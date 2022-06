Tu bebé nace y después de potencialmente empujar, sudar, llorar… Es normal que quieras lavarte de pies a cabeza. ¿Te preguntas cuándo ducharse después del parto o de dar a luz? Te damos la respuesta para que sepas cuánto tiempo debes esperar en función de si se ha tratado de un parto vaginal o de una cesárea y también si es posible bañarse.

¿Cuándo ducharse después del parto?

Después del parto, puedes ducharte nada más levantarte (pero al estar en el hospital debe hacerse con la ayuda del personal de enfermería, por el riesgo de molestias. Puede que también te ayude tu pareja o un familiar). De hecho si todo salió bien, puedes ducharte el mismo día que nazca tu bebé. No hay contraindicaciones si diste a luz por vía vaginal .

¿Cuándo ducharse después de un parto por cesárea?

Al igual que después de un parto vaginal, después de una cesárea, puedes ducharte el mismo día si no sentiste ninguna molestia al levantarte. Si tienes ganas de hacerlo, y el médico te da permiso lo puedes hacer. Sin embargo, como medida de precaución, deberás recibir ayuda dado que la cicatriz deberá estar bien cubierta. Por este motivo, y aunque esté permitido, muchas mujeres esperan a estar en casa y a que pasen varios días antes de ducharse o bañar su cuerpo al completo.

Precauciones para el lavado después del parto

Aunque te puedas duchar eso no significa que sea bueno hacerlo como antes o durante el embarazo. Es importante que evites duchar la zona vaginal. La vagina se limpia sola, lavar la vagina provoca la pérdida de «bacterias buenas» (lactobacilos). De hecho puedes pasar un poco de agua, pero es mejor que no pases jabón.

Si diste a luz por cesárea, aunque los puntos son seguros con el agua, asegúrate de no frotar la herida durante el lavado.

Prefiere los jabones suaves y sin fragancia a los irritantes jabones perfumados. Huelen igual de bien y limitan el riesgo de irritación.

Al terminar la ducha, es muy importante que seques el perineo porque los gérmenes aprecian la humedad y el calor. Esto es válido para todas las mujeres, madres jóvenes o no, ¡deben evitarse a toda costa!

¿Cuándo debes bañarte después de dar a luz?

Si diste a luz por vía vaginal deberás tener un poco de paciencia. A diferencia de la ducha, se recomienda esperar un mes después del parto para bañarse , ¡y no antes! De hecho, existe el riesgo de que crezcan bacterias en el útero, siempre que el cuello uterino no esté completamente cerrado. Generalmente, es desde el momento en que cesa el sangrado. ¿Ha tenido una episiotomía o un desgarro? Todavía no es posible el baño porque hay que dar tiempo para curar un perineo desgarrado que se ha beneficiado de puntos de sutura.

Si diste a luz por cesárea será lo mismo. Debes respetar un plazo de 1 mes para poder disfrutar de un buen baño caliente. Una cicatriz de cesárea también tarda alrededor de un mes en sanar. Por otro lado será bueno revisar los puntos de la cesárea con un profesional de la salud para ver si están bien curados antes de darse un baño.