Cuando estás embarazada, hay muchas cosas que tus médicos y seres queridos te aconsejan y desaconsejan. Se espera que comas sano, aumentes los nutrientes, hagas ejercicio y te mantengas alejada de los hábitos de estilo de vida poco saludables. Además, necesitas una buena noche de sueño, que puede ser difícil de lograr durante este tiempo. Especialmente si eres alguien a quien generalmente le gusta dormir boca abajo, puede que no sea la mejor idea ahora que estás embarazada y tienes un embarazo. Por lo tanto, descubramos cuál es la mejor posición para dormir durante el embarazo y qué lado elegir: si el derecho o el izquierdo.

Posición para dormir durante el embarazo

Durante el embarazo, la mayoría de los médicos aconsejan a las mujeres que duerman sobre su lado izquierdo con las rodillas dobladas. Se dice que es una de las posiciones más cómodas e «ideales» para dormir. Dado que el hígado está ubicado en el lado derecho del abdomen, acostarse sobre el lado izquierdo elimina la presión del órgano grande, lo que facilita su funcionamiento.

Además, dormir sobre el lado izquierdo mejora la circulación sanguínea hacia el corazón y permite un flujo sanguíneo óptimo hacia el feto, el útero, los riñones y la vena cava inferior, que es la vena más grande del cuerpo humano, ubicada en la pared abdominal posterior del lado derecho. de la aorta

Sin embargo, no hay nada de malo en cambiar de posición para dormir. Puedes recostarte accidentalmente sobre tu espalda o sobre tu lado derecho y eso está bien a menos que te sientas cómoda. Pero lo más probable es que durante tu tercer y último trimestre no duermas boca arriba, ya que no será demasiado cómodo.

Consejos para mejorar tu comodidad al dormir

Dado que las mujeres embarazadas deben dormir lo suficiente, y al margen de priorizar el lado izquierdo sobre el derecho, queremos ofrecerte algunos consejos y trucos para que puedas descansar y dormir bien durante la gestación: