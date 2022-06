Una de las actividades que más gusta a los niños especialmente cuando son pequeños es la de dibujar y aunque muchas veces esos dibujos están influenciados por su imaginación, también lo están por sus experiencias, aunque sean todavía pocas. De hecho, cuando algún niño tiene un trauma o acude al psicólogo por cualquier motivo que haya llevado a que el pediatra lo derive a este especialista es normal que se analicen sus dibujos, de modo que si tú mismo/a deseas analizar lo que dibuja tu hijo o hija, atento/a porque te damos algunas pautas a seguir para que sepas cómo debes interpretar los dibujos de los niños.

Cómo interpretar dibujos de los niños

Los dibujos de los niños suelen representar cosas que les rodean y también pertenecientes a su imaginación, o lo que interpretan de diversas situaciones. Podemos entender que el dibujo es otro de los modos de expresión de nuestros hijos, de modo que será bueno saber cómo interpretar los dibujos de los niños.

Los dibujos que hacen los niños y la interpretación de estos, suele estar relacionado con el campo de la psicología, lo que significa que ni los maestros ni los educadores infantiles están completamente capacitados para descifrar dibujos. Sin embargo, hay signos de advertencia presentes en los dibujos de los niños que pueden alertar a padres y maestros. Veamos entonces qué pasos seguir para interpretar los dibujos que hacen nuestros hijos.

Los terapeutas que son expertos en la materia afirman que la interpretación de los dibujos debe hacerse de acuerdo con la edad del niño, es decir, un dibujo completamente negro de un niño de 2 años puede no tener connotaciones negativas ya que el niño aún no es consciente de la elección del color, tal y como sí lo es un niño de 4 o 5 años. Sin embargo, los psicólogos van más allá en este sentido y argumentan que es importante no evaluar el dibujo solo, sino considerar más allá de la edad, la personalidad, el desarrollo cognitivo y la historia del dibujo del niño. Además, existe, por supuesto, el contexto del dibujo, es decir, se sugiere que el adulto a menudo hable con el niño sobre lo que dibuja o el porqué lo dibuja.

De este modo, para interpretar los dibujos de los niños deberemos tener en cuenta:

Colores usados y vivacidad

usados y vivacidad Trazo , es decir, si tiene una interrupción forzada o de rastreo

, es decir, si tiene una interrupción forzada o de rastreo Existencia de sombras

Aislamiento de ciertas figuras («encerradas» dentro de un cuadrado o círculo, por ejemplo)

de ciertas («encerradas» dentro de un cuadrado o círculo, por ejemplo) Ausencia de ciertas figuras o representación en una escala muy pequeña.

o representación en una escala muy pequeña. Agresividad de ciertas figuras

de ciertas figuras El niño comienza a dibujar continuamente escenarios de violencia .

. Dibuja repetidamente la misma imagen

la misma imagen Dibuja imágenes que raya o borra después de dibujar

Dibuja figuras sin cabeza o sin rostro

No es capaz de dibujarse en una imagen familiar , por ejemplo

, por ejemplo Dibuja escenarios que no son apropiados para su edad

En el caso de identificar estas señales, no tenemos ni que asustarnos y mucho menos, prohibir al niño que dibuje. El dibujo puede revelar algo negativo o no. Pero independientemente de la conclusión final, siempre es preferible saber y descubrir a tiempo algo que no está tan bien en la vida del niño.

El porqué de ese dibujo

Por otro lado, es importante que mantengas un diálogo con el niño y el porqué de ese dibujo. Debes saber el motivo o la historia del dibujo. Qué le ha llevado a por ejemplo dibujar a algún miembro de la familia o a un amigo, y luego tacharlo, o porqué lo pinta todo con el mismo color.

En el caso de haber encontrado una o más «señales de advertencia» de las que os hemos mencionado en la lista, es importante reunir los dibujos más recientes del niño para ver si hay una recurrencia de este patrón o no. Si es necesario, organiza una reunión con el maestro para que también puedas tener acceso a los dibujos realizados en la escuela y en el caso de que los dibujos te sigan alarmando, quizás debas buscar ayuda en un profesional pero sobretodo, no desanimes al niño de dibujar, esta es una actividad lúdica, creativa y educativa que debe practicarse continuamente, porque sus beneficios son más que muchos.

Significado de los dibujos más comunes

Por otro lado, será también algo bueno conocer el significado de aquellos dibujos que suelen ser recurrentes en los más pequeños, dado que podemos identificarlos con la psique humana y en lo que se fijan los expertos.

El dibujo de la figura humana La figura humana revela cómo el niño se percibe a sí mismo. Observamos:

Tamaño : una figura demasiado pequeña denota timidez y poca confianza en sí mismo;

: una figura demasiado pequeña denota timidez y poca confianza en sí mismo; Cabeza : si es muy grande indica egocentrismo o exuberancia; la dificultad de relacionarse con los demás es muy pequeña;

: si es muy grande indica egocentrismo o exuberancia; la dificultad de relacionarse con los demás es muy pequeña; Ojos : si son muy grandes muestran curiosidad; si es muy pequeño, introversión y desconfianza;

: si son muy grandes muestran curiosidad; si es muy pequeño, introversión y desconfianza; Nariz : se relaciona con la sexualidad;

: se relaciona con la sexualidad; Barba, bigote y cabello : denotan fuerza o necesidad de fascinar;

: denotan fuerza o necesidad de fascinar; Dientes : si están presentes, indican ira o agresión;

: si están presentes, indican ira o agresión; Orejas : si son grandes denotan curiosidad;

: si son grandes denotan curiosidad; Sombrero : si está presente, expresa la sensación de estar bajo observación;

: si está presente, expresa la sensación de estar bajo observación; Cuello : si es muy largo refleja la necesidad de refugiarse en sueños o lucirse, si es muy pequeño indica ansiedad;

: si es muy largo refleja la necesidad de refugiarse en sueños o lucirse, si es muy pequeño indica ansiedad; Brazos : si están abiertos, expresan apertura a los demás;

: si están abiertos, expresan apertura a los demás; Manos : los puños cerrados o las manos en garra denotan agresión;

: los puños cerrados o las manos en garra denotan agresión; Piernas : si son muy largas indican ganas de crecer; si la necesidad de protección es muy breve;

: si son muy largas indican ganas de crecer; si la necesidad de protección es muy breve; Pies : representan estabilidad, por lo tanto, si faltan o son muy pequeños, indican miedo al medio ambiente y fragilidad;

: representan estabilidad, por lo tanto, si faltan o son muy pequeños, indican miedo al medio ambiente y fragilidad; Ausencia de rasgos en el rostro: simboliza una negación de la realidad;

presencia de botones en la ropa: expresa el miedo al abandono.

El dibujo de la familia. Observamos:

El personaje dibujado primero : es el que más admira el niño;

: es el que más admira el niño; Un personaje ausente o cancelado : expresa un rechazo (también como reacción a un sentimiento de celos) y una situación de sufrimiento;

: expresa un rechazo (también como reacción a un sentimiento de celos) y una situación de sufrimiento; Un miembro de la familia mucho más pequeño que los demá s: podría ser visto como un rival;

s: podría ser visto como un rival; Un miembro de la familia mucho más grande que los demás : podría ser visto como una figura dominante, lo que lo inhibe;

: podría ser visto como una figura dominante, lo que lo inhibe; Un miembro de la familia al margen : indica dificultad para establecer un vínculo fuerte. Si es el propio niño quien dibuja al margen, esto puede indicar el miedo a ser malo;

: indica dificultad para establecer un vínculo fuerte. Si es el propio niño quien dibuja al margen, esto puede indicar el miedo a ser malo; Todos los miembros de la familia separados unos de otros : miedo al contacto físico;

: miedo al contacto físico; Negativa a dibujar a la familia: señala un malestar o sufrimiento.

El dibujo del árbol representa el yo más profundo. Observamos:

Las raíces: simbolizan el apego a la familia, por lo tanto, su falta indica una necesidad de afecto y tranquilidad;

simbolizan el apego a la familia, por lo tanto, su falta indica una necesidad de afecto y tranquilidad; El tronco : si es grande expresa ambición y narcisismo, si es proporcionado perfila un carácter independiente, si es esbelto indica clausura; un agujero en el tronco podría expresar miedo a la oscuridad;

: si es grande expresa ambición y narcisismo, si es proporcionado perfila un carácter independiente, si es esbelto indica clausura; un agujero en el tronco podría expresar miedo a la oscuridad; Fruto: si está pegado a las ramas indica extroversión, si está suspendido indica duda y melancolía.

El dibujo de La casa representa cómo vive el niño, sus relaciones con la familia y con el mundo exterior. Observamos: