no deben ser signo de preocupación a pesar de la molestia que producen, sin embargo debemos estar atentos ya que puede ocurrir que el hígado se vea afectado por todos los trastornos a los que está sometido el cuerpo durante la gestación.

Las hormonas y el aumento de tamaño del niño también están involucrados en la aparición de trastornos hepáticos específicos, que en cambio están ausentes en mujeres que no están embarazadas. Es la llamada colestasis del embarazo, una enfermedad del hígado que ocurre principalmente durante la segunda mitad de la gestación. Los síntomas son picazón intensa, aumento de las transaminasas y , a veces, ictericia leve (que hace que la piel se vuelva amarillenta ).

Los médicos llaman a la picazón que ocurre durante el embarazo , particularmente en el último trimestre, «colestasis idiomática benigna». Se debe al estancamiento de la bilis en el hígado y las vías biliares y determina el cambio en la cantidad de algunas sustancias en la sangre, en particular las sales biliares que pueden aumentar hasta 100 veces y, por lo tanto, causar picazón.

Cómo aliviar los picores

Sin embargo tenemos buenas noticias ya que aunque la picazón tenderá a empeorar progresivamente hasta el parto, desaparecerá a los pocos días del nacimiento de tu bebé.

Por supuesto, no puede pasar las últimas semanas rascándote. Para aliviar la sensación de picor es necesario mantener la piel hidratada bebiendo abundante agua para reducir la retención de agua . Además de beber, trata de comer alimentos que contengan agua para ayudarte a hidratarte más. Mejor no consumir platos fritos y elaborados, huevos y salami, para no sobrecargar demasiado el hígado .

También es importante evitar los baños demasiado calientes y utilizar jabones suaves. También puedes usar talco mentolado y lociones o cremas calmantes a base de aloe vera y caléndula . Incluso el aceite de almendras o la manteca de cacao pueden aliviarte.