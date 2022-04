Cuando el cuerpo cambia, y los niños pasan a la pubertad y luego a la adolescencia, puede que se genere ciertos efectos devastadores. No todos reaccionan de la misma manera, ver cambiar sus facciones, ver aparecer los primeros vellos o escuchar como les cambia el tono de voz puede ser un paso difícil para muchos niños. De hecho, es bastante común encontrarse el caso de niños acomplejados por el acné . ¿Qué se debe hacer en estos casos?.

Niños acomplejados por el acné

Los llamados granitos generalmente aparecen después de la pubertad , cuando el cuerpo está en medio de una convulsión. Las chicas comienzan a tener senos , se enfrentan a la aparición de vello , quizás llega la menstruación y, junto con ellos, la piel se vuelve más brillante, aparecen puntos negros y otras imperfecciones que suman molestias al gran cambio que se está produciendo. Lo mismo les sucede a los chicos, que de repente se alargan, hacen su voz más adulta, ven el primer bigote y aparecen los primeros instintos sexuales. En todo esto, no son pocos niños acomplejados por el acné , porque es una clara manifestación de este cambio.

¿Por qué y cuándo el acné afecta a los niños?

Por lo general, el acné ocurre cuando estás en la escuela secundaria . Puede suceder antes, especialmente si el desarrollo es más temprano, lo que sucede con más frecuencia en las niñas. El acné se manifiesta como una reacción de la piel a un trastorno inflamatorio del folículo piloso y las glándulas sebáceas : puede aparecer como un comedón , es decir, la espinilla, o como granos (más bien como quistes o con una punta blanca/amarilla).

A los motivos hormonales , por tanto, se suman los malos hábitos de los chicos, muchas veces refrendados también por las madres u otros miembros de la familia.

Qué hacer en caso de acné en niños

A algunos niños no les importa, para otros las espinillas representan un verdadero complejo . El primer paso obviamente es consultar con un dermatólogo para entender si es apropiado intervenir con productos y de qué tipo. Es importante no usar remedios caseros que pueden empeorar la situación : no al dentífrico para los granitos, al uso del limón “para desinflamar” o a la limpieza facial casera.

Incluso la elección de los cosméticos debe ser muy precisa y no basarse en publicidad o consejos de amigos. Es por esto que es importante hablar con un especialista, quien podrá evaluar el tipo de piel y el acné .

Entre los buenos hábitos a poner en práctica para limitar la aparición de acné se encuentran:

limpia la piel por la mañana y por la noche con productos no agresivos y sin aceite, y seca bien sin frotar.

con productos no agresivos y sin aceite, y seca bien sin frotar. evita cualquier producto a base de aceite o excesivamente graso, pero usa solo los recomendados por el médico

o excesivamente graso, pero usa solo los recomendados por el médico cambia la funda de la almohada con frecuencia y usa un detergente natural

y usa un detergente natural no dejes que el niño se toque la cara con las manos

no aprietes las espinillas ni los puntos negros

ni los puntos negros no utilices productos agresivos como el alcohol

Procura que tenga una alimentación sana , evitando embutidos, quesos, dulces y que beba mucha agua

Superar el complejo de espinillas

Pero, ¿qué hacer si, a pesar de todas las precauciones, el acné sigue ahí? Es importante que el niño o niña se sienta comprendido por sus padres. Nunca debes dejar pasar este complejo, sino hacer todo lo posible para aliviar el problema, tanto consultando a los médicos cuando sea necesario como ayudando a tu hijo a practicar buenos hábitos. Se sabe que los niños son perezosos, y en la adolescencia lo son aún más: intenta hacer la rutina de la mañana y la noche juntos, esfuérzate en cocinar comidas que no contengan demasiada azúcar o en servir productos envasados ​​con frecuencia.

Si las molestias no desaparecen, es bueno hablar con el niño sobre las expectativas respecto a su propio cuerpo . No solo porque el acné suele ser un problema temporal (aunque rara vez continúa hasta la edad adulta), sino porque no identifica a una persona, no compromete sus habilidades, su inteligencia, su valor. Enfatiza la importancia de la sustancia más que de la apariencia , y no te quejes si tienes una espinilla , o si sientes que está engordando : la mejor manera de hacer que tus hijos acepten su cuerpo es respetar como son en todo momento.

De todos modos, una buena rutina de piel ayuda bastante, salvo en casos muy raros. Incluso una sesión con la esteticista (que sea cualificada y de confianza) puede ayudar tanto a eliminar los puntos negros como a aliviar las espinillas, y será un buen momento para compartir. Si realmente ves que la situación no mejora y el niño está en crisis, tanto como para comprometer la vida diaria, habla con un psicólogo.