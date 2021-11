Con el tiempo, nuestro estilo de crianza ha cambiado, al igual que la edad de los padres. Atrás quedaron los días en que las parejas planeaban tener bebés antes de cumplir los 30. Hoy en día, las personas optan por tener bebés más tarde cuando tienen más recursos y experiencia para cuidar a los niños. Pero una y otra vez, se han planteado preguntas sobre si tener bebés tarde puede afectar el desarrollo de los niños. Conozcamos más sobre esto y qué impacto puede tener en niños y padres, el aumento de la edad de los padres a la hora de tener un bebé.

El impacto del aumento de la edad de los padres en los niños y los padres

Los expertos en la materia tienen opiniones divididas al respecto por lo que no podemos decir que exista una conclusión que nos de una respuesta absoluta. Algunos creen que un aumento en la edad de los padres favorece mientras que otros señalan el problema que puede derivar por ello.

De este modo, lo que sí que podemos hacer es analizar algunos de los posibles beneficios y desventajas de tener hijos cuando ya sobrepasamos la treintena e incluso los cuarenta años.

Pérdida de embarazo

Tanto la ciencia como la sabiduría popular sugieren que las parejas que tienen hijos a los 20 años tienen bebés sanos e incluso el riesgo de pérdida del embarazo y defectos de nacimiento es bajo. Eso es porque cuando estamos en la veintena el sistema reproductivo tanto de hombres como de mujeres funciona de manera eficiente. Después de los 40 en los hombres, el conteo y la calidad de los espermatozoides se degradan y lo mismo ocurre con los óvulos de las mujeres. Las condiciones metabólicas adicionales, como la hipertensión arterial y la diabetes, dificultan la concepción.

El desarrollo mental de los niños

Algunas investigaciones también sugieren que la edad materna avanzada puede conducir a una disminución de los resultados neurocognitivos. Según un estudio de 2009, tener un padre mayor puede ser una razón para la disminución de los resultados neurocognitivos en los niños durante la infancia y la niñez. Otro estudio publicado en la revista Molecular Psychiatry sugirió que la edad del padre también puede estar relacionada con un mayor riesgo de autismo en los niños.

La salud mental de los padres

Las preocupaciones biológicas son obvias en el caso de los padres mayores, pero cuando se trata de salud mental, tener bebés más tarde es una opción mucho más recomendada. Diferentes estudios sugieren que los hijos de padres mayores tienen un impacto menos negativo en su bienestar mental. Es más común en el caso de padres mayores. En el caso de las madres mayores, no hubo claras ventajas psicosociales para los bebés. Los estudios sugieren que las madres mayores son más maduras, educadas y menos propensas a participar en conductas de riesgo durante el embarazo.

¿Cuál es el momento adecuado para tener bebés?

No hay un momento adecuado o incorrecto para tener bebés. Los diferentes estudios tienen diferentes resultados. Por lo tanto, no se puede decir claramente cuándo se debe planificar a los bebés. Para establecer un grupo de edad exacto, se necesita más investigación en esta área. Depende completamente de ti y de tu pareja a la hora de planificar bebés. Lo más importante es estar preparado mentalmente para criar a un niño porque no es un trabajo fácil.