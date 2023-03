Los bebé suelen enfermar o resfriarse con relativa frecuencia y también se pueden dar casos en los que de repente notemos que tienen un aumento de temperatura. Para poder controlar bien si el niño tiene fiebre o no, se hace necesario contar con algo que de hecho resulta esencial en todas las casas: el termómetro, pero sabiendo que existen de varios tipos puede que no sepamos cuál elegir al tener un bebé en casa. Veamos a continuación cuál es el mejor termómetro para bebés, cuál elegir y por qué.

Termómetro para bebés: ¿cuál elegir y por qué?

En el mercado existen muchos tipos diferentes de termómetros para bebés disponibles para comprar, por lo que si no tienes demasiada experiencia o no has comprado un termómetro antes puedes sentirte abrumado cuando los analizas o los descubres por primera vez.

Termómetros de oído para niños

La mayoría de los médicos usan un termómetro de oído digital para tomar la temperatura de los bebés, ya que es rápido, indoloro, no requiere que el bebé esté quieto la mayor parte del tiempo y proporciona una lectura precisa de la temperatura corporal del bebé.

Las versiones caseras de termómetros de oído están ampliamente disponibles y se pueden usar con cuidado incluso en los niños más pequeños.

Termómetros de frente para bebés

Una alternativa popular es el termómetro infrarrojo para la frente del bebé. Estos termómetros brindan una lectura de la temperatura de la frente de su bebé sin contacto físico, lo cual es excelente para cuando tu bebé está durmiendo o retorciéndose. Asegúrate de seguir las instrucciones, especialmente con respecto a la distancia correcta desde la cual tomar la lectura para obtener un resultado preciso.

Termómetros de axila para niños

Otra opción es el termómetro axilar, que suele ser económico y sencillo; la mayoría de pediatras lo recomiendan especialmente para los recién nacidos porque es fácil de usar, cómodo y seguro.

La mayoría de estos tipos de termómetros se pueden usar como termómetros orales y axilares y también se pueden usar debajo de la barbilla.

Termómetros multiusos para bebés

Los termómetros de axilas para bebés son lo que llamamos termómetros multiusos y, además de en la boca y debajo de la barbilla, también se pueden usar por vía rectal. En cualquier caso, como todas las cosas que los bebés se llevan a la boca, estos termómetros deben esterilizarse -muy bien- antes de cada uso, de modo que dado que puede que sea el termómetro que acabes usando los primeros meses del bebé, debes asegurarte bien de seguir las instrucciones de uso en lo que respecta a su limpieza y desinfección y por otro lado, usarlo sólo con el bebé y no hacer que sea el termómetro de toda la familia.