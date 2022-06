10 juegos para llevar a la playa con los niños en verano

Parece que la llegada del verano nos lleva siempre a pensar que uno de los mejores planes que les podemos proponer a nuestros hijos, es llevarles a la playa y en el caso de que nuestro destino vacacional este año sea de playa o nos guste pasar todo el día en ella, nada como hacer que se diviertan con algunos de los mejores juegos de mesa para llevar a la playa con niños que ahora os presentamos.

Juegos de mesa para la playa

Ahora que el verano ya está entre nosotros seguro que los niños tienen ganas de pasar largas jornadas en la playa y aunque no podemos olvidarnos de llevarnos cosas esenciales como el protector solar y juegos de verano como pistolas de agua, pelota o una colchoneta, también se puede recurrir a algunos juegos de mesa que llevar con nosotros y que son aptos para que juguemos con ellos en cualquier lado, incluso en la playa.

No es cuestión de coger el Monopoly y llevarlo a la playa con nosotros si bien algunos juegos de mesa serán más aptos que otros para que los niños se diviertan bajo la sombrilla mientras juegan cerca del mar, así que tomemos nota de estos juegos por que son los mejores que podemos llevarnos a la playa este verano.

Uno Splash

El rey de los juegos de playa es sin duda el Uno y en concreto, de sus muchas versiones existentes, el UNO Splash cuyas cartas están especialmente recomendadas para que juguemos con ellas incluso si se mojan.

Se recomienda para 2 a 10 jugadores , de 7 años en adelante: cada uno recibe 7 cartas al principio, que pueden aumentar o disminuir principalmente según la suerte. El objetivo es quedarse sin cartas . Pero no olvides gritar «¡UNO!» cuando te quedes con una sola tarjeta en la mano.

Dobble Beach

Dobble es otro popular juego de mesa con su versión de bolsillo conocida como Dobble Beach, que como el anterior, es impermeable. Es un juego muy sencillo, ideal para niños a partir de 6 años , para un grupo de 2 a 8 jugadores . La duración estimada es realmente insignificante, unos 10 minutos , perfecta para mantener a todos los jugadores atentos antes de que el juego se aburra. Es un juego de reconocimiento de patrones , es decir, el reconocimiento de elementos que se repiten dentro de las cartas: cada carta tiene un solo elemento en común con la otra. Este mecanismo básico caracteriza los 5 minijuegos contenidos en el interior: para ganar tienes que ser el más rápido para encontrar el símbolo idéntico, nombrarlo en voz alta y tomar, colocar o descartar la carta según el juego que estés jugando.

Hive

Hive es un juego de mesa con peones que tiene una versión de viaje y bolsillo más ligera y con piezas más pequeñas que nos podemos llevar sin problema a la playa. El juego está diseñado para solo dos jugadores , porque toma sus movimientos y mecánicas del ajedrez . Se recomienda a partir de los 9 años.

Es un juego táctico, en el que existen cinco categorías diferentes de peones, cada uno habilitado para realizar ciertos movimientos y jugadas. El objetivo final es rodear a la abeja reina del oponente antes de que él haga lo mismo. La duración media del juego es de unos 20 minutos , la configuración es muy rápida y la comprensión de las reglas es bastante simple.

Tantrix

Tantrix es la evolución de Trax , un juego de estrategia abstracto para 4 jugadores , similar a un cruce entre dominó y rompecabezas . Es un juego extremadamente flexible , recomendado para mayores de 8 años . En su dinámica básica, es un juego de posicionamiento : su objetivo es completar un rompecabezas con todas las piezas disponibles, de manera que las líneas de cada pieza unan las líneas del mismo color que las piezas contiguas, para completar caminos. Quien logre completar los cursos antes que los demás, gana.

Perudo

Si buscas un juego de mesa sencillo que dure menos de 30 minutos y te permita poner a prueba tus habilidades como faroleador y apostador , entonces Perudo es para ti. Apto para mayores de 8 años , con un mínimo de 2 y un máximo de 6 jugadores . Es un juego de tirar de tu suerte : descubre hasta dónde te puede llevar tu suerte. Es extremadamente simple en su dinámica, requiriendo solo el vidrio y las 5 tuercas contenidas en el paquete y una superficie de apoyo estable. Cada jugador debe agitar el frasco, darle la vuelta sobre la mesa y contar el puntaje, sin decírselo a los demás.

Luego apuestas a la puntuación de los demás y tienes que farolear y/o desenmascarar el farol de los otros jugadores. Gana quien se quede con más dados. En poco tiempo y con una dinámica de cambios muy rápida, este título te mantendrá ocupado por poco tiempo, pero pondrá a prueba tu expresividad: la mejor máscara ganará la partida.

Sushi Go Party!

En Sushi Go Party! De 2 a 5 jugadores jugarán cartas que representan tipos de sushi. Los combos de cartas idénticas generan más puntos incluso ante una mayor dificultad a la hora de poder hacer parejas, tríos o cuadruples para formar un menú de sushi. Eso sí debes ir rápido porque los jugadores, a partir de 8 años, deben ir cogiendo las cartas que vayan soltando los demás e ir dejando las suyas para configurar su plato.

The Mind

De los editores de la aclamada serie The Game , The Mind es más que un simple juego de cartas . Es un verdadero experimento, un viaje en el que cada jugador recibe un número de cartas igual al nivel que está jugando; el objetivo es deshacerse de las cartas jugándolas en el centro de una en una y en orden ascendente, pero las cartas se pueden dejar en cualquier momento: no hay turnos de juego, no se puede intercambiar ni acordar información. Si logran pasar el último nivel juntos, habrán ganado el juego, pero para poder ganar necesitarán estar en completa armonía. También hay una versión extrema aún más compleja donde hay dos mazos para jugar al mismo tiempo en orden ascendente y descendente, donde tendrás que jugar a ciegas y también tendrás que lidiar con el tiempo. A partir de 10 años.

¡Bang!

¡Bang! es un juego de rol que utiliza cartas occidentales para delinear el contexto y el entorno. Como su propio nombre indica, se trata de un juego de disparos en el que un sheriff y sus ayudantes se enfrentan a un grupo de delincuentes, incluido un arrepentido, que está ayudando al enemigo. Cada jugador tiene un objetivo específico: el ganador es el que logra cumplir su objetivo antes que los demás.

El título es apto para mayores de 8 años, para un mínimo de 4 y un máximo de 7 jugadores. La versión básica se enriquece con una serie de seis posibles expansiones , una versión de lujo, una versión de duelo y una versión que utiliza dados para dar más espacio al componente aleatorio de la suerte dentro del juego, que toma el nombre de Bang! – El juego de los dados.

Coloretto

Coloretto es un juego de cartas tan famoso como sencillo . Las reglas se explican en menos de un minuto y un juego lleva a otro: cada jugador en su turno elige si saca una carta de camaleón y la coloca en una fila que debe tener menos de tres, o si toma una fila de cartas del mesa. Es posible coleccionar camaleones de cualquier color, pero cuidado: algunos colores valen puntos, mientras que otros los hacen perder. El número de jugadores va de 2 a 5 y se recomienda a partir de los 8 años.

Jungle Speed Beach

Entre los juegos de playa más famosos se encuentra definitivamente Jungle Speed ​​Beach , una versión en plástico a prueba de agua del tradicional Jungle Speed. Un juego de habilidad y reflejos , en el que puedes poner a prueba tu coordinación mano-ojo : las distintas rondas comienzan con una primera ronda de distribución de cartas . Cada jugador debe intentar deshacerse de las cartas que tiene en la mano lo más rápido posible para ganar el juego. ¿Cómo? En cada mano habrá dos jugadores que recibirán la misma carta, cada uno de los dos deberá agarrar el tótem lo más rápido posible colocado en el centro de la mesa: el que lo toma primero le da su carta al oponente.

Ya por la descripción es posible entender que el título se adapta perfectamente a los días en el mar, porque la mecánica del juego es extremadamente simple y requiere muy pocas palabras para ser explicada. Jugando todos juntos a la vez se eliminan los tiempos muertos y se juega con implicación y alegría. Recomendado a partir de 8 años.