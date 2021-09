Ahora que ya has confirmado que el test de embarazo que te has hecho es positivo, ¿te preguntas sobre el sexo de tu futuro bebé? Para averiguarlo tendrás que esperar a la ecografía que se realiza como mínimo en el quinto mes, por lo que en caso de no poder esperar quizás haya algunas señales o trucos a los que recurrir. Ideas para saber si es niño o niña y adivinar el sexo antes de nacer el bebé

Si estáis impacientes por saber si estáis esperando una niña o un niño, podéis dejar de lado la ciencia y confiar en algunos «remedios de la abuela». Os queremos presentar 10 ideas que te permitirían averiguar el sexo de vuestro futuro bebé. Ideas o trucos que no tienen base científica alguna, pero que de alguna manera sigue teniendo muchos «creyentes» por lo que no pasará nada porque los pruebas por si acaso te sirven para adivinar el sexo del bebé.