La temporada cálida requiere ropa más ligera por lo que lucimos más que nunca las piernas. Desafortunadamente, sin embargo, podemos tener la piel muy seca después de haber estado envueltos en pantalones y medias de nailon durante meses. La depilación, las duchas calientes y la aplicación de tan solo un poco de crema hidratante, pero también la falta de exfoliación, suelen causar el problema. ¿Qué puedes hacer?.

Piel seca en las piernas: consejos para prepararlas para el verano

Varias son las pautas a seguir para que podamos remediar el problema de la piel seca en las piernas. De hecho basta con aplicar algunos de los consejos que ahora os enumeramos para notar que en pocos días, ya tendrás las piernas frescas e hidratadas.

-Cepillado en seco. Un ritual de cepillado en seco diario ayudará a estimular la circulación en todo el cuerpo, y las cerdas ásperas también funcionarán para eliminar las células de la piel ásperas y secas adheridas a la superficie de las piernas. No hace falta que incidas demasiado fuerte o si notas que te hace daño, puedes comenzar realizando el cepillado con la piel ligeramente húmeda, justo después de haberte duchado.

-Exfolia con un exfoliante. Los exfoliantes corporales con sal súper granulada son geniales. Incluso puedes hacerte tu propio exfoliante en casa combinando una taza de azúcar morena, 1/4 taza de aceite de coco y 1/4 taza de miel. Los extiendes bien por las piernas, dejas actuar un par o tres de minutos y luego masajeas con la ayuda de un guante de crin.

-Aceite corporal. El aceite ayuda a calmar la piel con problemas, no solo humectando, sino también reduciendo el enrojecimiento y la irritación. Limpiará tus piernas de la suciedad y la piel muerta que se ha acumulado a lo largo del día y también huele increíble.

-Prueba un spray refrescante. Puedes usar agua micelar o un aerosol con aloe vera, germen de trigo o té verde. Además, no debe esparcirse, debe vaporizarse donde se necesite.

Qué evitar

Es importante ayudar a la piel con los gestos correctos, pero es aún más importante evitar las causas de la sequedad.

-No a las fragancias en jabones, lociones o limpiadores

-No ducharse o bañarse en agua muy caliente

-No te duches ni te bañes más de una vez en un período de 24 horas.

-Evita los productos que ya han causado una reacción negativa en la piel.

-No uses jabones fuertes que puedan eliminar la humedad de la piel.