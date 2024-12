El consejo de un famoso pediatra español si tu hijo llora por las noches: «Si le dices…»

Criar a un hijo es una de las experiencias más gratificantes, pero también una de las más desafiantes para cualquier padre o madre. Desde las noches sin dormir hasta las dudas constantes sobre si se está haciendo lo correcto, la crianza pone a prueba la paciencia y el amor de cualquier familia. Por ello, ante cualquier duda que nos pueda surgir, es bueno seguir los consejos de los expertos, como el pediatra español, Carlos González, que recientemente daba a conocer un buen consejo sobre qué hacer si tu hijo llora por las noches.

González tiene una cuenta en TikTok en la que comparte vídeos sobre su podcast. Un de los más recientes, se ha viralizado dado que contiene un mensaje que está haciendo reflexionar a miles de padres sobre cómo manejar los llantos nocturnos de los niños. En su video el experto lanza una reflexión tan sencilla como profunda. Con un tono directo y empático, recuerda que los niños pequeños no lloran para manipular a sus padres ni para conseguir juguetes o dulces. Lo hacen para expresar una necesidad emocional genuina: la búsqueda de seguridad y consuelo en los brazos de sus progenitores. El consejo de González no sólo invita a los padres a responder con paciencia y amor, sino también a replantearse la educación basada en premios y promesas materiales.

El consejo de un pediatra español si tu hijo llora por las noches

«Cuando tu hijo llora a medianoche, no te está pidiendo un juguete o un dulce. Solo pide que vayas», afirma el pediatra en su vídeo que ya cuenta con más de 50.000 visualizaciones , destacando la importancia de la presencia de los padres durante estos momentos de vulnerabilidad.

Es común escuchar que los niños «lloran para llamar la atención» o que lo hacen «porque quieren algo». Sin embargo, Carlos González desmiente este mito dado que en realidad, especialmente en los primeros años de vida, el llanto es una herramienta fundamental de comunicación. Cuando un niño llora por la noche, no está exigiendo un juguete ni una recompensa; simplemente necesita la seguridad que le proporciona la presencia de sus padres.

En este sentido, González enfatiza que intentar calmar a un niño con promesas materiales es contraproducente. «Si le dices: ‘Si durante toda esta semana no lloras por la noche y no nos llamas y duermes de un tirón, te compro el triciclo o te llevaré a Disneylandia’, no va a funcionar», afirma el especialista dado que no quieren un regalo, lo que necesitan es a sus padres.

Por qué no funcionan los premios y promesas

Según Carlos González, las promesas materiales pueden generar un efecto negativo en el niño. Si bien algunos pequeños pueden intentar «aguantar» para cumplir con lo prometido, en la mayoría de los casos, el llanto termina por imponerse. La razón es sencilla: la necesidad que los motiva no es material, sino emocional. Necesitan sentirse seguros, protegidos y amados. De hecho, en su vídeo lo deja claro «tu hijo te está pidiendo tu presencia, tu atención y tu tiempo».

De este modo, uno de los mensajes más importantes del pediatra es el valor de la presencia de los padres en la vida de sus hijos. Durante los primeros años, los padres son los referentes emocionales más importantes para los niños. Estar presentes, especialmente durante los momentos más vulnerables, como los llantos nocturnos, fortalece el vínculo afectivo y ayuda a los pequeños a desarrollar una sensación de seguridad.

Además, debemos recordar que acudir a consolar a un niño no es «mimarlo» ni «malcriarlo», como algunas creencias antiguas han promovido. Al contrario, es una forma de enseñarle que puede confiar en sus padres y que no está solo. Esta enseñanza, además de calmar el llanto, construye una base emocional sólida que será clave en el futuro.

Cómo responder a los llantos nocturnos

Entonces, ¿cómo deberían actuar los padres cuando su hijo llora por las noches? La respuesta del pediatra es sencilla: acudir y consolar. En lugar de ofrecer promesas o incentivos, lo ideal es proporcionar al niño el apoyo emocional que necesita. Un abrazo, unas palabras de calma y la simple presencia de sus padres pueden ser suficiente para tranquilizarlo.

Además, no podemos olvidar que los llantos nocturnos suelen disminuir con el tiempo a medida que los niños crecen y desarrollan una mayor autonomía emocional. Mientras tanto, la paciencia y el amor incondicional de los padres son fundamentales para superar esta etapa.

El consejo de Carlos González invita a los padres a reflexionar sobre el tipo de educación que desean brindar a sus hijos. En un mundo en el que muchas veces se priorizan los resultados rápidos y los incentivos materiales, este pediatra recuerda que la crianza no se trata de «negociar» con los niños, sino de acompañarlos y comprender sus emociones.

Los llantos nocturnos pueden ser desafiantes y agotadores, pero también son una oportunidad para fortalecer el vínculo entre padres e hijos. Acudir a su llamada, calmarlos y ofrecerles seguridad es la mejor manera de responder a sus necesidades. Al final, el amor y la paciencia son las herramientas más poderosas para acompañar a los niños en su desarrollo emocional.