Con los años, la alimentación infantil ha cambiado mucho y la lactancia materna se ha convertido en algo que la madre puede decidir libremente sin necesidad de sentirse culpable. Qué duda cabe que dar el pecho al bebé es siempre lo que más suele aconsejarse, pero lo cierto es que son muchas las situaciones que se pueden dar, desde una baja producción de leche, pasando por el hecho de que el bebé no se adapte bien al pecho o que la madre, no tenga posibilidad de alimentar a su hijo por cuestiones como el trabajo y no quiera estar utilizando un extractor de leche todo el rato. La lactancia a través de biberón y con leche de fórmula es también una opción de modo que nada como analizar ambos casos y decidir que preferimos en nuestro caso particular para alimentar al bebé: ¿Lactancia materna o biberón?.

¿Lactancia materna o biberón?

En el pasado la alimentación al bebé se dedicaba principalmente a amamantar, mientras que hoy por motivos laborales y organizativos se opta por dar leche de fórmula. Una elección que también puede ser consecuencia de una baja producción de leche o incluso de la ausencia de leche.

Veamos entonces qué hacer en el caso de que tengas cualquier problema con la lactancia materna y qué debes hacer para una buena alimentación en caso de que no te quede más remedio que alimentar con leche de fórmula o de hecho, biberón.

¿Por qué no estoy produciendo leche?

Los problemas más comunes por falta de producción de leche son:

Mal manejo de la lactancia

Anomalía de la estructura mamaria

de la Anomalía del funcionamiento de las glándulas.

Durante el período de embarazo, es bueno participar en un curso prenatal, para conocer los métodos de lactancia y la mejor manera de manejar la lactancia. También existe la posibilidad de incurrir en una mala producción de leche, en este caso se debe consultar al pediatra ya que generalmente el problema se resuelve con la adición de leche artificial a la natural.

La producción deficiente de leche puede ser causada por un fragmento de la placenta que no se expulsa durante el parto. De hecho, la placenta produce progesterona que inhibe la producción de prolactina y por lo tanto la producción de leche. Es bueno descubrir las razones de este problema y solucionarlas. El estrés afecta la producción de leche, una actitud tranquila y sosegada ayuda a afrontar la lactancia de la mejor manera posible .

¿Cuánta fórmula infantil?

Inmediatamente después del nacimiento, el bebé come muy poca leche, pero muchas veces al día . Las comidas del hospital son unos 30 ml de leche al menos 6 veces al día y aumentarán siguiendo más o menos este patrón:

1-2 semanas 60-90 ml 6 veces al día

1 mes 90-120 ml 6 veces al día

2 meses 120-130 ml 6 veces al día

3 meses 150-160 ml 6 veces al día

4 meses 180 ml 5 veces al día

Por supuesto, lo mejor será consultar al pediatra cuál es la mejor cantidad para tu bebé, en función de su estructura física y la demanda de alimentos del niño. Establecer la mesa de alimentación de tu bebé junto con el especialista es la mejor elección.

Primera lactancia

La lactancia materna beneficia tanto a la madre como al bebé . Es bueno que el contacto entre madre e hijo se produzca inmediatamente después del nacimiento, la colocación del bebé sobre el pecho de la madre durante un tiempo medio-largo ayuda a fortalecer el vínculo de apego y provoca que el bebé empiece a buscar el pecho de un manera natural.

La tarea de las matronas es ayudar a la madre a colocar al bebé en la posición correcta, sin forzar demasiado el tiempo.

Durante la primera toma, sería mejor si el personal médico estuviera presente para verificar que el agarre del seno sea correcto y posiblemente corregir el posicionamiento.

La lactancia materna efectiva requiere que:

La madre esté relajada y no cansada.

y no cansada. El bebé está cerca del cuerpo de la madre.

está del cuerpo de la madre. El cuerpo del bebé está bien sostenido.

Madre y bebé se miren a los ojos

La boca del bebé esté abierta

del bebé esté abierta Labios vueltos hacia afuera

Siente la deglución

Succión lenta y profunda

Por otro lado, lo que conlleva una lactancia ineficaz es precisamente el estrés y la tensión por parte del recién nacido y de la madre. Un recién nacido con la boca cerrada y la falta de succión y deglución son signos claros y evidentes de que se debe mejorar la lactancia materna .

Beneficios de la lactancia materna

La lactancia materna es beneficiosa tanto en el momento como a largo plazo.

La lactancia materna puede ser dolorosa y complicada al principio, pero luego hace que tanto la madre como el bebé se sientan mejor.

Tiene beneficios para el bebé:

Reduce la aparición de gastroenteritis

Protege de infecciones respiratorias

Reduce el riesgo de desarrollar alergias.

Mejora el desarrollo del cuerpo y la visión.

Mejora el desarrollo intestinal y evitar obstrucciones intestinales

Transmisión de anticuerpos

Beneficios para mamá:

La leche siempre está disponible.

Favorece la relación madre-hijo

Ayuda a perder los kilos del embarazo.

Previene el cáncer de mama y de ovario

Pospone el regreso de tu ciclo menstrual

Totalmente libre

Relájate mamá y bebé

Reduce la probabilidad de depresión posparto

Es importante conocer a nuestro bebé y ayudarlo a afrontar mejor los primeros momentos de la vida. Que la lactancia tenga múltiples beneficios no implica que sea la única opción para nuestro bebé. De hecho ya hemos visto como la leche de fórmula es una opción más que viable. Dependerá de cada mujer tomar la decisión más adecuada.